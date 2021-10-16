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Orgulho capixaba

Bailarinos do ES conquistam 1° lugar em três categorias no maior festival do mundo

Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, consagrou bailarinos do estado
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 

16 out 2021 às 07:00

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 07:00

Apresentação dos bailarinos Rodrigo Soares e Lucas Silva
Apresentação dos bailarinos Rodrigo Soares e Lucas Silva Crédito: Divulgação/Emerson @duarteemerson/@grupoduartestudio
Só deu capixabas no Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, considerado o maior do mundo. Os bailarinos que representaram o ES alcançaram três primeiros lugares, além de premiações em segundo e terceiro lugar em diversas categorias na edição de 2021 do evento.
Com apresentações no palco competitivo, conhecido como “Palcão”, os bailarinos Rodrigo Soares e Lucas Silva, do Balé da Ilha, Anna Clara Lima, da Expressão e Arte, e Ana Beatriz Fernandes Lemgruber, do Espaço da Dança Escola de Ballet, alcançaram o melhor resultado na mostra competitiva. Eles disputaram nas categorias Duo Sênior e Solo Feminino Junior, do Balé Neoclássico, e  Variação Feminina, do Balé Clássico de Repertório, respectivamente.
“Bailarinos de todo país encaminharam vídeos, e nós tivemos essa aprovação do Festival. Trabalhamos alguns meses e conseguimos esse reconhecimento de primeiro lugar, estamos muito gratos”, contou Rodrigo.
O bailarino disse que começou a ensaiar com Lucas a coreografia, de criação da bailarina Patrícia Miranda, em 2019. Por causa da pandemia, os artistas passaram meses praticando em casa, transformando o quarto em um estúdio de dança.
"Fazer aula em casa já é muito difícil, ainda mais durante a pandemia. Mas quando envolve o corpo nesses processos, é ainda pior. A gente sente falta do coletivo, principalmente para a coreografia de um duo”, ressaltou o bailarino.
Ensaio para o Festival de Dança de Joinville Joinville, em Santa Catarina, em Santa Catarina.
Ensaio para o Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, em Santa Catarina. Crédito: Reprodução/Patrícia Miranda
Outra escola vencedora foi a Expressão & Arte Studio de Dança, que enviou 14 coreografias para o festival catarinense, sendo três selecionadas para o Palco Competitivo, uma selecionada para segunda chamada e todas selecionadas para Palco Aberto.
Mas foi a bailarina Anna Clara Lima, de 17 anos, que se destacou.  Ela levou primeiro lugar no Solo Feminino Júnior, com a coreografia no solo “TOCATA”, do coreógrafo Marcelo Vitor, na mostra competitiva.
"Não tivemos muito tempo de preparação, foi ensaio de domingo a domingo, não tivemos descanso. Quando eu recebi a notícia, foi muito inesperado. As meninas da minha categoria são incríveis, a sensação é de satisfação. Se você trabalhar e acreditar, é possível", relatou a jovem bailarina.
A vitória de Anna foi motivo de orgulho também para a diretora da escola de balé Helen Moreira, que descreveu o sentimento da apresentação como um incentivo para todo o grupo.
“Anna foi uma conquista de toda a escola porque todos se sentiram no palco junto com ela. Nós participamos durante esse processo, incentivando ela, apoiando nos momentos difíceis e ajudando de todas as formas possíveis”, salientou a professora.
Anna Clara Lima no solo “TOCATA” do coreógrafo Marcelo Vitor - 1° Lugar
Anna Clara Lima no solo “TOCATA” do coreógrafo Marcelo Vitor - 1° Lugar Crédito: Expressão e Arte
Consagrando o Espírito Santo no Festival de Joinville, a bailarina Ana Beatriz Fernandes Lemgruber, da Espaço de Dança Escola de Ballet, trouxe o 1°lugar para casa na Variação Feminina, do Balé Clássico de Repertório. Além disso, ela garantiu o segundo lugar na categoria Solo Feminino Sênior, do Balé Neoclássico.
Ana Beatriz Fernandes Lemgruber
Ana Beatriz L Crédito: Grupo Duarte Studio
A escola Expressão e Arte Studio de Dança ainda garantiu o segundo lugar na categoria Conjunto Contemporâneo Sênior, da Dança Contemporânea, e a terceira colocação na categoria Conjunto Sênior, do Jazz. As coreografias apresentadas são "Redenção", de Marcos Saleme, e "Le Parapluie", de Marcos e Bianca Corteletti.
Coreografia “LE PARAPLUIE” dos coreógrafos Marcos Saleme e Bianca Corteletti- 3º lugar
Coreografia “LE PARAPLUIE” dos coreógrafos Marcos Saleme e Bianca Corteletti- 3º lugar Crédito: Expressão e Arte Studio de Dança
Coreografia “REDENÇÃO” do coreógrafo Marcos Saleme - 2º lugar
Coreografia “REDENÇÃO” do coreógrafo Marcos Saleme - 2º lugar Crédito: Expressão e Arte Studio de Dança
O Festival de Dança de Joinville, que acontece em Santa Catarina, termina neste sábado (16). Bailarinos de todo país apresentam coreografias em palcos competitivos e abertos. O evento reúne mais de sete mil participantes diretos e cerca de 230 mil pessoas durante todos os dias de Festival.

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