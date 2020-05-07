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Série

Criador de 'Black Mirror' diz que fãs não teriam estômago para nova temporada

Charlie Brooke acha que histórias sobre sociedades desmoronando não são ideais neste momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 10:36

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 10:36

Black Mirror
Série Black Mirror, disponível na Netflix. Crédito: Black Mirror/ Divulgação
O criador da série "Black Mirror", Charlie Brooke, afirmou que a sexta temporada da produção não deve ser lançada tão cedo, uma vez que não sabe se as pessoas teriam "estômago para histórias sobre uma sociedade desmoronando no momento".
"Não tenho certeza se o público poderá aguentar mais uma temporada no momento", disse Brooke ao site inglês Radio Times. "Eu estive ocupado fazendo as coisas. Não sei o que posso dizer sobre o que estou fazendo e o que não estou fazendo."
Miley Cyrus em Black Mirror
Participação de Miley Cyrus na quinta temporada de Black Mirror Crédito: Black Mirror/ Divulgação
A temporada mais recente de "Black Mirror" foi lançada em 2019 com apenas três episódios, incluindo participações da cantora Miley Cyrus e dos atores Andrew Scott (da série "Sherlock") e Anthony Mackie (o Falcon, de "Vingadores").

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Depois disso, houve o episódio interativo "Bandersnatch". A trama se passa em 1984, quando os videogames ainda estavam nascendo, e acompanha Stefan (Fionn Whitehead, de "Dunkirk"). O personagem é um nerd solitário que vive com o pai viúvo e passa os dias adaptando o livro "Bandersnatch", um labirinto de narrativas escrito por um autor desequilibrado, para uma versão em game.

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