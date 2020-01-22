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Streaming

Com Anthony Mackie, 'Altered Carbon' estreia 2ª temporada em fevereiro

Ator conhecido por viver Falcão da Marvel será novo protagonista

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 20:57
Imagem de abertura da série "Altered Carbon" Crédito: Divulgação/Netflix
A segunda temporada da série de ficção-científica "Altered Carbon" estreia dia 27 de fevereiro na Netflix. A produção, que começou com o ator Joel Kinnaman (o último 'Robocop') como protagonista, agora terá no elenco principal Anthony Mackie, conhecido por interpretar Falcão da Marvel.
A história se passa em um futuro 300 anos à frente. A sociedade está totalmente digitalizada e a vida depende apenas de um cartucho que fica instalado na nuca dos humanos. Quando o corpo real sofre um ferimento muito grave, basta mudar para uma "nova embalagem". 
Como o personagem principal Takeshi Kovacs trocou novamente de pele no último episódio da primeira temporada, ele agora deve voltar em um novo corpo, que será o do ator  Anthony Mackie.
Anthony Mackie é o Falcão na saga Vingadores Crédito: Divulgação/Marvel
Kovacs é um membro de uma elite guerreira interestelar derrotada centenas de anos antes dos eventos da primeira temporada, quando ele recebe uma novo corpo e é encarregado de resolver o assassinato de um dos homens mais ricos da galáxia.
Após a solução do mistério, Kovacs volta com os outras questões a resolver. Uma delas é encontrar o seu amor perdido, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry).
A primeira temporada de "Altered Carbon", lançada em 2018, foi a maior aposta da Netflix, com um orçamento maior que as primeiras temporadas de "Game of Thrones", da HBO. 

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"Altered Carbon" é baseado no romance cyberpunk de 2002, de mesmo nome, do autor Richard K. Morgan. É provável que a segunda temporada da série inclua eventos do romance "Broken Angels".
Todos os oito episódios da segunda temporada de Altered Carbon estarão disponíveis para streaming na Netflix a partir de quinta-feira, 27 de fevereiro.

Títulos dos episódios da segunda temporada de "Altered Carbon"

  • Episode 201 - "Phantom Lady"
  • Episode 202 - "Payment Deferred"
  • Episode 203 - "Nightmare Alley"
  • Episode 204 - "Shadow of a Doubt"
  • Episode 205 - "I Wake Up Screaming"
  • Episode 206 - "Bury Me Dead"
  • Episode 207 - "Experiment Perilous"
  • Episode 208 - "Broken Angels"

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