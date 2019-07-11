Para aquecer

Confira boas sugestões de pratos quentinhos para o inverno

Caldinhos, cremes, risotos... fizemos uma seleção com boas pedidas para os dias mais amenos

Publicado em 11 de julho de 2019

Há quem diga que aqui pelas bandas do Espírito Santo não faz frio, mas é fato que os termômetros caíram mais do que de costume nos últimos dias. Por mais que no início da tarde ainda faça aquele calorzinho típico do litoral, do fim da tarde para a noite já é possível sentir a temperatura mais amena, o que nos traz uma vontade daquelas: aquecer o paladar com um caldinho ou uma comida mais “encorpada”.

Aproveitando a deixa, a equipe do Prazer&Cia selecionou algumas boas opções quentinhas que caem bem nestes dias mais fresquinhos.

A primeira parada foi no Della Bistrô, na Praia da Costa, em Vila Velha. Por lá, a chef Cleuza Costa segue a tradição que já criou há alguns anos: sempre oferecer uma sopa ou creme do dia durante a temporada de inverno.

Neste ano, entre as opções mais pedidas estão o creme de batata baroa com bacon crispy e lâminas de trufas e a polentinha cremosa com ragu de linguiça picante e shiitake.

“Às vezes faço uma sopinha de legumes, às vezes uma de feijão. Para mim, o maior exemplo de ‘comfort food’ é a sopa, porque sempre nos remete a um momento de cuidado, ao zelo da avó, a uma memória afetiva. Quando preparo e sirvo uma sopinha, é como se eu estivesse abraçando quem vai consumi-la”, brinca a chef Cleuza Costa.

Tanto o creme de baroa quanto a polentinha cremosa saem a R$ 35 (cada porção individual).

RISOTOS

Quem também tem um lugar especial nos banquetes de inverno ao lado das sopas, caldos e outras iguarias é o risoto. O arroz cremoso faz bonito à mesa de muitas casas por aí. No Oriundi, tradicional reduto da cozinha italiana em Vitória, o chef Juarez Campos também tem sua carta na manga para a temporada fria: há anos aposta no festival de risotos de inverno, com combinações de encher os olhos de qualquer glutão.

Neste ano, o festival segue até o dia 28 de julho, com cinco alquimias no cardápio, com preços entre R$ 68,50 e R$ 82,50 (porção individual bem servida). Vale a pena pedir o arroz vermelho com ragu de costela, linguiça de carne de sol e couve à cavalo (com um ovinho estrelado em cima).

Outro muito requisitado é o risoto de champignons e açafrão com mignonetes ao marsala, assim como o risoto de abóbora, couve e linguiça, um clássico.

ONDE COMER

Oriundi

Sugestão: Vale a pena provar um dos cinco risotos em cartaz durante o inverno no restaurante comandado pelo chef Juarez. O de arroz vermelho com ragu de costela, linguiça de carne de sol e couve à cavalo tem sido o mais disputado por lá (R$ 72,50).

Serviço: Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.

Piu Especiarias

Sugestão: O risoto de funghi com gorgonzola e o de frutos do mar (lula, camarão e polvo) estão entre os mais pedidos nos dias mais frios.

Serviço: Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-3863.

Café Leve

Sugestão: A simpática casa na Praia do Canto acaba de lançar um novo menu com duas boas pedidas para a época: a polenta mole com ragu suíno, muito bem temperadinha, e o risoto siciliano com camarão VM. Os pratos são servidos no almoço e no jantar.

Serviço: Segunda a sexta, das 11h às 20h. Sábado, das 9h às 18h. Domingo, das 9h às 17h. Rua Chapot Presvot, 401, Praia do Canto, Vitória. (27) 99955-2233.

D’Leve Bar

Sugestão: Às sextas, o rodízio de caldos, petiscos e churrasquinhos atrai a clientela. Nos rechauds, ficam servidos caldo de pinto, caldo verde, caldo de batata baroa, feijoada, bobó de camarão e mais. O banquete custa R$ 19,90 por pessoa, sem limite de consumo.

