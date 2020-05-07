Criador de 'Black Mirror' diz que fãs não teriam estômago para nova temporada

Série Black Mirror, disponível na Netflix. Crédito: Black Mirror/ Divulgação

O criador da série "Black Mirror", Charlie Brooke, afirmou que a sexta temporada da produção não deve ser lançada tão cedo, uma vez que não sabe se as pessoas teriam "estômago para histórias sobre uma sociedade desmoronando no momento".

"Não tenho certeza se o público poderá aguentar mais uma temporada no momento", disse Brooke ao site inglês Radio Times. "Eu estive ocupado fazendo as coisas. Não sei o que posso dizer sobre o que estou fazendo e o que não estou fazendo."

Participação de Miley Cyrus na quinta temporada de Black Mirror Crédito: Black Mirror/ Divulgação

A temporada mais recente de "Black Mirror" foi lançada em 2019 com apenas três episódios, incluindo participações da cantora Miley Cyrus e dos atores Andrew Scott (da série "Sherlock") e Anthony Mackie (o Falcon, de "Vingadores").