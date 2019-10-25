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Capixaba Chay Suede será 'filhinho de mamãe' em novela da Globo

Capixaba que caiu na graça das novelas da Globo viverá Danilo em 'Amor de Mãe' e trama vai expor lado ruim de ser filho único superprotegido

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 09:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 09:32
Chay Suede vive Danilo em "Amor de Mãe", novela da Globo Crédito: Globo/João Cotta
"Amor de Mãe" é a próxima novela das nove da Globo e o capixaba Chay Suede será Danilo, filho único de Thelma (Adriana Esteves), superprotegido desde o dia em que, na trama, sua mãe o salvou de um incêndio que matou seu pai. 
Segundo informações publicadas pelo Glamurama, o personagem de Chay ainda viverá amor com Amanda (Camila Márdila) e ele fica sem rumo quando ela resolve terminar o relacionamento. O motivo? Ele não saber fazer nada sozinho e ser a personificação de um filhinho de mamãe daqueles clássicos. 
"Quem é superprotegido e sempre foi assim não tem a dimensão disso. Quem está dentro da situação dificilmente consegue ter a visão clara dessa relação de invasão e possessividade. O Danilo só se dá conta a partir do ponto de vista de outras pessoas"
Chay Suede - Ator capixaba falando de nova novela das nove da Globo à Glamurama
"Acho ele esperto, inteligente e honesto. O fato de ele ter vivido muito fechado com a mãe, o limitou para certas coisas, mas ampliou para muitas outras. Quando a novela começa, Danilo está justamente no momento em que se dá conta de que a vida dele podia ter tomado outro rumo, e que isso dependia só dele. É um momento de transformação", disse ele, ao definir Danilo, em entrevista à Glamurama.

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