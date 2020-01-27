Billie Eilish é a 1ª mulher a vencer os maiores prêmios do Grammy de uma vez

No ano em que o Grammy tentou rejuvenescer sua premiação, para não perder o bonde da música pop contemporânea, uma cantora de 18 anos recém-completados sai como grande vencedora. Billie Eilish, que foi de desconhecida a fenômeno pop em alguns meses no ano passado, levou para a casa os quatro principais prêmios da noite --música do ano, gravação do ano, álbum do ano e artista revelação.
Artista mais jovem a ser indicada às quatro grandes categorias do Grammy, Eilish também é a mais jovem a ganhar todas elas de uma vez. Além disso, a cantora americana é a primeira a levar os quatro prêmios principais em uma mesma edição do Grammy desde 1981, quando Christopher Cross realizou o feito.
A cantora britânica Adele já conseguiu a façanha de ganhar os quatro prêmios, mas em anos diferentes. Sendo assim, Eilish se torna também a primeira mulher a conseguir levar as quatro categorias em uma mesma noite.
De quebra, seu disco de estreia, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", de 2019, ainda foi eleito o melhor álbum de pop vocal --desbancando Taylor Swift, Ariana Grande e Ed Sheeran-- e ganhou em melhor engenharia de álbum não clássico. Pelo trabalho no disco, seu irmão, Finneas O'Connell, também venceu um Grammy, o de produtor do ano.
Billie Eilish acabou levando todos os seis prêmios aos quais ela concorria. A principal indicada à cerimônia, que aconteceu em Los Angeles no último domingo (26), Lizzo, acabou levando apenas três dos oito prêmios aos quais concorria --melhor performance solo de pop, melhor álbum contemporâneo urbano e melhor performance de R&B tradicional.
Lil Nas X, outro que chegou com seis indicações à premiação, saiu com dois troféus. Um deles de melhor videoclipe e o outro de melhor performance pop em duo ou grupo.
A cerimônia do Grammy deste ano foi repleta de discursos, apresentações e homenagens. Como vem acontecendo nos últimos anos, cada vez mais prêmios estão sendo entregues na pré-cerimônia do evento, enquanto a premiação regular fica reservada às performances.
Neste ano, só nove prêmios seriam entregues na cerimônia, transmitida pela TV. Todas as outras 75 categorias tiveram seus vencedores anunciados horas antes da premiação em Los Angeles.
Ao subir ao palco na abertura da cerimônia do Grammy, a apresentadora do prêmio, Alicia Keys, fez uma homenagem ao ex-jogador de basquete Kobe Bryant, astro da NBA que morreu neste domingo num acidente de helicóptero.
Ela recebeu integrantes do grupo Boyz II Men e cantaram juntos "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday". Bryant era ídolo do Los Angeles Lakers, time de basquete da cidade onde ocorreu a cerimônia. Os Lakers, aliás, jogam no Staples Center, ginásio em que aconteceu o Grammy.
Lizzo se apresentou na abertura da cerimônia, o horário nobre para o Grammy. Cantou "Cuz I Love You", faixa-título de seu aclamado disco do ano passado, e emendou a performance com "Truth Hurts", hit feminista que a alçou à fama, acompanhada por dançarinas. Ainda tocou flauta, uma de suas marcas.
Billie Eilish, por sua vez, cantou a balada "When the Party's Over", acompanhada só por um piano. Lil Nas X, que chegou ao prêmio com seis indicações, cantou seu hit "Old Town Road" com o grupo de k-pop BTS, Billy Ray Cyrus e o cantor mirim Mason Ramsey, num número um tanto esquisito. A música rendeu a ele os troféus de melhor clipe e melhor performance de duo ou grupo de pop.
Neste ano, o Grammy também preparou homenagens a artistas que já morreram. Dois brasileiros, João Gilberto e Beth Carvalho, foram rapidamente lembrados, aparecendo por segundos no telão, ao som do clássico "Desafinado", do pai da bossa nova.
