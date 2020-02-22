Bloco Simpatia toma conta de ruas do Centro de Vitória

O bloco arrastou muita gente animada, como a Família Batman. "Somos do bairro Moscoso, mas minha prima veio do Rio de Janeiro e trouxe as roupas para a gente, porque lá é mais barato. A ideia veio a partir da minha sobrinha Ariella, que já tinha a fantasia definida. A ideia é curtir todo o carnaval assim. Agora a gente só para na quarta-feira", contou a dona de casa Ana Paula Gomes Tavares.