Cover capixaba de Cazuza faz sucesso relembrando hits do eterno "exagerado"

Com certeza, você já ouviu sucessos como ‘’Exagerado’’, ‘’Bete Balanço’’ e ‘’Maior Abandonado’’, todos interpretados por Cazuza, ícone do rock nacional dos anos 1980. O cantor - morto em 1990 - bombou tanto que até hoje tem suas músicas tocadas e continua recebendo homenagens dos fãs, até porque, como diria o mestre, "faz parte do seu show"...
O "exagerado" impactou a vida de várias fãs, como a de Cadu Caruzo, cover do astro carioca. O artista capixaba contou que "quando veio o 'Cazuza' à tona", viu a possibilidade de poder trabalhar com isso, afirmou, em entrevista recente ao programa "Em Movimento", exibido aos sábados pela TV Gazeta.
Cadu faz shows interpretando e relembrando o cantor nacional. Ele pontua que a obra de Cazuza ainda é presente em sua vida e faz o trabalho com ‘’o maior respeito possível’’.
Além de traços físicos semelhantes aos do roqueiro, Caruzo conta que também apontam similaridade na voz. ‘’Comentavam que meu timbre é muito parecido com o dele. A voz também", explica o "cover-fã". Com a fama repentina nas redes socias, Cadu adianta que deseja deixar o cabelo crescer. "Vou vestir uma roupa bem 'tchutchucão', também", brinca, com notável bom humor.
Confira alguns looks emblemáticos e característicos que são reproduzidos pelo cover do Cazuza, o Cadu:
Cover capixaba do Cazuza, Cadu Caruzo
*Conteúdo feito em parceria com a reportagem do programa "Em Movimento", da TV Gazeta