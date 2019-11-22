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Eventos

Confira a agenda de eventos do ES de sexta (22/11) a domingo (24/11)

Mesmo com as chuvas, algumas casas vão manter a programação para a diversão do capixaba. Confira!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 14:38

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 14:38

Macucos Crédito: Dafne Bastos/ TV Globo

Sexta (22/11)

  • PLASTIC FIRE
  • O que:  Plastic fire, Staffordshire, envolto e Auria
  • Quando: às 18h
  • Onde: Black Box Studio Pub, Av Leitao da Silva, 1379, Vitória
  • Quanto: R$ 15
  • Informações: (27) 99636-7858

  • BÚFALOS MOTO FEST
  • O que: Com Drenna, Red Roses, Always, The Waiters, Gaspari Trio, Planeta Bar
  • Quando: às 11h
  • Onde: Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Francisco Mardegan Marbrasa, 29313690 Cachoeiro de Itapemirim
  • Quanto: Evento gratuito 

  • LUAU DO MACUCOS
  • O que: Macucos e convidados (Kanabaus e Legado D'Luiz)
  • Quando: às 21h
  • Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
  • Quanto:  R$15 (para os 50 primeiros); R$20 (até 00h.)
  • Informações: (27) 98116-3325

  • PRÉ MOSTRA 14ª MOSTRA PRODUÇÃO INDEPENDENTE  
  • O que: Mostra Resistências com Palestra Importância da Acessibilidade no Audiovisual
  • Quando: às 8h
  • Onde: Sebrae ES. Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170, Enseada do Suá, Vitória
  • Quanto: Inscrições gratuitas

  • FORRÓ DO SPIRITO JAZZ
  • O que: Forró com DJ Biju, Banda 1/4 de Coco e a Participação Especial da cantora Amanda Requião.
  • Quando: às 20h
  • Onde: Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas 244 , Via Cruzeiro Mall, 2º Andar, Praia do Canto
  • Quanto: R$ 15 (até 23h30). R$ 20 (após 23h30)
  • Informações: (27) 3019-0860

  • FLUENTE
  • O que: Festa Manda Nudes
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
  • Quanto: R$ 25
  • Informações: (27) 3311-5216

  • STONE PUB
  • O que: Festa Meshupa
  • Quando: às 22h
  • Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33, Vitória
  • Quanto: gratuito (50 primeiros); R$10 (com nome na lista/ até às 23h), R$15 (restante da noite)
  • Informações: (27) 3019-8178

  • BOLT
  • O que: Festa The Bolt
  • Quando: às 23h
  • Onde: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: R$10 (ingressos antecipados); R$15 (restante da noite)
  • Informações: (27) 3311-5216

  • MARCUS MACEDO
  • O que: Show na Ilha do caranguejo
  • Quando: às 19h
  • Onde: R. Alcino Pereira Neto, 570 - Jardim Camburi, Vitória
  • Quanto: R$ 3,50
  • Informações: (27) 3395-0244

  • WOOD'S VITÓRIA
  • O que: Dennis e Cristiano, Farra dois, DJ Bruno Fischer
  • Quando: às 23h
  • Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
  • Quanto: R$ 40

  • ABERTURA JARDIM CAMBURI
  •  O que: Música ao vivo com Du Balaio
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
  • Quanto: R$ 6,90
  • Informações: (27) 3019-1476

  • ABERTURA PRAIA DO CANTO
  • O que: Música ao vivo com Anderson Fraga
  • Quando: às 21h
  • Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$ 6,90
  • Informações: (27) 3315-0018

  • TENNESSEE PUB
  • O que: com Bianca Védova, Felipe Brava e Dj Leon Mombrine
  • Quando: Às 22h
  • Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
  • Quanto:  R$ 20 (nome na lista até 0h); R$ 30 (normal)
  • Informações: (27) 99292-2393

  • ROOFTOP DA PRAIA
  • O que: Com Dj Leo Santos,  Dj Phill Fernandes, Rodrigo Cx e Banda 
  • Quando: às 18h
  • Onde: Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$20 (nome na listaO; R$30 (sem nome na lista)