Serviço: A partir das 18h. Rua Anabyr Lopes França, 25, Santa Lúcia, Vitória.

Hora Extra Music Bar

Sugestão: Sempre às quartas, quintas e sextas, o bar oferece rodízio de caldos, com opções como caldo verde, de feijão, de abóbora com carne seca, camarão, mocotó, galinhada e pela égua. Sai a R$ 12 por pessoa.

Serviço: Quarta e quinta, das 19h à 0h. Sexta e sábado, das 19h às 3h. Rua Ferro e Aço, 403, Bela Aurora, Cariacica. (27) 99931-3882.

Autêntico Botequim

Sugestão: Para esta temporada mais fria, a moela no barro é a grande dica do menu do botequim. A moela de frango é pré-cozida na pressão e finalizada na panela de barro com temperos especiais da casa e cerveja preta. Chega à mesa com torradas ou pão fresco e custa R$ 29,90.

Serviço: Terça a sábado, das 17h às 23h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3207-4800.

Sal & Cia

Sugestão: O delivery especializado em caldos atende a diversos bairros de Vitória. Na lista, há 14 opções diferentes, com destaque para o caldo de capeletti de frango com cubos de cenoura, para a canja de galinha especial e para o creme de abóbora com gorgonzola. O de inhame é outro que faz sucesso no cardápio. A porção de cerca de 500ml custa a partir de R$ 21,90.

Serviço: Os pedidos podem ser feitos pelo ifood ou pelos telefones (27) 3337-3467 e (27) 99837-7330. Entregas são feitas de segunda a sexta, das 9h às 14h e das 17h às 23h. Sábado e domingo, das 9h às 14h.

Della Bistrô

Sugestão: Durante o inverno a chef Cleuza Costa oferece cremes e sopinhas especiais do dia em seu bistrô. Uma boa pedida é o creme de baroa, com bacon crispy e lâminas de trufas. Outra boa pedida para aquecer o paladar é a polentinha cremosa com ragu de linguiça picante e shiitake. Cada um sai a R$ 35 (porções individuais).

Serviço: Almoço de terça a sábado, das 12h às 15h30. Para o jantar, de quarta a sábado, das 19h às 23h. Avenida Hugo Musso, 249, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9951.

Bar do Nininho e da Vanessa

Sugestão: Consagrado em uma das edições do Roda de Boteco, o Boi na Moita é um dos belisquetes mais pedidos no bar. Leva à mesa uma panelinha de barro com peito de boi cozido no feijão manteiga com linguiça defumada. Para finalizar, a “moita”: folhas de agrião. Acompanha farofinha da casa. O caldinho de feijão é outra boa pedida, e chega com torradas crocantes.

Serviço: Abre de segunda a sexta, das 10h à 0h. Sábado e domingo, das 11h às 21h. Avenida César Hilal, 322, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3227-4027.

Outback

Sugestão: Pela primeira vez, a rede incluiu fondue ao seu menu. São duas opções: o de queijo (R$ 75), com filé mignon em tiras, cubos de frango grelhados, camarões empanados e fritas, e o de chocolate (R$ 60), servido no pão australiano com brownies, morangos, bananas e marshmallows tostados como acompanhamentos. O combo com os dois sai a R$ 120.

Serviço: Shoppings Vitória e Vila Velha. (27) 3235-7253.

Pousada Aargau

Sugestão: O local oferece fondue em versões tradicionais como carnes, queijo e chocolate com acompanhamentos. É possível montar combos unindo porções de cada um deles por preços a partir de R$ 150 (bem servido para duas pessoas).

Serviço: Rodovia Geraldo Sartório, ES 164, Km 7, São Paulo do Aracê, Domingos Martins. (27) 3248-2175.

