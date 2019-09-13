13 filmes para assistir na Sexta-feira 13

Publicado em 13 de setembro de 2019 às 14:06
Chegou mais uma Sexta-feira 13. Para as pessoas supersticiosas, esta é uma data não muito agradável de passar em frente a gatos pretos, escadas e etc. Para aos cinéfilos, é dia de usar sua máscara de hóquei e comemorar.
Independente de associação com o azar, o clima de terror invade o dia. Para quem quer curtir a data vendo filmes, com pipoca, guaraná e aquela companhia para ajudar na hora do medo, segue uma lista de filmes de terror.
Sexta-Feira 13
O clássico filme que encabeça a lista traz um dos vilões mais conhecidos. Jason já teve diversas versões, até a horrível tentativa no espaço, e sempre volta para buscar mais adolescentes. Talvez ele seja o serial killer macabro mais querido do universo cult. Vale assistir todas as sequências para curtir a Sexta-feira 13.
A Hora do Pesadelo
Quem, inclusive, já brigou com Jason num longa é o rei dos pesadelos. Freddy Krueger habita o mundo dos sonhos, onde vai atrás dos jovens da Rua Elm, em vingança à sua morte, executada pelos pais dos mesmos. Freddy já foi e voltou do inferno tantas vezes que dá para fazer maratona durante toda a madrugada.
Jogos Mortais
Diferente do terror onde seres possuídos ou sobrenaturais aparecem, a saga "Jogos Mortais" mostra um homem que investiga bem as suas vítimas antes de as colocar numa prova de fogo. Fogo é pouco, seringas, facas, armas.. vale tudo para tornar o jogo sinistro para os escolhidos. Para quem achava que saga acabava no oitavo filme, eis que em 2021 trouxeram a trama de volta com Chris Rock como protagonista (trailer acima).
O Exorcista
Talvez um dos filmes mais assustadores da história. A possessão e exorcismo de Regan MacNeil (Linda Blair) chocou diversas plateias e ainda causa medos em muitos adultos por aí.
O Massacre da Serra Elétrica
O filme de Leatherface e sua família nada normal já ganhou diversos remakes na história. A famosa trama de jovens que vão viajar e encontram um cenário de uma família de loucos e uma criatura com uma motosserra.
Brinquedo Assassino
Chucky, o Brinquedo Assassino, é outro ser que tem entrada facilitada para entrar e sair do inferno. Um remake do filme do boneco meigo, que é incorporado pelo espírito de um assassino, foi lançado em 2019 para ter sim uma continuação em 2021. "Chucky" fará sua estreia como série em 12 de outubro na SYFY and USA Network. Enquanto ela não chega, vale assistir a todos os filmes, seja pelas cenas trash ou para se divertir mesmo.
Testemunha Fantasma
O longa filipino está no catálogo da Netflix e causou pavor na turma que o assistiu na época do lançamento (2019) Nele, o espírito de uma ex-aluna, que cometeu suicídio ao se enforcar no banheiro da escola, volta para assombrar os corredores do colégio.
IT
O clássico de Stephen King conta com duas partes repletas de suspense e terror. O assustador Pennywise chega a cada 27 anos atrás de humanos para matar a fome, especialmente as crianças. Mas seus planos são interrompidos ao encontrar o Clube dos Perdedores.
Nós
O filme tem como característica o comentário social por meio do medo. Nele, uma família se torna refém de seres com aparências iguais às suas. O longa chama atenção por mostrar algumas atrocidades sociais.
Invocação do Mal
Baseado nas histórias do casal Ed e Lorraine Warren, interpretados pelos atores Patrick Wilson e Vera Farmiga, o filme é cheio de suspense e ótimos sustos. A iniciativa deu tão certo que levou a uma série de filmes, como as duas continuações e os spin-offs "Anabelle" e "A Freira". Inclusive, o terceiro filme já está disponível na HBO Max.
O Chamado
Baseado na trilogia de terror japonesa de Hideo Nakata, a versão americana não deixa nada a dever a original, especialmente pela atuação de Naomi Watts e a direção de Gore Verbinski. Para quem não lembra, a história é ligada a um vídeo (na época do primeiro filme era uma VHS) que, após visto, faz o espectador morrer em sete dias com a vinda da temida Samara. A história deu tão certo que o filme ganhou mais dois volumes. Inclusive, a terceira parte traz a trama para os dias atuais.
A Chave Mestra
O famoso final surpresa impulsiona esse horror soft e sobrenatural estrelado por Kate Hudson. O longa é cultuado por um grupo de cinéfilos. Espere troca de corpos, um quê de surrealismo e a presença meio deslocada de John Hurt e Gena Rowlands. Na sinopse, Caroline aceita trabalhar como enfermeira para um casal de deficientes que vive em uma estranha mansão em Nova Orleans. Após encontrar objetos misteriosos, ela começa a desvendar o passado sinistro do casal.
A Casa dos Mil Corpos
Clássico do horror gore que consagrou o nome do roqueiro Rob Zombie no cinema. Sangue, referências aos anos 1970 e 1980 e jump scares de gelar a espinha. Na história, dois casais com problemas em seus carros vão parar na Casa dos 1000 Corpos: um macabro zoológico humano onde um grupo de maníacos coleciona cadáveres assassinados com cortes na garganta ou facadas no peito.