  • LIVERPUB VITÓRIA
  • O que: Com banda Dublin
  • Quando: às 22h
  • Onde: Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$ 20 (das 22h às 23h), R$ 25 (das 23h à 0h) e R$ 30 (depois de 0h)
  • Informações: (27) 99944-1204

  • CASA DE BAMBA
  • O que: Projeto Axé de Mesa com Marcus Rauta
  • Quando: às 20h
  • Onde:  R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
  • Quanto: R$ 15
  • Informações: (27) 3222-3074

  • BARRERITO CHOPPERIA
  • O que: Rian & Rodrigo
  • Quando: às 19h
  • Onde: Rua das Cruzadas, 6  Campo Grande  Cariacica
  • Quanto: gratuita (até às 21h); R$ 10 (após 21h).

  • BRADUS
  • O que: Sexta Rock com  Bom Vivant Duo 
  • Quando: 20h
  • Onde: R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha
  • Quanto: R$10

  • HANGAR GASTROBAR
  • O que: Breno & Lucas, Rayanne Santana e DJ Malini
  • Quando: às 21h
  • Onde: Hangar Gastrobar - Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
  • Quanto: R$15


André Prando Crédito: Bernardo Firme

Sábado (23/11)

  • ANDRÉ PRANDO
  • O que: Show autoral em voz e violão
  • Quando: às 22h
  • Onde: Avenida Espírito Santo, 385, Guaçuí
  • Quanto: R$ 20

  • FINAL DA LIBERTADORES FLA X RIVER
  • Confira os locais que vão transmitir o jogo com direito a promoções

  • SAMBA DOS BRINQUEDOS
  • O que: Samba com Para Rai, e doação de brinquedos para crianças
  • Quando: às 18h30
  • Onde: Bar do Calipe, R. Eugenílio Ramos, 591 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: Evento gratuito

  • FORRÓ DO 106
  • O que: Show de Forrófiá, Gustavo Pingo, DJ Berim
  • Quando: às 23h
  • Onde: Clube 106. Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 641 - Jardim da Penha Vitória
  • Quanto: R$15 (até 0h); R$ 20 (restante da noite)
  • Informações: (27) 3227-9119

  • MÚSICA PARA A CABEÇA
  • O que: Com André Prando
  • Quando: às 11h
  • Onde: VAM - Vitória Áudio e Música. Av NS Penha, 2462 Lj 5, Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita

  • METÁLLICA DAY
  • O que: Com a banda cover Letal
  • Quando: às 21h
  • Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
  • Quanto: Entrada franca
  • Informações: (27) 98116-3325

  • REGGAE'N CRASH 
  • O que: Comemoração de 6 anos de projeto. Com Bruno Seciliano e Kadu Pereira
  • Quando: às 20h
  • Onde: Bar da Mãozinha. Avenida Fernando Ferrari n 560, Vitória
  • Quanto: entrada gratuita
  • Informações: (27) 99265-0686

  • FLUENTE
  • O que: Cento Ihh Cinquenta
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
  • Quanto: R$30

  • STONE PUB
  • O que: Festa E eu que ?j?á? ?f?u?i? voltei a ser Emo?
  • Quando: às 22h
  • Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33, Vitória
  • Quanto: R$10 (até às 23h); R$15 (após 23h)
  • Informações: (27) 3019-8178

  • BOLT
  • O que: 2K
  • Quando: às 23h
  • Onde: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, 29060-500 Vitória
  • Quanto: R$ 15 (vendas online); R$20
  • Informações: (27) 3311-5216

  • PRANDO SHOTS
  • O que: Show na rua da Lama
  • Quando: às 21h
  • Onde: R. Anísio Fernandes Coelho, Vitória
  • Quanto: Entrada franca

  • WOOD'S VITÓRIA
  • O que: Manoel Jr , Pedro e Lucas, Bruno Fischer
  • Quando: às 23h
  • Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
  • Quanto: R$ 40

  • ABERTURA JARDIM CAMBURI
  • O que:  Música ao vivo com Kléber Santos
  • Quando: às 15h
  • Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
  • Quando: R$ 20
  • Informações:  (27) 3019-1476

  • ABERTURA PRAIA DO CANTO
  • O que:  Música ao vivo com Samba de Esquina, Música ao vivo com Samba de Esquina,  Dj Jéssica
  • Quando: às 15h
  • Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$ 30
  • Informações: (27) 3315-0018

