Atitude 67 lança DVD e amplia contato com os fãs na quarentena

Os músicos da banda Atitude 67 Crédito: Reprodução/Instagram @atitude67

Colhendo frutos do sucesso de "Cerveja de Garrafa" e "Saideira", o Atitude 67 não para. Em meio a pandemia do novo coronavírus, o grupo, que estourou em 2019, lançou na última sexta-feira, via plataformas digitais, Label 67, o primeiro DVD da carreira.

A gravação aconteceu em outubro do ano passado, em São Paulo, e reuniu hits de variados EPs dos artistas, indo do tom mais urbano até o romântico. É um DVD eclético que traz um pouquinho de tudo que a gente gosta de fazer. Somo 6 integrantes, cada um gosta mais de uma coisa, então nesse DVD estão os gostos de todos, resume Éric Polizér, músico e compositor da banda, em entrevista ao Divirta-se.

O músico explica que o novo trabalho ajuda a manter o contato com os fãs. Segundo ele, com a pandemia, a comunicação ficou direta e se intensificou com a realização das lives: "Como a gente está sem contato direto com o pessoal, estamos buscando novas formas de nos comunicar. Esse DVD veio em hora boa, aumentando as chances de contato com nossos fãs".

As lives e maior interação com o público já refletem até mesmo nos trabalhos futuros. O grupo já tem um show novo preparado para quando a temporada de eventos pós-pandemia for reaberta no Brasil. "Já ensaiamos show novo. Quando voltarmos para as apresentações, iremos apresentá-lo. Temos sempre que buscar coisas novas para produzir, para fazer o isolamento ser produtivo, adianta Eric.

DVD DE SUCESSOS

O DVD "Label 67" é formado por 15 sucessos que compuseram Luau em Casa, Art in Nudes, Sunset 67, o EP homônimo, além de inéditas. Um dos destaques é Outra Vez, uma das românticas do álbum que é a aposta do grupo na divulgação do registro visual.

Outra Vez surgiu de parceria com Maurício Manieri. Essa história da música fala daquele grande amor que ficou para trás e que, se o mundo girar, tem oportunidade de acontecer novamente, adianta Gabriel Pereira - o GP -, outro dos seis integrantes do Atitude 67.

Além de Manieri, Thiaguinho, que é chamado de padrinho da banda, e Gabriel O Pensador também fazem participações no DVD. Eles participam de Hola Chica e E Aí Bateu, respectivamente.

Tornando o projeto ainda mais especial, o Atitude 67 ainda preparou uma faixa-bônus inédita para o DVD. A canção Sonho apresenta letra emocionante que descreve não só a trajetória da banda, mas também seus medos, desafios e superações.

Durante o bate-papo com a reportagem, os integrantes da banda também falaram sobre a experiência de lançar um DVD em período de isolamento provocado pela pandemia do novo coronavírus e confidenciam o que estão preparando enquanto ficam em quarentena na casa em que vivem, na capital paulista.