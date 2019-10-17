Em Vitória, Logos Hope recebe mais de 12 mil visitantes em um só dia

Nesta quarta-feira (16), a Logos Hope, maior livraria flutuante do mundo que está atracada em Vitória até o próximo domingo (20), bateu a marca de 38.594 visitantes. Só na terça-feira (15), a embarcação chegou a registrar mais de 12,1 mil pessoas que entraram na área portuária só para dar uma olhada mais de perto no navio. Os números são fruto de levantamento feito pelo próprio Porto de Vitória, que divulgou a informação via redes sociais.
Logos Hope ficará aberta para visitação na Capital capixaba até o próximo domingo (20) e a entrada para o navio custa R$ 5, sendo que crianças com menos de 12 anos e idosos com mais de 65 são isentos do pagamento.
Dentro do navio, que circula o mundo inteiro com a missão de levar leitura e cultura à maior parte do globo, a moeda usada é a Unit, como é chamada. Assim que chegar ao caixa, o visitante deve trocar o real pela modalidade usada a bordo (cada real equivale a 10 Units). Só para se ter uma noção, a obra mais barata custa 25 Units e equivale a R$ 2,50. Mas existem versões de outras obras que chegam a custar até 2.500 mil units.
Vale registrar que praticamente todas as obras disponíveis estão à venda em versões em português e inglês.
SERVIÇO
- Logos Hope, em Vitória (ES)
- Local: Porto de Vitória (Av. Getúlio Vargas, Centro de Vitória)
- Visitação: até o próximo domingo (20), das 10h às 21h de terça a sábado, das 14h às 21h aos domingos e às segundas não há funcionamento
- Ingressos: R$ 5, sendo que crianças com menos de 12 anos e idosos com mais de 65 são isentos da taxa
- Mais informações: via redes sociais da Logos Hope