Bailarinos do ES conquistam 1° lugar em três categorias no maior festival do mundo

Apresentação dos bailarinos Rodrigo Soares e Lucas Silva Crédito: Divulgação/Emerson @duarteemerson/@grupoduartestudio

Só deu capixabas no Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, considerado o maior do mundo. Os bailarinos que representaram o ES alcançaram três primeiros lugares, além de premiações em segundo e terceiro lugar em diversas categorias na edição de 2021 do evento.

Com apresentações no palco competitivo, conhecido como “Palcão”, os bailarinos Rodrigo Soares e Lucas Silva, do Balé da Ilha, Anna Clara Lima, da Expressão e Arte, e Ana Beatriz Fernandes Lemgruber, do Espaço da Dança Escola de Ballet, alcançaram o melhor resultado na mostra competitiva. Eles disputaram nas categorias Duo Sênior e Solo Feminino Junior, do Balé Neoclássico, e Variação Feminina, do Balé Clássico de Repertório, respectivamente.

“Bailarinos de todo país encaminharam vídeos, e nós tivemos essa aprovação do Festival. Trabalhamos alguns meses e conseguimos esse reconhecimento de primeiro lugar, estamos muito gratos”, contou Rodrigo.

O bailarino disse que começou a ensaiar com Lucas a coreografia, de criação da bailarina Patrícia Miranda, em 2019. Por causa da pandemia, os artistas passaram meses praticando em casa, transformando o quarto em um estúdio de dança.

"Fazer aula em casa já é muito difícil, ainda mais durante a pandemia. Mas quando envolve o corpo nesses processos, é ainda pior. A gente sente falta do coletivo, principalmente para a coreografia de um duo”, ressaltou o bailarino.

Ensaio para o Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, em Santa Catarina. Crédito: Reprodução/Patrícia Miranda

Outra escola vencedora foi a Expressão & Arte Studio de Dança, que enviou 14 coreografias para o festival catarinense, sendo três selecionadas para o Palco Competitivo, uma selecionada para segunda chamada e todas selecionadas para Palco Aberto.

Mas foi a bailarina Anna Clara Lima, de 17 anos, que se destacou. Ela levou primeiro lugar no Solo Feminino Júnior, com a coreografia no solo “TOCATA”, do coreógrafo Marcelo Vitor, na mostra competitiva.

"Não tivemos muito tempo de preparação, foi ensaio de domingo a domingo, não tivemos descanso. Quando eu recebi a notícia, foi muito inesperado. As meninas da minha categoria são incríveis, a sensação é de satisfação. Se você trabalhar e acreditar, é possível", relatou a jovem bailarina.

A vitória de Anna foi motivo de orgulho também para a diretora da escola de balé Helen Moreira, que descreveu o sentimento da apresentação como um incentivo para todo o grupo.

“Anna foi uma conquista de toda a escola porque todos se sentiram no palco junto com ela. Nós participamos durante esse processo, incentivando ela, apoiando nos momentos difíceis e ajudando de todas as formas possíveis”, salientou a professora.

Anna Clara Lima no solo “TOCATA” do coreógrafo Marcelo Vitor - 1° Lugar Crédito: Expressão e Arte

Consagrando o Espírito Santo no Festival de Joinville, a bailarina Ana Beatriz Fernandes Lemgruber, da Espaço de Dança Escola de Ballet, trouxe o 1°lugar para casa na Variação Feminina, do Balé Clássico de Repertório. Além disso, ela garantiu o segundo lugar na categoria Solo Feminino Sênior, do Balé Neoclássico.

Ana Beatriz L Crédito: Grupo Duarte Studio

A escola Expressão e Arte Studio de Dança ainda garantiu o segundo lugar na categoria Conjunto Contemporâneo Sênior, da Dança Contemporânea, e a terceira colocação na categoria Conjunto Sênior, do Jazz. As coreografias apresentadas são "Redenção", de Marcos Saleme, e "Le Parapluie", de Marcos e Bianca Corteletti.

Coreografia “LE PARAPLUIE” dos coreógrafos Marcos Saleme e Bianca Corteletti- 3º lugar Crédito: Expressão e Arte Studio de Dança

Coreografia “REDENÇÃO” do coreógrafo Marcos Saleme - 2º lugar Crédito: Expressão e Arte Studio de Dança