"Julho das Pretas": Mucane recebe projeto artístico com temática antirracista

Um projeto que trata a compreensão da multiplicidade feminina, propõe a discussão de gênero e tensiona o entendimento do que é ser mulher na sociedade brasileira. Idealizado e produzido por pessoas pretas, "Erù-Iyá: Movimentos Antirracistas" será lançado no Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane), em Vitória, nesta sexta-feira (16).
Coordenado pela curadora-educadora Mara Pereira, a proposta traz à tona uma produção artística em perspectiva antirracista, em diversos formatos e narrativas e contará com uma exposição, um podcast, rodas de conversa e uma formação de professores.
A exposição conta com obras das artistas visuais capixabas Kika Carvalho e Castiel Vitorino Brasileiro e do artista carioca e Yhuri Cruz, que estarão presentes no evento de abertura. Além das obras, a exposição terá as vozes em relatos e leituras de convidadas de diversas áreas do conhecimento.
"É um projeto que nasce a partir de experiências tanto no campo da educação quanto das artes visuais e da relação com diferentes campos de conhecimento, e muito também, a partir da aproximação e da vivência com as religiões de matriz africana e afrobrasileira"
Quem for ao Mucane vai descobrir que Erù-Iyá foi pensado como um projeto de educação, que compreende uma exposição com obras de artistas visuais e 14 vozes ressoando no ambiente. O assunto? De acordo com Mara, as convidadas falam sobre questões que dizem respeito a ser mulher, “são diferentes sentidos de ser mulher preta”, enfatizou.
A exposição marcada por experiências sensoriais ficará aberta para visitação até 19 de setembro. As outras atividades acontecerão durante os meses de julho, agosto e setembro. As informações sobre o projeto estão disponíveis no Instagram @projetoeruiya.
CELEBRAÇÃO
A data de abertura das portas do museu neste mês foi proposital. É que no dia 25 de julho é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, data em que as mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais refletem e fortalecem as organizações voltadas às mulheres negras e suas diversas lutas.
“É o 'Julho das Pretas', um mês onde comemoramos e celebramos nossa existência, nosso processo de criação, de produção e de resistência em uma sociedade que compreendemos, entendemos e experienciamos ela como uma sociedade patriarcal, racista, sexista, com todas as discriminações que atravessam os nossos corpos”, declarou.
PROGRAMAÇÃO
- ERÙ-IYÁ: MOVIMENTOS ANTIRRACISTAS - MUCANE
- Abertura: Sexta-feira (16/07), às 16h
- Visitação: 17/07 a 19/09/2021
- Terça a sexta: 9h às 18h
- Sábado: 9h às 14h
- Visitas mediadas em grupo: Máximo de 15 pessoas.
- Agendamento por e-mail: [email protected]
- PODCAST - ERÙ-IYÁ: MOVIMENTOS ANTIRRACISTAS
- Lançamento 17/07
- RODAS DE CONVERSA | YOUTUBE
- Quinta-feira (22/07), das 19h às 21h
- Produção de imaginários antirracistas: arte-cultura-educação
- Kika Carvalho (ES), Yhuri Cruz (RJ) e Mara Pereira (RJ/ES)
- Quinta-feira (29/07), das 19h às 21h
- [auto]cuidado, [auto]cura: arte, ervas, afetos, psique
- Castiel Vitorino Brasileiro (ES), Rebeca Ribeiro (BA/ES), Sonia Rodrigues (ES) e Yasmin Ferreira (Véia do Patuá) (ES)
- Quinta-feira (5/8), das 19h às 21h
- Mulheres, crianças, maternidades pretas
- Renata Costa (ES), Munah Malek (ES), Bárbara Cazé (BA/ES), Tatiana Henrique (RJ) e Nathalia Grilo Cipriano (BA/RJ)
- ENCONTRO COM PROFESSORAS/ES (VIRTUAL)
- Sábado (14/8), das 10h às 12h
- Inscrições: início em 26/07/2021 |
- https://linktr.ee/projetoeruiya
- Vagas limitadas: 40 pessoas
- A partir de 18 anos
- Plataforma on-line, com emissão de certificado
- Mais informações: site do projeto e [email protected]