Prince, morto há quatro anos, havia sido homenageado em 2017, mas ganhou novo tributo. A ex-baterista de sua banda, Sheila E., dividiu o palco com Usher, que cantou hits como "Little Red Corvette" e "Kiss" ao lado de FKA Twigs --a participação da cantora, no entanto, ficou limitada às danças.
O rapper Nipsey Hussle, assassinado em 2019, foi homenageado por DJ Khaled e John Legend, parceiros dele na música "Higher", em performance com Meek Mill, Roddy Ricch, YG e Kirk Franklin. A canção ganhou na categoria melhor performance de rap cantado.
Outra música de Hussle, "Racks in the Middle", esta com Roddy Ricch & Hit-Boy, ganhou como melhor performance de rap.
A premiação abriu espaço para vários nomes pop que pouco se destacaram na lista de indicados. Entre eles os Jonas Brothers, que aproveitaram a visibilidade para mostrar uma música nova, "What a Man Gotta Do", e Camila Cabello, que cantou "First Man" para o pai, que não segurou as lágrimas.
Ariana Grande, que disputou categorias fortes como álbum do ano, mas saiu de mãos vazias, fez uma performance que começou comportada. Abriu com "Imagine", acompanhada de naipe de cordas, e depois emendou "7 Rings" dançando num cenário rosa. Fechou com "Thank U, Next".
Tyler, the Creator, que ganhou na categoria de melhor álbum de rap, com o disco "Igor", fez uma apresentação incendiária. Com uma peruca loira e um terno vermelho e rosa, ele teve a companhia de um coral --com o cantor Charlie Wilson fazendo uma das vozes-- em "Earfquake". Depois, rimou com firmeza os versos de "New Magic Wand", enquanto pipocavam no cenário luzes e projeções de labaredas de fogo.
Outra apresentação barulhenta foi a do Aerosmith, que se reuniu com o grupo de rap Run-DMC para resgatar a parceria de um clássico dos anos 1990, "Walk This Way".
Já Demi Lovato fez uma das performances mais emocionantes do Grammy. Às lágrimas, a cantora pop apresentou sua nova música, "Anyone", para uma plateia lotada.
A composição foi escrita pela própria artista dias antes de sua overdose, em 2018. "Demi compôs essa música no verão passado quatro dias antes de um incidente que quase tirou a sua vida", contou a diretora Greta Gerwig, que introduziu a performance.
Ainda houve tempo para apresentações de Bonnie Raitt --em tributo a John Prine--, a cantora espanhola Rosalía e Blake Shelton com Gwen Stefani, entre outros.
Na pré-cerimônia da festa, se destacaram nomes como os Chemical Brothers --que levaram dois prêmios de música eletrônica--, Gary Clark Jr. --com dois troféus de rock-- e Anderson Paak --vencedor em duas categorias de R&B. Até Michelle Obama ganhou um Grammy de palavra pelo audiolivro de "Minha História".
CONFIRA OS VENCEDORES (sinalizados com um asterisco):
- GRAVAÇÃO DO ANO
- "Hey, Ma" - Bon Iver
- "Bad Guy" - Billie Eilish*
- "7 rings" - Ariana Grande
- "Hard Place" - H.E.R.
- "Talk" - Khalid
- "Old Town Road" - Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus
- "Truth Hurts" - Lizzo
- "Sunflower" - Post Malone e Swae Lee
- ÁLBUM DO ANO
- "I,I" - Bon Iver
- "Norman F***ing Rockwell!" - Lana Del Rey
- "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish*
- "thank u, next" - Ariana Grande
- "I Used To Know Her" - H.E.R.
