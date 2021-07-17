Cover capixaba de Cazuza faz sucesso relembrando hits do eterno "exagerado"

Além de aparência, o timbre de Cadu também é semelhante ao do artista brasileiro Crédito: Imagens/TV Gazeta ES

Com certeza, você já ouviu sucessos como ‘’Exagerado’’, ‘’Bete Balanço’’ e ‘’Maior Abandonado’’, todos interpretados por Cazuza, ícone do rock nacional dos anos 1980. O cantor - morto em 1990 - bombou tanto que até hoje tem suas músicas tocadas e continua recebendo homenagens dos fãs, até porque, como diria o mestre, "faz parte do seu show"...

O "exagerado" impactou a vida de várias fãs, como a de Cadu Caruzo, cover do astro carioca. O artista capixaba contou que "quando veio o 'Cazuza' à tona", viu a possibilidade de poder trabalhar com isso, afirmou, em entrevista recente ao programa "Em Movimento", exibido aos sábados pela TV Gazeta.

Cadu faz shows interpretando e relembrando o cantor nacional. Ele pontua que a obra de Cazuza ainda é presente em sua vida e faz o trabalho com ‘’o maior respeito possível’’.

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Além de traços físicos semelhantes aos do roqueiro, Caruzo conta que também apontam similaridade na voz. ‘’Comentavam que meu timbre é muito parecido com o dele. A voz também", explica o "cover-fã". Com a fama repentina nas redes socias, Cadu adianta que deseja deixar o cabelo crescer. "Vou vestir uma roupa bem 'tchutchucão', também", brinca, com notável bom humor.

Confira alguns looks emblemáticos e característicos que são reproduzidos pelo cover do Cazuza, o Cadu:

Cover capixaba do Cazuza, Cadu Caruzo