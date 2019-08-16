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Luto

Morre o ator Peter Fonda, do clássico "Easy Rider"

Ator de 79 anos lutava contra um câncer no pulmão e morreu de insuficiência respiratória

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 16:43
Easy Rider Crédito: Reprodução
Duas vezes indicado ao Oscar e conhecido por seu trabalho no clássico "Easy Rider" ("Sem Destino"), que eternizou "Born to be Wild", no Steppenwolf, Peter Fonda morreu nesta sexta-feira (16) aos 79 anos . As informações são de seu agente.
"É com grande luto que informamos que Peter Fonda morreu, em paz, na manhã de sexta, em sua casa, em Los Angeles. É um dos momentos mais tristes de nossas vidas e não encontramos palavras para expressar a dor em nossos corações. Pedimos privacidade neste momento". A causa oficial, segundo o agente, foram problemas respiratórios decorrentes de um câncer no pulmão.
Peter é filho do lendário Henry Fonda e irmão de Jane Fonda.
Peter Fonda Crédito: Sony/Divulgação

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