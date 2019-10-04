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Renata Rasseli

Show de bossa nova no lançamento do novo livro de Cariê Lindenberg

A orquestra de Pedro de Alcântara contou com a participação especial de Roberto Menescal e das nossas cantoras Eliane Gonzaga, Andrea Ramos e Márcia Chagas

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 13:37

Públicado em 

04 out 2019 às 13:37
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Família. Beatriz, Cariê, Maria Alice e Letícia Lindenberg: no ançamento do livro " Vou te Contar" de Cariê Lindenberg, em Vitória. Crédito: Monica Zorzanelli
Foi, literalmente, um show o lançamento  do novo livro de Cariê Lindenberg, "Vou te Contar", na última quinta-feira, dia 3,  no Cerimonial Prime Hall, em Jardim da Penha. Empresários, políticos e artistas prestigiaram o happening. Desta vez, Cariê escolheu não autografar os livros e preferiu curtir o show. Os livros foram entregues com um autógrafo do autor.  Visivelmente feliz, ele e os convidados aplaudiram a orquestra, sob a batuta do  maestro Pedro de Alcântara, que teve a participação de  Roberto Menescal e Ugo Marotta, do pianista Gilson Peranzzetta e da cantora Cláudia Telles, filha do grandes compositores Sylvinha Telles e Candinho. Os grandes sucessos da bossa nova ganharam ainda o brilho das vozes das nossas cantoras Eliane Gonzaga, Andrea Ramos e Márcia Chagas. 
Ugo Marotta, Claudia Telles, Gilson Peranzetta e Roberto Menescal: participação especial no lançamento do livro " Vou te Contar" de Cariê Lindenberg Crédito: Monica Zorzanelli
A orquestra do show do lançamento de "Vou te Contar" de Cariê Lindeberg.  Crédito: Monica Zorzanelli
Cariê Lindenberg e a filha Leticia Lindenberg. Crédito: Monica Zorzanelli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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