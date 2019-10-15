Teatro

Elogiada, "A Golondrina" chega a Vitória com distribuição de ingressos

Com Tania Bondezan e Luciano Andrey, peça fica três dias no Sesc Glória. 300 ingressos serão distribuídos a pessoas de baixa renda, idosos, deficientes e alunos de escola pública

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 17:26 - Atualizado há 6 anos

Tania Bondezan e Luciano Andrey, na peça "A Golondrina" Crédito: João Caldas/Divulgação

Conhecida do grande público por seus papeis na TV, especialmente por viver a doce Marina, do "folheteen" "Cúmplices de um Resgate", a sempre talentosa Tania Bondezan é um dos motivos para conferir a elogiada peça "A Golondrina", em cartaz no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, de quinta (17) a sábado (19).

Tânia, inclusive, foi indicada ao Prêmio Shell de Teatro (uma espécie de Oscar dos palcos no Brasil) por sua personificação de Amélia, uma conservadora professora de música que acaba de perder o filho. Sua maior dor? O fato de não ter tido uma boa relação com o rapaz por conta da não aceitação de sua homossexualidade.

“Estamos vivendo um momento muito difícil, de repressão, disruptura familiar e desamor. Ainda causa espanto a sexualidade de alguém ser vista com tanto preconceito. A Amélia é uma mulher sofrida, que vive em conflito diário com os seus próprios fantasmas. A repulsa que sente pela sexualidade do filho é apenas o maior deles”, explanou a atriz, sempre simpática e atenciosa, em entrevista a A Gazeta.

"Recebi o texto original (do autor espanhol Guillem Clua) de Odilon Wagner (produtor da versão brasileira) e me apaixonei, tanto que resolvi fazer a adaptação para o português. Pela primeira vez na carreira, tive oportunidade de escolher o diretor (Gabriel Fontes Paiva) e o meu parceiro de cena (Luciano Andrey). Isso me deu uma sensação de plenitude, que é vista no palco, pois sou uma atriz transparente", explica, dizendo que a plateia tem respondido a peça com muita emoção.

“Tenho recebido vários abraços de mães e de pessoas homossexuais dizendo que passam por esse momento de crise, e de não aceitação, em suas casas. São trocas maravilhosas, que nos ajudam na composição da personagem”. Em tempo: Tania recebeu um vídeo da premiada atriz Carmen Maura (uma das musas de Pedro Almodóvar), que interpretou Amélia na versão original de "A Golondrina", dizendo que a interação com a plateia foi exatamente igual na Espanha.

DO OUTRO LADO

Cena da peça "A Golondrina", em cartaz no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória Crédito: João Caldas/Divulgação

O tormento de Amélia só se complica com a chegada de Ramon (interpretado por Luciano Andrey), sobrevivente de uma chacina praticada por homofóbicos em uma boate enquanto festejava o pedido de casamento do namorado. Tentando reconstruir a vida, o garoto decide prestar uma homenagem ao funeral da mãe e busca a professora para aperfeiçoar o seu canto com a famosa música "A Golondrina" (que já teve várias versões, umas das mais elogiadas, inclusive, feita por Caetano Veloso).

"Eles começam a interagir e aprendem a se respeitar, cada um com a sua razão e limitação. Guillem Clua resolveu escrever a trama logo depois do ataque homofóbico que aconteceu no Bar Pulse, em Orlando (EUA), em junho de 2016, onde cerca de 50 pessoas morreram. Na verdade, o texto pretende descortinar o que leva à violência e à intolerância. Não é uma peça que fala de preconceitos apenas com os homossexuais, mas da não aceitação do diferente, em todos os aspectos", explana.

"A Golondrina" chega a Vitória por meio do projeto "Eu faço Cultura". A produção da peça vai disponibilizar 300 ingressos para a população de baixa renda, idosos, pessoas com deficiência, alunos de escolas públicas e outros perfis de vulnerabilidade social. Para conseguir, é preciso se inscrever por meio do site www.eufacocultura.com.br .

"É um projeto fantástico, essencial para a formação de novas plateias. Nosso foco é atingir pessoas que nunca vão ao teatro e que conseguem ver na iniciativa a chance de aumentar seus horizontes. Atitudes assim são essenciais para o momento de censura às artes pelo qual estamos passando. Fazer teatro virou resistência", complementa.

"A GOLONDRINA"

Com Tania Bondezan e Luciano Andrey

Quando: de quinta (17) a sábado (19), às 20h

de quinta (17) a sábado (19), às 20h Onde: no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações: 3232-4750.

no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações: 3232-4750. Ingressos: entre R$ 30 e R$ 80, à venda na bilheteria do teatro.



entre R$ 30 e R$ 80, à venda na bilheteria do teatro. Promoção: A produção disponibilizará 300 ingressos para a população de baixa renda, idosos, pessoas com deficiência, alunos de escolas públicas e outros perfis de vulnerabilidade social. Para conseguir, é preciso se inscrever na plataforma digital ‘Eu Faço Cultura’. Os ingressos também estarão à venda pela internet.



