Criança Esperança bate recorde ao arrecadar mais de R$ 22,5 milhões

A campanha de dois meses, que terminou neste domingo (25), é destinada a 91 projetos sociais no Brasil, incluindo entidades do Espírito Santo, selecionados pela Unesco

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 11:16 - Atualizado há 6 anos

A 34ª edição do Criança Esperança bateu um recorde histórico de arrecadação ao levantar mais de R$ 22,5 milhões.

A campanha de dois meses, que terminou neste domingo (25), é destinada a 91 projetos sociais no Brasil, selecionados pela Unesco, voltados a milhares de crianças e jovens.

Celebridades como Dira Paes, Patricia Poeta, Jonathan Azevedo, Erico Brás, Sandra Annenberg, Erika Januza, Susana Vieira, Romulo Estrela, Paulo Betti, Flavia Alessandra, Malvino Salvador e Murilo Rosa participaram da campanha.

A apresentação foi de Leandra Leal, Fernanda Gentil, Dira Paes, Jonathan Azevedo e Flavio Canto, e ainda houve shows de Gilberto Gil, Anitta, Ivete Sangalo, Marília Mendonça, Iza, Michel Teló, Lulu Santos, Luan Santana, Péricles e Thiaguinho.

A jornalista Fernanda Gentil, 32, afirma que o Criança Esperança é o seu projeto mais importante na Globo.

"Quando fui convidada, me preparei como nunca fiz nem para uma Copa do Mundo. Li o roteiro, estudei, vi referências para entender o Brasil que estamos vivendo", afirmou Gentil durante ensaio da atração.

Fã assumida de Sandy e Junior, primeira dupla a se apresentar na atração, Gentil afirma que tentaria não tietar os cantores. "Vou tentar me controlar e ser mais profissional, mas não garanto nada", diz, aos risos.

