Amigos do ES lançam livro com contos e poesias sobre virar adulto

Os escritores Mariana Mendonça e Marcelo Vicente Martelete Crédito: Arquivo pessoal/Montagem A GAZETA

Os perrengues pelos quais passam adolescentes e jovens na transição da vida juvenil para a adulta podem se converter em frustração ou experiência, não é mesmo? Os jovens Marcelo Vicente Martelete, de 22 anos, e Mariana Mendonça, de 23 anos, pegaram seus causos vividos dos 16 aos 20 anos e transformaram no "Projeto Brisas", livro da dupla capixaba que foi lançado em julho deste ano.

A obra, disponível para compra por R$ 19,90, trata basicamente das experiências dos autores num período em que, apesar de amigos, não estavam muito próximos. "Nós somos de Muqui, interior do Espírito Santo, e já nos conhecíamos. Cada um trilhou seu caminho e, quando nos reencontramos, em 2016, fomos morar juntos. A partir daí, decidimos escrever o livro juntos com as histórias que foram sendo relembradas. E é muito legal por termos vivido histórias diferentes", avalia.

"As nossas produções no livro mostram muito o nosso amadurecimento ao longo dos anos. Meu e da Mariana. Colocamos 'Brisa' no título como vento, tormento, por que é isso que a gente vive no nosso dia a dia, principalmente nessa fase de transformação para a vida adulta. Nesse período, como o vento, tudo é efêmero, passa rápido... Nós não nos enxergamos como adolescentes mais, mas também não como adultos ainda", fala o escritor.

Para ele, nos textos de sua autoria que fazem parte do compilado, disponível na Editora Dialética e Amazon, nas versões física e digital, respectivamente, é bastante claro o sentimento de conflito daquele momento. "Mas todos os conflitos que retratei, por exemplo, já passaram. São conflitos que, de alguma forma, me levaram para algum lugar e que me fizeram construir algo a partir daquilo para me estabelecer", reitera.

De acordo com Marcelo, um dos pontos mais positivos da obra, que é o lançamento dos dois no mundo profissional da Literatura , é inclusive este (de apresentar perspectivas diferentes sobre um mesmo assunto). "Já temos até mais trabalhos para publicar, mas estamos esperando", completa.

"A recepção (do livro) foi muito boa. Tem uma colega nossa, que mora nos Estados Unidos, que nos disse ter se imaginado dentro das histórias e até se emocionou. Algumas crônicas e contos remetem a Muqui e a ícones do Estado que, para quem conhece, será de fácil identificação " Marcelo Vicente Martelete - Escritor e professor