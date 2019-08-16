Morre o ator Peter Fonda, do clássico "Easy Rider"

Duas vezes indicado ao Oscar e conhecido por seu trabalho no clássico "Easy Rider" ("Sem Destino"), que eternizou "Born to be Wild", no Steppenwolf, Peter Fonda morreu nesta sexta-feira (16) aos 79 anos . As informações são de seu agente.
"É com grande luto que informamos que Peter Fonda morreu, em paz, na manhã de sexta, em sua casa, em Los Angeles. É um dos momentos mais tristes de nossas vidas e não encontramos palavras para expressar a dor em nossos corações. Pedimos privacidade neste momento". A causa oficial, segundo o agente, foram problemas respiratórios decorrentes de um câncer no pulmão.
Peter é filho do lendário Henry Fonda e irmão de Jane Fonda.