- "7" - Lil Nas X
- "Cuz I Love You (Deluxe)" - Lizzo
- "Father Of The Bride" - Vampire Weekend
- ARTISTA REVELAÇÃO
- Black Pumas
- Billie Eilish*
- Lil Nas X
- Lizzo
- Maggie Rogers
- Rosalía
- Tank And The Bangas
- Yola
- MÚSICA DO ANO
- "Always Remember Us This Way" - Lady Gaga
- "Bad Guy" - Billie Eilish*
- "Bring My Flowers Now" - Tanya Tucker
- "Hard Place" - H.E.R.
- "Lover" - Taylor Swift
- "Norman F***ing Rockwell" - Lana Del Rey
- "Someone You Loved" - Lewis Capaldi
- "Truth Hurts" - Lizzo
- MELHOR ÁLBUM DE RAP
- "Revenge Of The Dreamers III" - Dreamville
- "Championships" - Meek Mill
- "I Am > I Was" - 21 Savage
- "Igor" - Tyler, The Creator*
- "The Lost Boy" - YBN Cordae
- MELHOR PERFORMANCE DE POP SOLO
- "Truth Hurts" - Lizzo*
- "Spirit" - Beyoncé
- "Bad Guy" - Billie Eilish
- "7 rings" - Ariana Grande
- "You Need To Calm Down" - Taylor Swift"
- MELHOR PERFORMANCE COUNTRY DE DUO OU GRUPO
- "Speechless" - Dan + Shay*
- "Brand New Man" - Brooks & Dunn com Luke Combs
- "I Don't Remember Me (Before You)" - Brothers Osborne
- "Common" - Maren Morris Featuring Brandi Carlile
- "The Daughters" - Little Big Town
- ?MELHOR ÁLBUM DE POP VOCAL
- "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" - Billie Eilish*
- "The Lion King: The Gift" - Beyoncé
- "Lover" - Taylor Swift
- "Thank U, Next" - Ariana Grande
- "No.6 Collaborations Project" - Ed Sheeran
- MELHOR ÁLBUM DE PALAVRA FALADA
- "Minha História" - Michelle Obama*
- "Beastie Boys Book" - vários artistas
- "I.V. Catatonia: 20 Years as a Two-Time Cancer Survivor" - Eric Alexandrakis
- "Mr. Know-It-All" - John Waters
- "Sekou Andrews & The String Theory" - Sekou Andrews & The String Theory
- MELHOR ÁLBUM DE COMÉDIA
- "Quality Time" - Jim Gaffigan
- "Relatable" - Ellen DeGeneres
- "Right Now" - Aziz Ansari
- "Son Of Patricia" - Trevor Noah
- "Sticks & Stones" - Dave Chappelle*
- MELHOR PERFORMANCE DE R&B
- "Love Again" - Daniel Caesar & Brandy
- "Could've Been" - H.E.R featuring Bryson Tiller
- "Exactly How I Feel" - Lizzo featuring Gucci Mane
- "Roll Some Mo" - Lucky Daye
- "Come Home" - Anderson .Paak ft. André 3000*
- MELHOR PERFORMANCE DE DUO OU GRUPO EM POP
- "Old Town Road" - Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus*
- "Boyfriend" - Ariana Grande e Social House
- "Sucker" - Jonas Brothers
- "Sunflower" - Post Malone e Swae Lee
- "Señorita" - Shawn Mendes e Camila Cabello
- MELHOR ÁLBUM EM R&B
- "Ventura" - Anderson .Paak*
- "1123" - BJ The Chicago Kid
- "Painted" - Lucky Daye
- "Ella Mai" - Ella Mai
- "Paul" - PJ Morton
- ?MELHOR PERFORMANCE TRADICIONAL EM R&B
- "Jerome" - Lizzo*
- "Time Today" - BJ The Chicago Kid
- "Steady Love" - India.Arie
- "Real Games" - Lucky Daye
- "Built For Love" - PJ Morton Featuring Jazmine Sullivan
- ?MELHOR PERFORMANCE EM R&B
- "Come Home" - Anderson .Paak Featuring André 3000*
- "Love Again" - Daniel Caesar e Brandy
- "Could've Been" - H.E.R. Featuring Bryson Tiller
