Sesc Digital exibe o documentário capixaba “Outro Sertão” de graça

Ele encontrou brechas na legislação para viabilizar a vinda para o Brasil de judeus perseguidos pelo regime. Trabalhou em conjunto com a segunda esposa, Aracy Moebius de Carvalho, que era funcionária do consulado. Nós fizemos um longo trabalho de comparação entre as listas de imigração dos diferentes consulados na Alemanha e conseguimos detectar, por exemplo, que o consulado de Hamburgo emitiu pelo menos 96 vistos, enquanto o de Berlim negou todos os pedidos. Havia uma pressão muito grande para evitar a entrada de judeus no país, até porque a propaganda nazista no Brasil era muito forte e diversos diplomatas e políticos estavam alinhados com o pensamento racista e antissemita. Tivemos acesso a correspondências de diversos consulados e era impressionante como a maioria dos representantes brasileiros propagavam abertamente o antissemitismo. Nesse contexto, Guimarães Rosa foi de extrema importância, não só porque salvou vidas, e o filme mostra diversos desses sobreviventes, mas também porque nos mostra que, mesmo em situações adversas, é possível agir de acordo com a sua consciência.