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Luto no cinema

Morre o ator britânico David Prowse, o primeiro Darth Vader de 'Star Wars'

O fisiculturista além de ator britânico, David Prowse tinha 85 anos e interpretou o vilão na trilogia original do clássico. A causa da morte não foi informada

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 16:39
David Prowse foi o ator de Darth Vader na trilogia original do filme Star Wars
David Prowse foi o ator de Darth Vader na trilogia original do filme Star Wars Crédito: Reprodução/Mark Hamill/Twitter
Conhecido por ser o primeiro Darth Vader de 'Star Wars', o ator britânico David Prowse morreu no sábado (28), aos 85 anos. A informação foi revelada pelo The Hollywood Reporter neste domingo e confirmada no Twiter da agência que cuidava da carreira do ator. A causa não foi informada.
Prowse foi o ator por trás da armadura de um dos maiores vilões da ficção científica mundial, quando interpretou Darth Vader na trilogia original de "Star Wars", que estreou no final da década de 1970.
Apesar do seu tamanho, com 2 metros de altura, a sua voz não foi usadas nos filmes, e coube ao ator James Earl Jones, que acabou se tornando mais conhecido por fazer a voz oficial de Lord Vader.
Prowse também atuou como Frankenstein em três filmes nos anos de 1970. Além de atuar, foi campeão de halterofilismo e fisicultura, e estava aposentado desde dezembro de 2017, segundo sua agência.

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