13 filmes para assistir na Sexta-feira 13

O Chamado

Baseado na trilogia de terror japonesa de Hideo Nakata, a versão americana não deixa nada a dever a original, especialmente pela atuação de Naomi Watts e a direção de Gore Verbinski. Para quem não lembra, a história é ligada a um vídeo (na época do primeiro filme era uma VHS) que, após visto, faz o espectador morrer em sete dias com a vinda da temida Samara. A história deu tão certo que o filme ganhou mais dois volumes. Inclusive, a terceira parte traz a trama para os dias atuais.