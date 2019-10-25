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Cidão sincerão!

Cid Moreira zoa Tatá Werneck: 'Você é estranha, feia não é'

Dono do 'boa noite' mais famoso do Brasil, Cid Moreira comentou post dizendo que filha de Tatá Werneck com Rafael Vitti é linda

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 08:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 08:37
O jornalista Cid Moreira, o Cidão Crédito: Globo/João Cotta
Cid Moreira, de 92 anos, foi à web para comentar sobre Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti, que nasceu nesta quinta-feira (24). 
Ver essa foto no Instagram

Eu sei que ela é linda. Eu exijo teste de maternidade.

Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck) em

Em um post feito pela apresentadora do "Lady Night", Cidão - como é conhecido entre os mais chegados - escreveu: "Vocês capricharam! Você é só estranha... Assim... Feia não é não (risos). A mistura de vocês dois ficou linda". É claro que o comentário foi no melhor tom de brincadeira e foi superbem recebido pela humorista. 

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"Cidão, te amo", retrucou Tatá, que é fã assumida do ex-âncora da Globo. Cid já foi ao programa da atriz e comediante e essa paixão dela por ele já tinha ficado clara até em momentos anteriores. 

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