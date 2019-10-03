Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura em luto

Luto no congo: Mestre Djalma morre aos 99 anos em Vila Velha

Ele estava internado no Hospital Santa Mônica, em Itaparica, por conta de um quadro de infecção respiratória.

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 22:05

Publicado em 

02 out 2019 às 22:05
Luto no congo: Djalma Pereira do Nascimento, o mestre Djalma morre aos 99 anos Crédito: Divulgação/Site da PMV
Referência nas músicas e manifestações folclóricas capixabas, Djalma Pereira do Nascimento, mais conhecido como Mestre Djalma, morreu nesta quarta-feira (2), em Vila Velha. Ele tinha 99 anos e estava internado no Hospital Santa Mônica, em Itaparica, por conta de um quadro de infecção respiratória.
O velório ocorre na Capela Mortuária de Cristóvão Colombo, até às 9 horas desta quinta-feira (3). Logo após, o sepultamento será no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta. Para a filha Teresa Cristina do Nascimento, o pai foi “um homem de muita fé, alegre e que gostava e defendia a manifestação folclórica”.

Veja Também

Toni Morrison, prêmio Nobel de Literatura, morre aos 88 anos

Morre o ator Peter Fonda, do clássico "Easy Rider"

Ator Rutger Hauer morre aos 75 anos

Para o subsecretário municipal de Cultura, Eliomar Mazoco, o Mestre Djalma tinha tudo o que um bom mestre da cultura popular precisava. “Conhecimento da tradição, generosidade para receber novos praticantes e transmitir seu conhecimento, sapiência para viver em harmonia com outros mestres e grupos de folclore. Características que estão muito em falta hoje em dia, quando há pessoas que acham que podem criar grupos de folclore sem mestre e tradição”, finalizou Mazoco.
O Mestre Djalma deixou três filhos: Teresa Cristina, Jorge Fernando e Rita de Cassia, e também uma neta Lorraine.

TRAJETÓRIA

O Mestre Djalma começou aos nove anos acompanhando a banda de Congo de São Torquato. Depois, fundou as bandas de Congo São Benedito da Glória e a Mestre Djalma Congo Glória. Foi reconhecido como o mestre de Congo mais antigo em atividade do Espírito Santo e ainda foi homenageado em duas Escolas de Samba da Grande Vitória: A Mocidade Unida da Glória (Mug) e a Unidos de Jucutuquara.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados