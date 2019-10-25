Cid Moreira zoa Tatá Werneck: 'Você é estranha, feia não é'

Cid Moreira, de 92 anos, foi à web para comentar sobre Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti, que nasceu nesta quinta-feira (24).
Em um post feito pela apresentadora do "Lady Night", Cidão - como é conhecido entre os mais chegados - escreveu: "Vocês capricharam! Você é só estranha... Assim... Feia não é não (risos). A mistura de vocês dois ficou linda". É claro que o comentário foi no melhor tom de brincadeira e foi superbem recebido pela humorista.
"Cidão, te amo", retrucou Tatá, que é fã assumida do ex-âncora da Globo. Cid já foi ao programa da atriz e comediante e essa paixão dela por ele já tinha ficado clara até em momentos anteriores.