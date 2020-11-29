Morre o ator britânico David Prowse, o primeiro Darth Vader de 'Star Wars'

David Prowse foi o ator de Darth Vader na trilogia original do filme Star Wars Crédito: Reprodução/Mark Hamill/Twitter

Conhecido por ser o primeiro Darth Vader de 'Star Wars', o ator britânico David Prowse morreu no sábado (28), aos 85 anos. A informação foi revelada pelo The Hollywood Reporter neste domingo e confirmada no Twiter da agência que cuidava da carreira do ator. A causa não foi informada.

Prowse foi o ator por trás da armadura de um dos maiores vilões da ficção científica mundial, quando interpretou Darth Vader na trilogia original de "Star Wars", que estreou no final da década de 1970.

Apesar do seu tamanho, com 2 metros de altura, a sua voz não foi usadas nos filmes, e coube ao ator James Earl Jones, que acabou se tornando mais conhecido por fazer a voz oficial de Lord Vader.