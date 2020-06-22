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Música

Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams podem retomar Destiny's Child

Grupo, que terminou em 2005, voltaria com nova turnê e músicas inéditas após a pandemia do novo coronavírus, segundo tabloide Mirror
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 14:40

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 14:40

As integrantes do Destiny's Child, Kelly Rowland, Michelle Williams e Beyoncé no foto do encarte do álbum
As integrantes do Destiny's Child, Kelly Rowland, Michelle Williams e Beyoncé no foto do encarte do álbum "Destiny Fulfilled" Crédito: Divulgação
Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams juntas novamente após a pandemia do novo coronavírus? O retorno de Destiny's Child, que acabou há quinze anos, é possível, de acordo com uma publicação do jornal inglês Mirror.
Com direito a turnê programada para quando a covid-19 estiver controlada, Beyonce, Michelle Williams e Kelly Rowland também apresentariam canções inéditas.

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"Elas sempre disseram que voltariam um dia, quando fosse a hora certa. E não há momento melhor do que o presente. Nada foi assinado ainda, mas assim que houver uma vacina e a pandemia estiver superada, esperem por um comunicado", disse uma fonte ouvida pela publicação.
Nos anos 1990, Destiny's Child alcançou sucesso e vendeu 60 milhões de discos. Algumas canções se tornaram hits, como Survivor, Jumpin', Jumpin e Say My Name.

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