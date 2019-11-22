Confira a agenda de eventos do ES de sexta (22/11) a domingo (24/11)

Sexta (22/11)
- PLASTIC FIRE
- O que: Plastic fire, Staffordshire, envolto e Auria
- Quando: às 18h
- Onde: Black Box Studio Pub, Av Leitao da Silva, 1379, Vitória
- Quanto: R$ 15
- Informações: (27) 99636-7858
- BÚFALOS MOTO FEST
- O que: Com Drenna, Red Roses, Always, The Waiters, Gaspari Trio, Planeta Bar
- Quando: às 11h
- Onde: Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Francisco Mardegan Marbrasa, 29313690 Cachoeiro de Itapemirim
- Quanto: Evento gratuito
- LUAU DO MACUCOS
- O que: Macucos e convidados (Kanabaus e Legado D'Luiz)
- Quando: às 21h
- Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quanto: R$15 (para os 50 primeiros); R$20 (até 00h.)
- Informações: (27) 98116-3325
- PRÉ MOSTRA 14ª MOSTRA PRODUÇÃO INDEPENDENTE
- O que: Mostra Resistências com Palestra Importância da Acessibilidade no Audiovisual
- Quando: às 8h
- Onde: Sebrae ES. Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170, Enseada do Suá, Vitória
- Quanto: Inscrições gratuitas
- FORRÓ DO SPIRITO JAZZ
- O que: Forró com DJ Biju, Banda 1/4 de Coco e a Participação Especial da cantora Amanda Requião.
- Quando: às 20h
- Onde: Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas 244 , Via Cruzeiro Mall, 2º Andar, Praia do Canto
- Quanto: R$ 15 (até 23h30). R$ 20 (após 23h30)
- Informações: (27) 3019-0860
- FLUENTE
- O que: Festa Manda Nudes
- Quando: às 21h
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: R$ 25
- Informações: (27) 3311-5216
- STONE PUB
- O que: Festa Meshupa
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33, Vitória
- Quanto: gratuito (50 primeiros); R$10 (com nome na lista/ até às 23h), R$15 (restante da noite)
- Informações: (27) 3019-8178
- BOLT
- O que: Festa The Bolt
- Quando: às 23h
- Onde: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: R$10 (ingressos antecipados); R$15 (restante da noite)
- Informações: (27) 3311-5216
- MARCUS MACEDO
- O que: Show na Ilha do caranguejo
- Quando: às 19h
- Onde: R. Alcino Pereira Neto, 570 - Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 3,50
- Informações: (27) 3395-0244
- WOOD'S VITÓRIA
- O que: Dennis e Cristiano, Farra dois, DJ Bruno Fischer
- Quando: às 23h
- Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 40
- ABERTURA JARDIM CAMBURI
- O que: Música ao vivo com Du Balaio
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 6,90
- Informações: (27) 3019-1476
- ABERTURA PRAIA DO CANTO
- O que: Música ao vivo com Anderson Fraga
- Quando: às 21h
- Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 6,90
- Informações: (27) 3315-0018
- TENNESSEE PUB
- O que: com Bianca Védova, Felipe Brava e Dj Leon Mombrine
- Quando: Às 22h
- Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
- Quanto: R$ 20 (nome na lista até 0h); R$ 30 (normal)
- Informações: (27) 99292-2393
- ROOFTOP DA PRAIA
- O que: Com Dj Leo Santos, Dj Phill Fernandes, Rodrigo Cx e Banda
- Quando: às 18h
- Onde: Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$20 (nome na listaO; R$30 (sem nome na lista)
- LIVERPUB VITÓRIA
- O que: Com banda Dublin
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 20 (das 22h às 23h), R$ 25 (das 23h à 0h) e R$ 30 (depois de 0h)
- Informações: (27) 99944-1204
- CASA DE BAMBA
- O que: Projeto Axé de Mesa com Marcus Rauta
- Quando: às 20h
- Onde: R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
- Quanto: R$ 15
- Informações: (27) 3222-3074
- BARRERITO CHOPPERIA
- O que: Rian & Rodrigo
- Quando: às 19h
- Onde: Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande Cariacica
- Quanto: gratuita (até às 21h); R$ 10 (após 21h).
- BRADUS
- O que: Sexta Rock com Bom Vivant Duo
- Quando: 20h
- Onde: R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha
- Quanto: R$10
- HANGAR GASTROBAR
- O que: Breno & Lucas, Rayanne Santana e DJ Malini
- Quando: às 21h
- Onde: Hangar Gastrobar - Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
- Quanto: R$15
Sábado (23/11)
- ANDRÉ PRANDO
- O que: Show autoral em voz e violão
- Quando: às 22h
- Onde: Avenida Espírito Santo, 385, Guaçuí
- Quanto: R$ 20
- FINAL DA LIBERTADORES FLA X RIVER
- Confira os locais que vão transmitir o jogo com direito a promoções
- SAMBA DOS BRINQUEDOS
- O que: Samba com Para Rai, e doação de brinquedos para crianças
- Quando: às 18h30
- Onde: Bar do Calipe, R. Eugenílio Ramos, 591 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: Evento gratuito
- FORRÓ DO 106
- O que: Show de Forrófiá, Gustavo Pingo, DJ Berim
- Quando: às 23h
- Onde: Clube 106. Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 641 - Jardim da Penha Vitória
- Quanto: R$15 (até 0h); R$ 20 (restante da noite)
- Informações: (27) 3227-9119
- MÚSICA PARA A CABEÇA
- O que: Com André Prando
- Quando: às 11h
- Onde: VAM - Vitória Áudio e Música. Av NS Penha, 2462 Lj 5, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
- METÁLLICA DAY
- O que: Com a banda cover Letal
- Quando: às 21h
- Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quanto: Entrada franca
- Informações: (27) 98116-3325
- REGGAE'N CRASH
- O que: Comemoração de 6 anos de projeto. Com Bruno Seciliano e Kadu Pereira
- Quando: às 20h
- Onde: Bar da Mãozinha. Avenida Fernando Ferrari n 560, Vitória
- Quanto: entrada gratuita
- Informações: (27) 99265-0686
- FLUENTE
- O que: Cento Ihh Cinquenta
- Quando: às 21h
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: R$30
- STONE PUB
- O que: Festa E eu que ?j?á? ?f?u?i? voltei a ser Emo?
