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LUTO

Toni Morrison, prêmio Nobel de Literatura, morre aos 88 anos

Escritora americana, autora de 'Amada', foi a primeira mulher negra a ser escolhida como Prêmio Nobel de Literatura, em 1993

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 16:21

Publicado em 

06 ago 2019 às 16:21
A escritora vencedora do Nobel Toni Morrison no documentário 'The Pieces I Am', de Timothy Greenfield-Sanders Crédito: Magnolia Films
A escritora e prêmio Nobel de Literatura Toni Morrison morreu nesta segunda-feira, 5, aos 88 anos. A informação foi dada à New York Magazine por uma fonte na sua editora, a Knopf, e confirmada por um amigo à agência Associated Press. A causa da morte ainda não foi divulgada.
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Morrison era mais conhecida pelo romance Amada, que lhe rendeu o Pulitzer de ficção em 1988. Jazz (1992) e Paraíso (1997) completaram uma espécie de trilogia. Mas mesmo antes de sua conclusão, em 1993, lhe foi atribuído o Prêmio Nobel de Literatura, transformando-a na primeira mulher negra a ser escolhida para a distinção. Segundo o comitê da Academia Sueca, o prêmio foi dado a Morrison, uma escritora "que, em romances caracterizados por força visionária e teor poético, dá vida a um aspecto essencial da realidade americana".
Em 2015, ela publicou seu último romance, o décimo primeiro, intitulado Deus Ajude Essa Criança (9 de seus livros foram publicados no Brasil pela editora Companhia das Letras).
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Antes de se tornar uma autora conhecida mundialmente, Morrison trabalhou como editora para a Random House por 19 anos, revelando uma geração de escritores afro-americanos como Angela Davis, Gayl Jones e Toni Cade Bambara. Ela também foi professora da Universidade de Princeton entre 1989 e 2006.

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