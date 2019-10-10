Literatura

Biblioteca da Fames inicia campanha de arrecadação de livros

Interessados podem doar obras em bom estado até o dia 29 de outubro

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 13:37 - Atualizado há 6 anos

Para lembrar o Dia Nacional do Livro, comemorado no dia 29 de outubro, a Biblioteca da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) lançou uma campanha de arrecadação de obras literárias. A campanha acontece entre os alunos da Fames e também junto ao público externo.

“Aproveitamos a data para promover o incentivo à leitura entre nossos estudantes e também para aumentarmos o nosso acervo de obras”, explica a coordenadora de Biblioteca da Fames, Graciela Moreira.

Os interessados em doar devem comparecer ao prédio da Fames e fazer a entrega diretamente na Biblioteca, que fica no terceiro andar. Podem ser doados livros relacionados a música, obras de ficção e não ficção, dramaturgia, romance, biografias, idiomas estrangeiros, literatura infanto-juvenil e gibis.

É importante lembrar que os materiais doados estejam em bom estado de conservação. A campanha segue até o dia 29 deste mês.

RODA DE LEITURA

Para marcar a data comemorativa e o final da campanha de arrecadação, a Biblioteca da Fames realizará uma roda de leitura com os estudantes no dia 29, quando será oferecido um chá da tarde.

De acordo com a coordenadora de Biblioteca da Fames, a ideia é criar um ambiente agradável e descontraído em que a leitura possa acontecer com prazer. Nesse dia, os estudantes que participarem também poderão concorrer ao sorteio de um livro doado.

Campanha de Arrecadação de Livros – Biblioteca da Fames

Prazo: Até o dia 29 de outubro



Local: Biblioteca da Fames - Praça Américo Poli Monjardim, 60, 3º. andar, Centro, Vitória



