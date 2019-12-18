8º Festival de Cinema de Muqui movimenta a cidade do Sul do ES até sábado

Fecim oferece programação de cinema no interior com exibições gratuitas Crédito: Fernando Madeira

O Festival de TV e Cinema de Muqui (Fecim) promete movimentar a cidade da região Sul capixaba nos próximos dias. Após diversas mudanças em sua data de realização, o evento acontece de quinta-feira (19) a sábado (21), no Centro Cívico municipal. Sua programação contará com mostras competitivas, passeios de bicicleta e uma festa de encerramento que percorrerá as ruas da cidade.

Realizado desde 2012, o Fecim nasceu com o objetivo de dar destaque ao sítio histórico de Muqui como cidade cenográfica para produção de obras cinematográficas. Nesta oitava edição em que busca homenagear a Cidade Menina (como é popularmente conhecida Muqui), o evento passou por dificuldades ao tentar angariar verbas para sua realização, devido a um cenário em que as políticas de fomento ao audiovisual estão sendo diminuídas pelo governo.

"A crise na cultura é alarmante. Percebemos uma desvalorização, um boicote mesmo. Enfrentamos muitas dificuldades para manter as atividades culturais em Muqui, mesmo sendo o maior sítio histórico do Estado. A despatrimonialização é visível, e o desgaste dos movimentos populares também. É preciso criar novos arranjos o tempo inteiro e provar para as pessoas que a cultura vale a pena. Mesmo com toda dificuldade, o Festival está privilegiando o conteúdo e celebrando o futuro de Muqui e do ES", defende Jussan Silva e Silva, idealizador do festival.

Assim, a produção do festival buscou dar mais peso à sua programação neste ano. Sua curadoria recebeu mais de 300 curtas de todo o país para análise que resultaram em 29 produções na Mostra Curtas, 9 na Mostra TV e outras 29 na Mostra Web. Além disso, o festival firmou parceria com a Vitrine Filmes e garantiu a exibição do longa "Bacurau" e do documentário sobre a vida de usuários de crack em processo de desintoxicação, "Diz a ela que me viu chorar".

A homenageada desta edição será Eliza Capai, diretora de "Espero Tua (Re)volta", filme premiado em Berlim e aclamado em vários Festivais do mundo. O longa é um retrato das ocupações nas escolas estaduais brasileiras, promovidas pelo movimento estudantil a partir de 2015.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (19 de dezembro)

14h às 17h  1ª Mostra Curta



17h10 às 20h10  Mostra Web



20h30  Homenagem à Eliza Capai e Exibição do Filme Espero Tua (RE)volta



Sexta- feira (20 de dezembro)

14h às 17h  2ª Mostra Curta



17h10 às 20h10  Mostra TV



20h30  Exibição do Filme Diz a ela que me viu chorar



Sábado (21 de dezembro)

10h  Passeio de Bicicleta à Moda Antiga pelo Sítio Histórico de Muqui. Venham fantasiados e concorram a vários prêmios do comércio local. Saída no Bairro São Pedro, próximo à entrada da rua do cemitério, até à Avenida São João Batista, em frente à loja Produtos Berilli. Preparem-se para as fotos.



14h até 17h  3ª Sessão da Mostra Curta



20h30  Exibição de Bacurau



Anúncio dos Premiados e do FECIM 2020



Festa Surpresa de encerramento



FILMES EM EXIBIÇÃO

Mostra Curta

FILME: Unreal (Vitória/ES); Vale da Lua: o mito de Anhangá (Curitiba/PR); Tango (Rio de Janeiro/RJ); As Viajantes (São Paulo/SP  2019); Nadir (Laranjeiras/SE); No Amor (Porto Alegre/RS); Guri (Vila Velha/ES); Ana Cecília e Dona Sônia Tentam Fazer um Jantar em Família (Campinas/SP); Toda Sombra Parece Viva (São Paulo/SP), Julieta de Bicicleta (Curitiba/PR); O que vem depois do adeus (São Paulo/SP); Quitéria (Cabaceiras/Campina Grande  PB); Ondas (São Paulo/SP); Quis (Aracruz, Caricica ES  Brasil e Nova Yorck (EUA)); Êles (Porto Alegre/RS); Vista para dias nublados (Porto Alegre/RS). Teixeirinha, Artista Popular (Porto Alegre, Passo Fundo, Eldorado do Sul/RS); As flores que guardei pra você (Recife/PE); O Vendedor de Palavras (Rio de Janeiro/RJ); Culpado (Rio de Janeiro/RJ); Um Café e Quatro Segundos (Rio de Janeiro/RJ); COVA HUMANA (São Paulo/SP); Entretantos (São Paulo/SP); Zulmira (Suzano/SP); Baixa Funda, O Destino de um Povo (Urucuia/MG); A Viagem do Seu Arlindo (Vargem Alta/ES); A voz do mar (Vidigal/RJ); Vassouras (Virgem da Lapa/MG); Brasil 2020 (Zona Autônoma de Kanibaru/Brasil).

Mostra Web

Diz a Lenda Histórias de Piracicaba (Piracicaba/SP); Jogos de Guerra (Petrolina/PE); Reexistir (São Paulo/SP); Imaginários Urbanos (Macéio/AL); Os Guerreiros da Rua (Recife/PE); Under The Sun (Anápolis/GO); In fluir (Cascaval/PR); Os escritos de um escritor escravo (Rio de Janeiro/RJ); Como segurar uma nuvem no chão (São Paulo/SP); Sui Generis (Vitória/ES); Megg  A Margem que Migra para o Centro (Curitiba/PR); A profundidade da Areia (ES); Quadros Negros (São Paulo/SP); O Que Resta da Imagem (Laranja da Terra/ES); E o que a gente faz agora? (Cachoeira/BA); Quando a Chuva Vem? (Carpina-PE); Dona Ana (Contagem/MG); #Juri (Cuiabá/MT); Metanoia (Curitiba/PR); Cabelo Armado (Eldorado do Sul/RS); A Viagem de Ícaro (Goiania/GO); Vô ar (Guarulhos, Brasil e Pequim, China); Interrogação (ou Psicopata Legalizado) (Guarulhos/SP); O Cinema É Um Encontro (Natal/RN); SEIVA (Nazarezinho/PB); Boca de Fogo (Niterói/RJ); redundância (Petrolina/PE); Crisálida (Piracicaba/SP); Grito (Porto Alegre/RS).

