Caixa Cultural cancela peça sobre gay soropositivo

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LGBT ou críticas ao regime militar, por exemplo. A par da suspensão das peças "Gritos" e "Abrazo", intuiu que "Lembro Todo Dia de Você", dirigido por ele, seria o próximo caso. Tinha razão. Nos últimos dois meses, o diretor José Henrique de Paula viu a notícia de que a Caixa Cultural havia cancelado espetáculos teatrais com temas que desagradam os simpatizantes do presidente Bolsonaro -pautasou críticas ao, por exemplo. A par da suspensão das peças "Gritos" e "Abrazo", intuiu que, dirigido por ele, seria o próximo caso. Tinha razão.

Na semana passada, o diretor foi informado por funcionários da Caixa Cultural de que a peça, que teria sessões em uma unidade do Rio de Janeiro entre os dias 10 e 20 deste mês, também não poderia mais fazer parte da programação do local pelo banco.

As suspensões motivaram suspeitas de censura entre artistas e também no Ministério Público Federal.

O diretor conta que teve o espetáculo selecionado em um edital recente da estatal e que já havia cumprido o rito de mandar a documentação necessária para a contratação. Faltava assinar o contrato.

homossexual, soropositivo e que vai trazendo lembranças para o palco, incluindo cenas com beijos entre homens. O espetáculo "Lembro Todo Dia de Você" tem como protagonista um personagem que ée que vai trazendo lembranças para o palco, incluindo cenas com

Explicaram ao diretor que o espaço destinado a receber a peça, o Teatro Nelson Rodrigues, passaria por uma reforma, e que esse era o motivo da suspensão. Ele estranhou não só o cancelamento, mas a recusa dos programadores da Caixa em levar o espetáculo para outro estado, já que há unidades em São Paulo, Brasília, Recife, Porto Alegre, ou mesmo de reagendá-la para o ano que vem.

Questionada sobre o cancelamento, a assessoria de imprensa da Caixa Cultural informou que "em virtude de atendimento a adequações estruturais nas instalações do teatro Nelson Rodrigues, estão sendo realizadas obras com vistas à emissão do certificado de funcionamento", um documento destinado ao Corpo de Bombeiros. "Com isto, estamos momentaneamente impossibilitados de realização de espetáculos, pelo porte e por questões de agenda."

Além dessas três peças, a Caixa Cultural cancelou outros dois eventos programados para este semestre. No Rio de Janeiro, foram suspensas uma série de palestras para estudantes entre dez a 15 anos, a Aventuras do Pensamento, e também uma mostra sobre a cineasta Dorothy Arzner. O primeiro evento debateria a democracia, o segundo falaria de sexualidade.