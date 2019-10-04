Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Folha de São Paulo

Diahann Carroll, primeira atriz negra a estrelar série de TV nos EUA, morre aos 84

Segundo o jornal The New York Times, ela morreu devido a complicações causadas por um câncer de mama.

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 19:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2019 às 19:59
Diahann Carroll, primeira atriz negra a estrelar série de TV nos EUA, morre aos 84 Crédito: Diahann Carroll
(UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta (4), aos 84 anos, a atriz e cantora Diahann Carroll.
Ela foi a primeira atriz negra a protagonizar uma série de TV nos Estados Unidos. Durante 1968 e 1971, ela viveu Julia Baker, uma enfermeira viúva que cuidava do filho na série "Julia".
Em sua carreira, Carroll conquistou um Tony Award como melhor atriz de musical e teve uma indicação ao Oscar pelo filme 'Claudine' (1974).
Segundo o jornal The New York Times, ela morreu devido a complicações causadas por um câncer de mama.

Veja Também

Veja os famosos que estarão no Festival de Cinema de Vitória 2019

Heloisa Périssé chega à metade da quimio e recebe apoio de famosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados