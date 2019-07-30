Anitta e Marília Mendonça dominam indicações ao Prêmio Multishow 2019

Publicado em 30 de julho de 2019 às 11:28
- Atualizado há 6 anos
As cantoras Anitta, 26, e Marília Mendonça, 24, são as artistas com mais indicações ao Prêmio Multishow 2019. Anitta concorre em três categorias: cantora do ano, música chiclete do ano (com duas canções, "Bola Rebola" e "Onda Diferente"), e clipe TVZ do ano.
Já Marília concorre em quatro categorias: cantora do ano, música do ano ("Todo Mundo Vai Sofrer"), show do ano e clipe TVZ do ano. Gabriel Diniz, morto em queda de avião em maio, também é destaque com o hit "Jenifer".
Os finalistas foram escolhidos por um júri formado por profissionais ligados ao mercado da música, e os nomes foram divulgados nesta segunda (29). Agora, eles serão submetidos ao voto popular. As votações já estão abertas no site www.premiomultishow.com.br/vote.
A única exceção é a categoria Clipe TVZ do Ano, cujo vencedor será por votação via Twitter no dia da premiação, que acontece em 29 de outubro, no Rio de Janeiro. Os finalistas desta categoria foram selecionados pelo Multishow (considerando os clipes que melhor tiveram melhor performance na programação do canal).
Além de indicada, Anitta vai apresentar o prêmio ao lado do ator e humorista Paulo Gustavo.
OS INDICADOS
Cantor do ano:
Dilsinho
Ferrugem
Gabriel Diniz
Gusttavo Lima
Wesley Safadão
Cantora do ano:
Anitta
Ivete Sangalo
IZA
Ludmilla
Marília Mendonça
Música do ano:
"Atrasadinha" - Felipe Araújo part. Ferrugem
"Dona de Mim" - IZA
"Jenifer" - Gabriel Diniz
"Péssimo Negócio" - Dilsinho
"Todo Mundo vai Sofrer" - Marília Mendonça
Show do ano:
BaianaSystem
Gusttavo Lima
Marília Mendonça
Thiaguinho
Tribalistas
Grupo do ano:
Atitude 67
BaianaSystem
Melim
Sorriso Maroto
Turma do Pagode
Música Chiclete do ano:
"Atrasadinha" - Felipe Araújo part. Ferrugem
"Bola Rebola" - Anitta, Tropkillaz e J. Balvin part. MC Zaac
"Jenifer" - Gabriel Diniz
"Medley da Gaiola" - MC Kevin o Chris e Dennis
"Onda Diferente" - Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg part. Papatinho
Dupla do ano:
Anavitória
Jorge & Mateus
Matheus & Kauan
Simone & Simaria
Zé Neto & Cristiano
Clipe TVZ do ano:
Amor Bandido - Lexa e MC Kekel
Bem Pior Que Eu - Marília Mendonça
Garupa - Luísa Sonza, Pabllo Vittar
Terremoto - Anitta & Kevinho
Vingança - Luan Santana ft Mc Kekel
Fiat Argo Experimente:
Duda Beat
Jão
Lagum
Malía
Vitão
