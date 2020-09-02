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Projeto Brisas

Amigos do ES lançam livro com contos e poesias sobre virar adulto

Naturais de Muqui, Marcelo e Mariana compilaram obras escritas ao longo de quatro anos e decidiram editar o material, que virou livro lançado neste ano

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 13:39
Os escritores Mariana Mendonça e Marcelo Vicente Martelete
Os escritores Mariana Mendonça e Marcelo Vicente Martelete Crédito: Arquivo pessoal/Montagem A GAZETA
Os perrengues pelos quais passam adolescentes e jovens na transição da vida juvenil para a adulta podem se converter em frustração ou experiência, não é mesmo? Os jovens Marcelo Vicente Martelete, de 22 anos, e Mariana Mendonça, de 23 anos, pegaram seus causos vividos dos 16 aos 20 anos e transformaram no "Projeto Brisas", livro da dupla capixaba que foi lançado em julho deste ano.
A obra, disponível para compra por R$ 19,90, trata basicamente das experiências dos autores num período em que, apesar de amigos, não estavam muito próximos.  "Nós somos de Muqui, interior do Espírito Santo, e já nos conhecíamos. Cada um trilhou seu caminho e, quando nos reencontramos, em 2016, fomos morar juntos. A partir daí, decidimos escrever o livro juntos com as histórias que foram sendo relembradas. E é muito legal por termos vivido histórias diferentes", avalia.
"As nossas produções no livro mostram muito o nosso amadurecimento ao longo dos anos. Meu e da Mariana. Colocamos 'Brisa' no título como vento, tormento, por que é isso que a gente vive no nosso dia a dia, principalmente nessa fase de transformação para a vida adulta. Nesse período, como o vento, tudo é efêmero, passa rápido... Nós não nos enxergamos como adolescentes mais, mas também não como adultos ainda", fala o escritor.
Para ele, nos textos de sua autoria que fazem parte do compilado, disponível na Editora Dialética e Amazon, nas versões física e digital, respectivamente, é bastante claro o sentimento de conflito daquele momento. "Mas todos os conflitos que retratei, por exemplo, já passaram. São conflitos que, de alguma forma, me levaram para algum lugar e que me fizeram construir algo a partir daquilo para me estabelecer", reitera.
De acordo com Marcelo, um dos pontos mais positivos da obra, que é o lançamento dos dois no mundo profissional da Literatura, é inclusive este (de apresentar perspectivas diferentes sobre um mesmo assunto). "Já temos até mais trabalhos para publicar, mas estamos esperando", completa.

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"A recepção (do livro) foi muito boa. Tem uma colega nossa, que mora nos Estados Unidos, que nos disse ter se imaginado dentro das histórias e até se emocionou. Algumas crônicas e contos remetem a Muqui e a ícones do Estado que, para quem conhece, será de fácil identificação "
Marcelo Vicente Martelete - Escritor e professor
Atualmente, os dois trabalham e estão no fim dos cursos de Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Além do lançamento do livro, feito oficialmente no dia 26 de junho deste ano, a dupla também pretende fazer novas produções em parceria.

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