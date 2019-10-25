Destaque do 'Superstar', Versalle lança novo álbum 'Escape'

A banda Versalle, um dos maiores nomes do indie rock nacional e finalista do programa "Superstar", que ia ao ar na Globo, lança nesta sexta-feira (25) seu mais novo álbum "Escape". O 'orgulho do Estado de Rondônia', como é chamado o grupo em sua terra natal, também disponibilizou o clipe da faixa "Essa Noite".
Escape chega às plataformas digitais para suceder o álbum "Distante em Algum Lugar", que foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock. Dividido em duas partes: "Correnteza" e "Fortaleza", o lançamento busca trazer respostas a questionamentos da vida, critica às novas formas de relacionamentos e, ao final de tudo, buscar exaltar a beleza da vida e o lado humano do ser.
"Este é um álbum complexo. Nele, procuramos levantar alguns questionamentos profundo da vida moderna e suas formas de relacionamentos interpessoais, através do 'Correnteza' , e também, através do 'Fortaleza', exaltar a beleza da vida, com um clima mais leve, o lado humano do ser, que é livre e capaz de alcançar tudo que deseja", conta Criston, vocalista da banda.
Junto do novo álbum, o trio acaba de disponibilizar também o single e clipe de "Essa Noite" - faixa de "Escape". Dirigido por Felipe Travitzky, que já trabalhou com nomes como Pollo feat. Ivo Mozart, Salgadinho e Restart, o vídeo busca retratar a aproximação das pessoas com relações mais humanas. "Assim como o novo álbum questiona as novas relações pessoais, também fomos pelo mesmo caminho no vídeo. De forma simples e sutil, buscamos estimular o desprendimento do mundo virtual e a valorização das relações mais humanas", conta o diretor.