- Exactly How I Feel - Lizzo Featuring Gucci Mane
- "Roll Some Mo" - Lucky Day
- MELHOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORANEO
- "Cuz I Love You (Deluxe)" - Lizzo*
- "Apollo XXI" - Steve Lacy
- "Overload" - Georgia Anne Muldrow
- "Saturn" - NAO
- "Being Human In Public" - Jessie Reyez
- MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ELETRÔNICA
- "No Geography" - The Chemical Brothers*
- "LP5" - Apparat
- "Hi This Is Flume (Mixtape)" - Flume
- "Solace" - Rüfüs du Sol
- "Weather" - Tycho featuring Saint Sinner
- MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE MUSIC
- "Got To Keep On" - The Chemical Brothers*
- "Linked" - Bonobo
- "Piece of Your Heart" - Meduza featuring Goodboys
- "Underwater" - Rüfüs du Sol
- "Midnight Hour" - Skrillex & Boys Noize Featuring Ty Dolla $ign
- MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA
- "U.F.O.F." - Big Thief
- "Assume Form" - James Blake
- "I,I" - Bon Iver
- "Father of the Bride" - Vampire Weekend*
- "Anima" - Thom Yorke
- MELHOR ÁLBUM DE ROCK
- "Amo" - Bring Me The Horizon
- "Social Cues" - Cage The Elephant*
- "In the end" - The Cranberries
- "Trauma" - I Prevail
- "Feral Roots" - Rival Sons
- MELHOR MÚSICA DE ROCK
- "Fear Inoculum" - Tool
- "Give Yourself a Try" - The 1975
- "Harmony Hall" - Vampire Weekend
- "History Repeats" - Brittany Howard
- "This Land" - Gary Clark Jr.*
- MELHOR PERFORMANCE DE METAL
- "Astorolus - The Great Octopus" - Candlemass featuring Tony Iommi
- "Humanicide" - Death Angel
- "Bow Down" - I Prevail
- "Unleashed" - Killswitch Engage
- "7empest" - Tool*
- MELHOR PERFORMANCE DE ROCK
- "Pretty Waste" - Bones UK
- "This Land" - Gary Clark Jr.*
- "History Repeats" - Brittany Howard
- "Woman" - Karen O & Danger Mouse
- "Too Bad" - Rival Sons
- MELHOR MÚSICA DE RAP
- "Bad Idea" - YBN Cordae ft. Chance The Rapper
- "Gold Roses" - Rick Ross ft. Drake
- "A Lot" - 21 Savage ft. J. Cole*
- "Racks in the middle" - Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-Boy
- "Suge" - DaBaby
- MELHOR PERFORMANCE DE RAP
- "Middle Child" - J. Cole
- "Suge" - DaBaby
- "Down Bad" - Dreamville ft. J.I.D, Bas, J. Cole, Earthgang & Young Nudy
- "Racks in the Middle" - Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-Boy*
- "Clout" - Offset ft. Cardi B
- MELHOR CLIPE
- "We've Got to Try" - The Chemical Brothers
- "This Land" - Gary Clark Jr.
- "Cellophane" - FKA Twigs
- "Old Town Road (Official Movie) - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus*
- "Glad He's Gone" - Tove Lo
- MELHOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO
- "Antidote" - Chick Corea & The Spanish Heart Band*
- "Sorte!: Music by John Finbury" - Thalma de Freitas com Vitor Gonçalves, John Patitucci, Chico Pinheiro, Rogerio Boccato & Duduka Da Fonseca
- "Una Noche con Rubén Blades" - Jazz At Lincoln Center Orchestra com Wynton Marsalis ft. Rubén Blades
- "Carib" - David Sánchez
- "Sonero: The Music of Ismael Rivera" - Miguel Zenón