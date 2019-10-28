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Música

Duo capixaba, Rantemario Caffè lança seu primeiro clipe: 'Mares'

Os dois EPs da banda, 'Regência Volume 1' e Thesis, este gravado em inglês, devem chegar às plataformas digitais no final de 2019

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 13:11
Banda capixaba Rantemario Caffè Crédito: Glauber Couto/Divulgação
Uma batida alternativa, com uma pegada de inclusão social e a necessidade de fazer uma música com a capacidade de aquecer a alma. Assim podem ser definidos os capixabas do Rantemario Caffè, duo que chega agora ao mercado após o lançamento do seu primeiro clipe, Mares, nas redes sociais.
O vídeo da banda composta por Anderson (baixo, voz, teclados e loops) e Jorman (percuteria, voz e guitarra), ex-integrante do Herança Negra, traz elementos como o amor à natureza e a força da superação embalados por um ritmo pop-eletrônico. Como bônus, o clipe conta com participação especial do surfista Carlos Kill, bicampeão mundial de surfe adaptado.
Gravamos na Ponta da Fruta, em Vila Velha. É uma música que fala de renascimento, adianta Anderson, dizendo que Mares trabalha questões como acessibilidade e diversidade. O Carlos tem um trabalho bacana de special surf com crianças com necessidades especiais. Nós precisamos falar mais de acessibilidade do que de armas, lançar um olhar para fazer o bem, filosofa.
Mares - que conta com direção de Henrique Bressiani, da Nave produções -  será apresentado no próximo sábado (2), em uma festa para convidados em Vila Velha. Além disso, vamos fazer um lançamento oficial para o público, ainda em novembro, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, detalha o músico.

SENTIMENTOS

Mares é integrante do primeiro disco do Rantemario Caffè, Regência Vol. 1. São sete faixas num trabalho intimista, que versa sobre sentimentos díspares, como isolamento (Overbooking), alcoolismo (Contumaz), depressão (Dia), amizade (Crossover), superação de adversidades (Leme), plenitude (a já citada Mares) e legado (Distância Segura).
Sobre os motivos de abordar com simplicidade assuntos considerados pesados para música, Anderson responde de forma mais descomplicada ainda. Uma das maiores dificuldades que os artistas têm é de criar um método de se expressar. As doenças emocionais e do trabalho estão permeando a sociedade. São coisas que as pessoas querem evitar, mas toca a todos. Falar sobre isso é necessário e nada melhor do que em forma de música e arte, acredita.
Banda capixaba Rantemario Caffè Crédito: Glauber Couto/Divulgação
"Regência Vol. 1" tem um conceito de "Do It Yourself" ("faça você mesmo" em bom português),  ou seja: é um projeto com recursos próprios, todo feito em casa, mais precisamente em um quarto, com equipamentos longe de serem considerados "state of the art", como nos grandes estúdios.
É um trabalho que traz liberdade artística. Fazer em um estúdio teria um custo altíssimo. Além disso, adaptei para o meu dia a dia. É preciso ter disciplina e organização. Fiz todos os arranjos e a maioria das letras, conta o artista, que tem como referências vários estilos musicais, que vão desde Novos Baianos até os The Beatles, passando pelo som death metal.

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A essa altura do texto você já deve estar se perguntado: Por que Rantemario Caffè?. Foram várias questões. Rantemario é um dos montes mais altos da Indonésia e o Caffè vem da bebida que aquece a alma, explica Anderson, complementando que, além de Regência Vol. 1, o grupo tem outro EP no gatilho: Thesis, somente com músicas em inglês.
Gravamos em inglês como uma espécie de 'codificação'. Tomamos a liberdade poética de usar outro idioma. Como no primeiro disco, Thesis também vem em um crescente de sentimentos, com músicas que vão versar sobre os sentimentos das pessoas comuns, contempla, dizendo que os dois EPs devem chegar às plataformas digitais até o final de 2019.

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