  • ABERTURA JARDIM DA PENHA
  • O que: Música ao vivo com Pedro Costa
  • Quando: Às 15h
  • Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: R$ 20

  • TENNESSEE PUB
  • O que: Festa Cabaré no Tennessee Pub com Danitta, Ítalo Cosvosk e Dj Leon Mombrine
  • Quando: às 22h
  • Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
  • Quanto: R$ 20 (nome na lista até 0h); R$ 30 (normal)
  • Informações:  (27) 99292-2393

  • ROOFTOP DA PRAIA
  • O que: Dj Penelope, Duets e Sheep e Parafina
  • Quando: 15h
  • Onde: Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$15 (com nome na lista); R$ 30 (sem nome na lista) 

  • CASA DE BAMBA
  • O que: Luciana Nunes e Grupo - Samba de Raiz
  • Quando: às 19h
  • Onde:  R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
  • Quanto: R$ 10
  • Informações: (27) 3222-3074

  • BARRERITO CHOPPERIA
  • O que: Sábado da Libertadores com Pele Morena e Richard Viana
  • Quando: às 16h
  • Onde: Rua das Cruzadas, 6  Campo Grande  Cariacica
  • Quanto: gratuita (até às 17h), R$ 15 (após 17h)

  • BRADUS
  • O que: Rock In Bradus Com Fulltime
  • Quando: às 17h
  • Onde: R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha
  • Quanto: R$10 

  • HANGAR GASTROBAR
  • O que: João Felipe & Rafael, Bianca Védova e Dj Malini
  • Quando: 21h
  • Onde: Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
  • Quanto: R$20

  • EMBRAZADO
  • O que: Bruno Rosa, DDP Diretoria e Balada do Maycon
  • Quando: às 16h
  • Onde: Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
  • Quanto: R$40
Fluente Crédito: Assessoria Antimofo

Domingo (24/11)

  • DOMINGO CLASSIC ROCK
  • O que: Com Banda GUAPA tocando os clássicos do rock
  • Quando: às 18h
  • Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
  • Quanto: Evento gratuito

  • ROCK DE DOMINGO
  • O que: com a banda Wrong Johnny
  • Quando: às 16h
  • Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$ 15
  • Informações: (27) 99944-1204

  • FESTIVAL DAS BOLHAS GIGANTES
  • O que: Demonstrações das bolhas gigantes com piquenique.
  • Quando: às 14h
  • Onde: Parque Municipal Do Cocal, R. dos Artistas - Cocal, Vila Velha
  • Quanto: Evento gratuito

  • ARRASTAPÉ DA ILHA
  • O que: Com Forrózinho Retrô & Alcalyno
  • Quando: às 18h
  • Onde: Fluente, Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
  • Quanto: R$20 (até 19h30), R$25 (até 20h30), R$30 (após 20h30)
  • Informações: (27) 3311-5216

  • ABERTURA JARDIM CAMBURI
  • O que: Música ao vivo com Du Balaio
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
  • Quanto:  R$ 6,90
  • Informações: (27) 3019-1476

  • ABERTURA JARDIM DA PENHA
    O que:     Música ao vivo com Pedro Costa
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: R$ 6,90

  • TENNESSEE PUB
  • O que: Samba Tennessee com o sambista Andin e Dj Leon Mombrine
  • Quando: 19h
  • Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
  • Quanto: R$ 20 (nome na lista até 0h); R$ 30 (normal)
  • Informações: (27) 99292-2393

  • ROOFTOP DA PRAIA
  • O que: Pedro e Lucas, Samba Rei, DJ Leandro Netto
  • Quando: 15h
  • Onde: Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: R$ 20 (com nome na lista); R$ 30 (sem nome na lista)

  • BARRERITO CHOPPERIA
  • O que: Rock da Tarde com De Bem com a Vida, Breno & Bernardo, DJ Cabeça do MDG e DJ JR
  • Quando: 17h
  • Onde: Rua das Cruzadas, 6  Campo Grande  Cariacica
  • Quanto: gratuita (até às 18h); R$ 20 (após 18h)


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