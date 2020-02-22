Bloco Simpatia toma conta de ruas do Centro de Vitória

A folia dos blocos tomou conta das ruas do Centro de Vitória. O primeiro bloco a animar os foliões é o simpatia, capitaneado por Kleber Simpatia. "Já tenho 20 anos cantando no carnaval, mas essa é a nossa primeira vez como bloco. Estamos muito felizes. O Carnaval é isso: alegria e simpatia. O segredo para curtir a festa é simplesmente o respeito à diversidade, ao direito de cada um ser o que quiser", disse.
Bloco simpatia
O bloco arrastou muita gente animada, como a Família Batman. "Somos do bairro Moscoso, mas minha prima veio do Rio de Janeiro e trouxe as roupas para a gente, porque lá é mais barato. A ideia veio a partir da minha sobrinha Ariella, que já tinha a fantasia definida. A ideia é curtir todo o carnaval assim. Agora a gente só para na quarta-feira", contou a dona de casa Ana Paula Gomes Tavares.
A criatividade já pintou nas ruas: a Caixaça. "A gente teve a ideia para esse carnaval, porque cansamos de carregar bolsa térmica. Aqui dentro tem cerveja, água, chup-chup de vodka, biscoito e sanduíche. É pra pular o bloquinho todo sem preocupação", disse o estudante de engenharia, Eduardo Cantarella, de 22 anos. Ele veio para o bloquinho acompanhado do irmão Leonardo, que é estudante de matemática e tem 18 anos. "Sempre pulamos em família."