Toni Morrison, prêmio Nobel de Literatura, morre aos 88 anos

A escritora vencedora do Nobel Toni Morrison no documentário 'The Pieces I Am', de Timothy Greenfield-Sanders Crédito: Magnolia Films

A escritora e prêmio Nobel de Literatura Toni Morrison morreu nesta segunda-feira, 5, aos 88 anos. A informação foi dada à New York Magazine por uma fonte na sua editora, a Knopf, e confirmada por um amigo à agência Associated Press. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Morrison era mais conhecida pelo romance Amada, que lhe rendeu o Pulitzer de ficção em 1988. Jazz (1992) e Paraíso (1997) completaram uma espécie de trilogia. Mas mesmo antes de sua conclusão, em 1993, lhe foi atribuído o Prêmio Nobel de Literatura, transformando-a na primeira mulher negra a ser escolhida para a distinção. Segundo o comitê da Academia Sueca, o prêmio foi dado a Morrison, uma escritora "que, em romances caracterizados por força visionária e teor poético, dá vida a um aspecto essencial da realidade americana".

Em 2015, ela publicou seu último romance, o décimo primeiro, intitulado Deus Ajude Essa Criança (9 de seus livros foram publicados no Brasil pela editora Companhia das Letras).