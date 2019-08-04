TEATRO

Da TV para o palco: Fernanda Gentil chega a Vitória com "Sem Cerimônia"

Após fazer nome no jornalismo esportivo e conquistar o Brasil com seu carisma, apresentadora chega ao teatro com a peça "Sem Cerimônia"

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 20:29 - Atualizado há 6 anos

Fernanda Gentil no espetáculo "Sem Cerimônia" Crédito: Cesar Fonseca/Divulgação

Foi no jornalismo esportivo que o Brasil conheceu Fernanda Gentil e se encantou com ela. Sua simpatia nas reportagens e grandes coberturas de esporte fez sucesso e agora chega também os palcos. Estranho?

Pois é isso mesmo. A jornalista agora tem uma peça para chamar de sua. No teatro, Fernanda conta um pouco de sua vida pessoal com o espetáculo “Sem Cerimônia”, que chega a Vitória, no próximo dia 10 de agosto, após passar por Campinas, Maringá, Londrina e Brasília. As duas sessões da produção, sendo uma delas extra, serão realizadas no Teatro Universitário, na Ufes.

Criada em parceria com o produtor Léo Fuchs, a peça traz, além de detalhes da vida de Fernanda que pouca gente conhece, também alguns segredos da trajetória profissional da jornalista, que já soma 12 anos de carreira. “Também quis passar as mensagens que eu sempre achei importante passar”, conta ela, em entrevista ao C2. Confira o bate-papo:

Por que decidiu fazer a peça? Quando surgiu essa vontade de escrever e apresentar sua história?

Essa está sendo a minha primeira vez nos palcos e eu quis criar essa peça para contar um pouco do que o povo não vê quando só me assiste na TV, e principalmente para passar as mensagens que eu sempre achei importante passar. A gente fala muito de respeito, igualdade, de humanidade, tem muita dinâmica, o público participa bastante.

O produtor é o Leo Fuchs, que também assina a produção de “Meu Passado Não Me Condena”, com Fernanda Souza. Como surgiu essa parceria com o Leo?

A parceria surgiu depois que a gente se conheceu através de amigos em comum, marcamos um japonês com cerveja e ao som de Sandy & Junior. Começamos a conversar, eu já tinha um texto pronto e ele toda a experiência de teatro. Juntamos uma coisa com a outra e nasceu o “Sem Cerimônia”.

E você, jornalista, acostumada a contar histórias... Como é contar a sua diante do público?

Tem sido uma troca muito verdadeira e intensa. O teatro é a menor distância que eu já vi entre mim e o público, isso pra mim dá uma adrenalina muito diferente, um desejo muito grande de fazer acontecer. Eles cantam, respondem, contam um pouco da história deles por meio de perguntas e respostas, preenchem um papelzinho no início, e não posso falar muito mais pra não dar spoiler (risos)! Mas o objetivo é participar sem cerimônia!

O que as pessoas não imaginam da sua vida que você conta no palco e surpreende todo mundo?

Eu normalmente sinto uma reação de surpresa da plateia quando conto alguns episódios da minha vida pessoal, que quando as pessoas me veem na televisão não podem imaginar.

Li que é uma peça para encontrar esperança... em um mundo meio confuso em que estamos vivendo, como você traz esse otimismo para a peça?

Eu tento apenas lembrar que temos, todos, muitas coisas boas dentro da gente. Às vezes com a correria do dia a dia a gente acaba esquecendo de como podemos ser bons, e principalmente de tudo o que já vivemos para estarmos aqui hoje. Sei que muita gente vai pra peça esperando só dar umas gargalhadas, mas é lindo de ver as lágrimas nos olhos quando falamos de família, perdas e sonhos de cada um.

Você é conhecida por fazer todo mundo rir, contar histórias engraçadas... mas também é famosa pelo seu trabalho no projeto social, sua luta contra o preconceito, seu amor pela família. Como foi unir todas essas suas facetas em um único texto?

Foi como realizar um sonho! Poder confiar em plateias do Brasil todo para contar minhas dores e delícias, e ainda falar sobre o que acho importante, me faz querer agradecer todos os dias.

Do que mais sente falta da sua antiga rotina no jornalismo esportivo?

Dos amigos!

PRESTIGIE

Sem cerimônia

Com Fernanda Gentil

Quando: sábado (10), às 19h (sessão extra) e às 21h.

Onde: Teatro Universitário, Ufes, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: térreo – R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia); mezanino – R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Informações: (27) 3376-0933.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta