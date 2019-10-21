Sucesso de público!

Em 10 dias, mais de 83 mil pessoas visitaram a Logos Hope em Vitória

Maior livraria flutuante do mundo ficou atracada em Vitória, no Espírito Santo, por 10 dias com entrada a R$ 5

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 17:16 - Atualizado há 6 anos

Cerimônia de abertura oficial da Logos Hope, maior livraria flutuante do mundo, em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Logos Hope, a maior livraria flutuante do mundo, ficou atracada em Vitória, no Espírito Santo, e aberta para visitação por 10 dias. Nesse período, 83.392 pessoas visitaram a embarcação, que possui mais de 5 mil títulos diferentes à venda por preços acessíveis, segundo a própria administração do navio prega. O número é de um levantamento feito pelo Porto de Vitória e divulgado via redes sociais.

Efeito Logos Hope: vias congestionadas na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

O número de visitantes no Espírito Santo foi menor que no Rio de Janeiro (119.826 pessoas), mas não quer dizer que foi pouco movimentado. O Porto de Vitória registrou fila até o último minuto de visitação.

O casal de namorados Wendell Pereira, 21 anos, e Kelyane Silva, 17, chegaram ao Porto de Vitória, às 10h30 deste domingo, mesmo sabendo que a abertura para visitação estava marcada para às 13h. Ainda assim, eles tiveram que enfrentar fila.

"Já tinha fila quando chegamos. Tomamos chuva e sol, mas valeu a pena. Só senti falta de outros tipos de livro, como ficção científica", contou Kelyane. "Muita gente pra visitar, mas é um bom passeio", completou o namorado Wendell.

Na véspera de se despedir de Vitória, a gerente de projetos do navio, Nele Baersch, entregou uma placa de agradecimento ao diretor da Codesa, João Augusto da Cunhalima, pela receptividade no Porto de Vitória. A tripulação aproveita esta segunda-feira (21) para organizar as coisas e participar dos últimos eventos de lazer na Capital capixaba.

PRÓXIMA PARADA

Nesta terça-feira (22), o navio zarpa em direção a Salvador, na Bahia, continuando sua visita ao Brasil. Por lá, o Logos Hope ficará atracado de 25 de outubro a 5 de novembro.

A passagem do navio Logos Hope no Brasil termina no dia 27 de novembro, em Belém, no Pará. A embarcação chegará com seus 400 tripulantes no dia 13 de novembro ao Estado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta