Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estrada

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:24
As viagens de fim de ano costumam exigir mais planejamento — e isso inclui verificar se o carro está pronto para rodar. Cuidar da manutenção antes de sair de casa é uma forma simples de prevenir problemas mecânicos e assegurar que o trajeto aconteça de forma tranquila. O fluxo nas rodovias aumenta significativamente neste período. Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança.
“Um veículo sem revisão em dia pode apresentar falhas no sistema de freios, superaquecimento do motor, problemas na suspensão, desgaste excessivo dos pneus e até pane elétrica. Esses fatores podem causar acidentes, perda de controle, queda no desempenho e maior consumo de combustível. A revisão preventiva é sempre mais barata e segura do que lidar com falhas inesperadas na estrada”, destaca Marcos Paulo Araújo Santiago, professor do curso de Engenharia Mecânica da Unime Lauro de Freitas.
Para garantir uma viagem tranquila e segura, o professor recomenda uma manutenção completa no veículo. A revisão deve considerar:
Responsável por reduzir a velocidade ou parar o veículo . A revisão envolve a checagem de:
Essenciais para aderência, tração e frenagem. A revisão inclui:
Cada fluido cumpre função específica, como lubrificar, resfriar ou transmitir força. Devem ser verificados:
Responsáveis por fornecer e gerenciar energia. A revisão inclui:
Mantém o motor na temperatura ideal. A inspeção inclui:
Garantem segurança e atendimento à legislação. Devem ser verificados:
Contribuem para estabilidade e controle do veículo. A revisão inclui:
Por Camila Souza Crepaldi