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33, Vitória
- Quanto: R$10 (até às 23h); R$15 (após 23h)
- Informações: (27) 3019-8178
- BOLT
- O que: 2K
- Quando: às 23h
- Onde: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, 29060-500 Vitória
- Quanto: R$ 15 (vendas online); R$20
- Informações: (27) 3311-5216
- PRANDO SHOTS
- O que: Show na rua da Lama
- Quando: às 21h
- Onde: R. Anísio Fernandes Coelho, Vitória
- Quanto: Entrada franca
- WOOD'S VITÓRIA
- O que: Manoel Jr , Pedro e Lucas, Bruno Fischer
- Quando: às 23h
- Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 40
- ABERTURA JARDIM CAMBURI
- O que: Música ao vivo com Kléber Santos
- Quando: às 15h
- Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
- Quando: R$ 20
- Informações: (27) 3019-1476
- ABERTURA PRAIA DO CANTO
- O que: Música ao vivo com Samba de Esquina, Música ao vivo com Samba de Esquina, Dj Jéssica
- Quando: às 15h
- Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 30
- Informações: (27) 3315-0018
- ABERTURA JARDIM DA PENHA
- O que: Música ao vivo com Pedro Costa
- Quando: Às 15h
- Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: R$ 20
- TENNESSEE PUB
- O que: Festa Cabaré no Tennessee Pub com Danitta, Ítalo Cosvosk e Dj Leon Mombrine
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
- Quanto: R$ 20 (nome na lista até 0h); R$ 30 (normal)
- Informações: (27) 99292-2393
- ROOFTOP DA PRAIA
- O que: Dj Penelope, Duets e Sheep e Parafina
- Quando: 15h
- Onde: Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$15 (com nome na lista); R$ 30 (sem nome na lista)
- CASA DE BAMBA
- O que: Luciana Nunes e Grupo - Samba de Raiz
- Quando: às 19h
- Onde: R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
- Quanto: R$ 10
- Informações: (27) 3222-3074
- BARRERITO CHOPPERIA
- O que: Sábado da Libertadores com Pele Morena e Richard Viana
- Quando: às 16h
- Onde: Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande Cariacica
- Quanto: gratuita (até às 17h), R$ 15 (após 17h)
- BRADUS
- O que: Rock In Bradus Com Fulltime
- Quando: às 17h
- Onde: R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha
- Quanto: R$10
- HANGAR GASTROBAR
- O que: João Felipe & Rafael, Bianca Védova e Dj Malini
- Quando: 21h
- Onde: Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
- Quanto: R$20
- EMBRAZADO
- O que: Bruno Rosa, DDP Diretoria e Balada do Maycon
- Quando: às 16h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
- Quanto: R$40
Domingo (24/11)
- DOMINGO CLASSIC ROCK
- O que: Com Banda GUAPA tocando os clássicos do rock
- Quando: às 18h
- Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quanto: Evento gratuito
- ROCK DE DOMINGO
- O que: com a banda Wrong Johnny
- Quando: às 16h
- Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 15
- Informações: (27) 99944-1204
- FESTIVAL DAS BOLHAS GIGANTES
- O que: Demonstrações das bolhas gigantes com piquenique.
- Quando: às 14h
- Onde: Parque Municipal Do Cocal, R. dos Artistas - Cocal, Vila Velha
- Quanto: Evento gratuito
- ARRASTAPÉ DA ILHA
- O que: Com Forrózinho Retrô & Alcalyno
- Quando: às 18h
- Onde: Fluente, Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: R$20 (até 19h30), R$25 (até 20h30), R$30 (após 20h30)
- Informações: (27) 3311-5216
- ABERTURA JARDIM CAMBURI
- O que: Música ao vivo com Du Balaio
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 6,90
- Informações: (27) 3019-1476
- ABERTURA JARDIM DA PENHA
O que: Música ao vivo com Pedro Costa
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: R$ 6,90
- TENNESSEE PUB
- O que: Samba Tennessee com o sambista Andin e Dj Leon Mombrine
- Quando: 19h
- Onde: Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi
- Quanto: R$ 20 (nome na lista até 0h); R$ 30 (normal)
- Informações: (27) 99292-2393
- ROOFTOP DA PRAIA
- O que: Pedro e Lucas, Samba Rei, DJ Leandro Netto
- Quando: 15h
- Onde: Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 20 (com nome na lista); R$ 30 (sem nome na lista)
- BARRERITO CHOPPERIA
- O que: Rock da Tarde com De Bem com a Vida, Breno & Bernardo, DJ Cabeça do MDG e DJ JR
- Quando: 17h
- Onde: Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande Cariacica
- Quanto: gratuita (até às 18h); R$ 20 (após 18h)