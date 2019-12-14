'Alien' e 'Cosplay' estão entre principais buscas de site pornô

'Alien', 'Cosplay' e game 'Apex Legends' estão entre principais buscas de site pornô em 2019 Crédito: Pexels

O site de conteúdo pornográfico Pornhub divulgou a sua retrospectiva de 2019, e surpreendeu os internautas ao revelar alguns de seus dados. Dentre eles, o site indica os dez conteúdos que "definiram o ano", dentre os quais estão os termos "Alien", "Cosplay" e o jogo eletrônico "Apex Legends".

A lista ainda inclui palavras como "maduro", "bissexual", "ASMR" ("Resposta Sensorial Meridiana Autônoma") e o nome da youtuber Belle Delphine. Os vídeos "amadores" foram campeões da lista (confira a relação completa abaixo).

"Parece que as pessoas estão procurando representações mais realistas do sexo. Pessoas 'reais', ao invés de atores, parecem ser o atrativo. É interessante que mais e mais pessoas se colocam como amadores. O sexo se tornou muito menos tabu, e aqueles que se divertem com o exibicionismo podem fazê-lo com muita pouca experiência ou equipamento. A mensagem é: qualquer um pode ser uma estrela pornô", afirmou Laurie Betito, do Centro de Bem-Estar Sexual, na nota de retrospectiva do Pornhub.

O site também afirmou que continua crescendo em número de visitas. Em 2019, ele recebeu 42 bilhões de visitas -uma média de 115 milhões por dia. Também houve um recorde de uploads de vídeos, com 6,83 milhões de novas produções na plataforma.

Em relação às buscas mais feitas em todo o mundo, os termos "japonês/japonesa" foram os mais procurados na plataforma, seguidos de "hentai", "lésbica" (o termo mais buscado entre os brasileiros), "milf" e "coreano/coreana".

O país que teve mais pessoas visitando o site ao longo do ano foi os Estados Unidos, seguido do Japão, Reino Unido, Canadá e França. O Brasil aparece em 11º lugar, logo atrás do México.

A Tailândia, no entanto, é o país de onde as pessoas passam mais tempo navegando o site -uma média de 11 minutos e 21 segundos por visita. No Brasil, a média é de 9 minutos e 49 segundos.

Junto às Filipinas, o Brasil também é o país que tem o maior número de visitantes mulheres. São 39% de mulheres, contra 61% de visitantes homens.