Baby Yoda dança em vídeo ao som do violão do diretor de Mandalorian

Baby Yoda é uma dos destaques da série "O Mandaloriano", em cartaz na Disney + Crédito: Disney/Divulgação

SÃO PAULO - Para celebrar o sucesso do personagem mais fofo do ano, o diretor Robert Rodriguez , da série "The Mandalorian " (Disney+) compartilhou um vídeo de um momento único de bastidores.

"Aqui está um presente de Natal para todos aqueles que me perguntaram como é passar um tempo com Baby Yoda no set de #TheMandalorian #TheTragedy", escreveu Rodriguez no Twitter.

"Baby Yoda" se tornou um sucesso logo que foi anunciado para o público como personagem da série "The Mandalorian", e a Disney não demorou para investir em bonecos, pelúcias e outros produtos relacionados a ele.

Heres a Christmas present to all those who asked me what its like to hang out with Baby Yoda on the set of #TheMandalorian #TheTragedy. Check out #DisneyGallery for more behind the scenes! pic.twitter.com/6ShINBxJAN — Robert Rodriguez (@Rodriguez) December 25, 2020

O aspecto fofo do personagem encantou os fãs de "Star Wars", mas o personagem, na verdade, poderia ter sido desenhado de forma bastante diferente.

Em maio, a Disney+ lançou o quinto episódio de uma série que retrata os bastidores de "The Mandalorian", no qual mostra os primeiros esboços do "Baby Yoda".

"Recebemos vários desenhos. Alguns eram fofos demais, outros feios demais, alguns tinham as proporções erradas", explicou Jon Favreau, o criador da série. Mesmo o desgin escolhido, uma criação de Chris Alzmann, precisou de mudanças: "Os olhos estavam um pouco esquisitos, e ele parecia um pouco louco, tinha algo um pouquinho errado. Mas achamos adorável e essa virou a imagem".

"Baby Yoda" é, na verdade, um apelido pelo qual o personagem The Child (A Criança) é carinhosamente conhecido. Ele faz parte da série "The Mandalorian", spin-off de "Star Wars", que conta a história de um pistoleiro solitário nos confins da Galáxia com moral questionável.

Apesar do apelido que ganhou dos internautas, Baby Yoda não é uma versão mais jovem do personagem Yoda. A criatura da mesma espécie tem 50 anos -frente aos 900 anos que Yoda alcançou na história original.