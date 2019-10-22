Concertos na Vila volta a ser realizado na Igreja do Rosário, na Prainha

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 12:18
- Atualizado há 6 anos
O espetáculo de música erudita “Concertos na Vila” retorna à Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, a partir desta sexta-feira (25). A Prefeitura de Vila Velha garante que o espaço receberá apresentações durante todas as últimas sextas-feiras de cada mês até o fim de 2020.
Com entrada gratuita, os espetáculos serão apresentados sempre às 19h30. “O Concertos na Vila é um projeto muito legal porque junta a música erudita com o patrimônio histórico e prevê apresentação de grupos e artistas, sendo um bom lazer cultural”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Alvarito Mendes.
Nesta sexta-feira (25), o projeto traz à Igreja a ópera “O reino de duas cabeças”, de Jaceguay Lins, apresentada pelo Coletivo das Artes. Coral Show Mata da Praia e Jardim Camburi e Trupe Barroca também participam da noite de reestreia.
A cantora e professora do Coletivo das Artes, Adalgisa Rosa, explicou a importância de participar deste evento. “Participar desta série de concertos tão importante para o nosso município nos torna muito felizes por poder contribuir mais ainda com essa cidade que nos acolhe e que fazemos a nossa arte”, disse.
