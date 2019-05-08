Home
Documentário capixaba mostra a vida de refugiados na Grande Vitória

"Refúgio", de Shay Peled e Gabriela Santos Alves, está em pré-estreia nesta quinta-feira, dia 9 de maio, às 20h, no Cine Metrópolis (Ufes). A entrada é franca.