Cerimônia

Anitta e Marília Mendonça dominam indicações ao Prêmio Multishow 2019

Gabriel Diniz, morto em queda de avião em maio, também é indicado ao prêmio por "Jenifer"; veja a lista

Publicado em 30 de julho de 2019 às 11:28 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Montagem Gazeta Online

As cantoras Anitta, 26, e Marília Mendonça, 24, são as artistas com mais indicações ao Prêmio Multishow 2019. Anitta concorre em três categorias: cantora do ano, música chiclete do ano (com duas canções, "Bola Rebola" e "Onda Diferente"), e clipe TVZ do ano.

Já Marília concorre em quatro categorias: cantora do ano, música do ano ("Todo Mundo Vai Sofrer"), show do ano e clipe TVZ do ano. Gabriel Diniz, morto em queda de avião em maio, também é destaque com o hit "Jenifer".

Os finalistas foram escolhidos por um júri formado por profissionais ligados ao mercado da música, e os nomes foram divulgados nesta segunda (29). Agora, eles serão submetidos ao voto popular. As votações já estão abertas no site www.premiomultishow.com.br/vote.

A única exceção é a categoria Clipe TVZ do Ano, cujo vencedor será por votação via Twitter no dia da premiação, que acontece em 29 de outubro, no Rio de Janeiro. Os finalistas desta categoria foram selecionados pelo Multishow (considerando os clipes que melhor tiveram melhor performance na programação do canal).

Além de indicada, Anitta vai apresentar o prêmio ao lado do ator e humorista Paulo Gustavo.

OS INDICADOS

Cantor do ano:

Dilsinho

Ferrugem

Gabriel Diniz

Gusttavo Lima

Wesley Safadão

Cantora do ano:

Anitta

Ivete Sangalo

IZA

Ludmilla

Marília Mendonça

Música do ano:

"Atrasadinha" - Felipe Araújo part. Ferrugem

"Dona de Mim" - IZA

"Jenifer" - Gabriel Diniz

"Péssimo Negócio" - Dilsinho

"Todo Mundo vai Sofrer" - Marília Mendonça

Show do ano:

BaianaSystem

Gusttavo Lima

Marília Mendonça

Thiaguinho

Tribalistas

Grupo do ano:

Atitude 67

BaianaSystem

Melim

Sorriso Maroto

Turma do Pagode

Música Chiclete do ano:

"Atrasadinha" - Felipe Araújo part. Ferrugem

"Bola Rebola" - Anitta, Tropkillaz e J. Balvin part. MC Zaac

"Jenifer" - Gabriel Diniz

"Medley da Gaiola" - MC Kevin o Chris e Dennis

"Onda Diferente" - Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg part. Papatinho

Dupla do ano:

Anavitória

Jorge & Mateus

Matheus & Kauan

Simone & Simaria

Zé Neto & Cristiano

Clipe TVZ do ano:

Amor Bandido - Lexa e MC Kekel

Bem Pior Que Eu - Marília Mendonça

Garupa - Luísa Sonza, Pabllo Vittar

Terremoto - Anitta & Kevinho

Vingança - Luan Santana ft Mc Kekel

Fiat Argo Experimente:

Duda Beat

Jão

Lagum

Malía

Vitão

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta