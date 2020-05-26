Atitude 67 lança DVD e amplia contato com os fãs na quarentena

Colhendo frutos do sucesso de "Cerveja de Garrafa" e "Saideira", o Atitude 67 não para. Em meio a pandemia do novo coronavírus, o grupo, que estourou em 2019, lançou na última sexta-feira, via plataformas digitais, Label 67, o primeiro DVD da carreira.
A gravação aconteceu em outubro do ano passado, em São Paulo, e reuniu hits de variados EPs dos artistas, indo do tom mais urbano até o romântico. É um DVD eclético que traz um pouquinho de tudo que a gente gosta de fazer. Somo 6 integrantes, cada um gosta mais de uma coisa, então nesse DVD estão os gostos de todos, resume Éric Polizér, músico e compositor da banda, em entrevista ao Divirta-se.
O músico explica que o novo trabalho ajuda a manter o contato com os fãs. Segundo ele, com a pandemia, a comunicação ficou direta e se intensificou com a realização das lives: "Como a gente está sem contato direto com o pessoal, estamos buscando novas formas de nos comunicar. Esse DVD veio em hora boa, aumentando as chances de contato com nossos fãs".
As lives e maior interação com o público já refletem até mesmo nos trabalhos futuros. O grupo já tem um show novo preparado para quando a temporada de eventos pós-pandemia for reaberta no Brasil. "Já ensaiamos show novo. Quando voltarmos para as apresentações, iremos apresentá-lo. Temos sempre que buscar coisas novas para produzir, para fazer o isolamento ser produtivo, adianta Eric.
DVD DE SUCESSOS
O DVD "Label 67" é formado por 15 sucessos que compuseram Luau em Casa, Art in Nudes, Sunset 67, o EP homônimo, além de inéditas. Um dos destaques é Outra Vez, uma das românticas do álbum que é a aposta do grupo na divulgação do registro visual.
Outra Vez surgiu de parceria com Maurício Manieri. Essa história da música fala daquele grande amor que ficou para trás e que, se o mundo girar, tem oportunidade de acontecer novamente, adianta Gabriel Pereira - o GP -, outro dos seis integrantes do Atitude 67.
Além de Manieri, Thiaguinho, que é chamado de padrinho da banda, e Gabriel O Pensador também fazem participações no DVD. Eles participam de Hola Chica e E Aí Bateu, respectivamente.
Tornando o projeto ainda mais especial, o Atitude 67 ainda preparou uma faixa-bônus inédita para o DVD. A canção Sonho apresenta letra emocionante que descreve não só a trajetória da banda, mas também seus medos, desafios e superações.
Durante o bate-papo com a reportagem, os integrantes da banda também falaram sobre a experiência de lançar um DVD em período de isolamento provocado pela pandemia do novo coronavírus e confidenciam o que estão preparando enquanto ficam em quarentena na casa em que vivem, na capital paulista.
Como foi o processo de produção de Label 27?
Gabriel - Foi tudo pensado. A gente gravou esse DVD em outubro do ano passado e lançamos ele em partes. Fracionamos para, agora, vir esse grande lançamento. Alguns lançamentos até calharam de serem colocados no ar no período de isolamento e o pessoal curtiu. Estamos muito felizes com este momento de ter gravações nossas, com parceiros, e de levar isso para a galera.
Vocês já têm uma ideia, então, de como é lançar um EP em isolamento. Mas e o DVD? Como acham que o público vai receber o projeto?
Karan - É o nosso primeiro grande DVD, primeiro ao vivo que a gente fez. Já teve um menor. A gente selecionou nossos melhores trabalhos e a gente quer que a galera sinta e receba esse amor que a gente coloca na música. Nosso sonho sempre foi levar nossa arte por meio da música para todo mundo e estamos tendo essa oportunidade agora.
E o isolamento influencia em alguma coisa?
Eric Acho que está todo mundo se adaptando, se reinventando. Como a gente está sem contato direto com o pessoal, estamos buscando novas formas de nos comunicar. Esse DVD veio em hora boa, estamos em maior contato com nossos fãs. Todas as músicas tiveram uma relevância grande para o nosso trabalho. E é uma forma de reativar os fãs, de manter a proximidade virtualmente.
Já que é um resumo de eras da banda, que sonoridades e peculiaridades quiseram imprimir em Label 67?
Eric A gente sempre foi, desde o começo da banda, muito eclético. Sempre fizemos EPs temáticos. Nesse período, começamos com uma pegada urbana, depois teve o Sunset 67, um EP mais praiano, com metais. Agora, o DVD é reunião de um pouquinho de cada sonoridade dessa que a gente veio trabalhando nos EPs temáticos. Um pouquinho de cada coisa para mostrar todas as facetas. É um DVD eclético que traz um pouquinho de tudo que a gente gosta de fazer. Somos seis integrantes e, no DVD, estão os gostos musicais de todos. Para quem gosta de algo mais romântico, praiano, urbano, vai ter tudo.
Por falar em sonoridade, acreditam que estão mudando ou revendo características nesse momento de quarentena?
Eric Acho que quando a gente terminar essa fase de isolamento, que esperamos que seja em breve (risos), teremos novidades. A gente está usando esse isolamento para escrever músicas novas. Acho que, até voltar para os shows, teremos bastante novidade. Já ensaiamos show novo para quando voltarmos com as apresentações presenciais. Temos sempre que buscar coisas novas para fazer o isolamento ser produtivo. No momento, todos os seis estão escrevendo, e está sendo bem produtivo.
O DVD chega em um momento como esse, em que as pessoas estão apreensivas, com alguma mensagem especial?
Karan Nossa mensagem sempre foi emanar energias positivas. A gente vive a música muito para isso. A gente sempre quer levar nossa arte e energia boa em forma de música. A gente vive para isso... Para mudar o dia da pessoa, o momento que a pessoa está vivendo, para ajudar sempre de alguma forma por meio da música, das letras, da batida, do palco...
Além disso, o DVD chega com uma inédita, a Outra Vez. Qual foi a inspiração?
Gabriel Todas as músicas têm uma inspiração especial (risos). Essa história é daquele grande amor que ficou para trás e que, se o mundo girar, ele tem oportunidade de acontecer novamente.
E o DVD tem ainda um vídeo bônus...
Gabriel Sim! Vai ser uma pegada de um clipe de uma música que a gente ama, "Sonhos". Resumidamente, a música conta a nossa história e o nosso sonho de ter largado tudo para viver da música. E a letra dela fala muito de acreditar nos sonhos, na alma, no que a alma acredita para ser feliz. Essa é uma mensagem que a gente quer transmitir, também.
Então podemos dizer que a banda se empenha, atualmente, em novo show e composições para o período pós-isolamento?
Eric Sim. Estamos com esse show novo, só esperando tudo voltar ao normal, para podermos ter o contato com os fãs, e ansiosos para mostrar para eles tudo o que estamos fazendo e no que estamos trabalhando enquanto estamos em casa.