Destaque do 'Superstar', Versalle lança novo álbum 'Escape'

"Este é um álbum complexo. Nele, procuramos levantar alguns questionamentos profundo da vida moderna e suas formas de relacionamentos interpessoais, através do 'Correnteza' , e também, através do 'Fortaleza', exaltar a beleza da vida, com um clima mais leve, o lado humano do ser, que é livre e capaz de alcançar tudo que deseja", conta Criston, vocalista da banda.