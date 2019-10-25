Capixaba Chay Suede será 'filhinho de mamãe' em novela da Globo

Segundo informações publicadas pelo Glamurama, o personagem de Chay ainda viverá amor com Amanda (Camila Márdila) e ele fica sem rumo quando ela resolve terminar o relacionamento. O motivo? Ele não saber fazer nada sozinho e ser a personificação de um filhinho de mamãe daqueles clássicos.

"Quem é superprotegido e sempre foi assim não tem a dimensão disso. Quem está dentro da situação dificilmente consegue ter a visão clara dessa relação de invasão e possessividade. O Danilo só se dá conta a partir do ponto de vista de outras pessoas"

"Acho ele esperto, inteligente e honesto. O fato de ele ter vivido muito fechado com a mãe, o limitou para certas coisas, mas ampliou para muitas outras. Quando a novela começa, Danilo está justamente no momento em que se dá conta de que a vida dele podia ter tomado outro rumo, e que isso dependia só dele. É um momento de transformação", disse ele, ao definir Danilo, em entrevista à Glamurama.