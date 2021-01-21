Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 21 a 27 de janeiro

O Cine Gama, de Colatina, comunicou em suas redes sociais que está com o retorno de suas atividades previsto para a quinta-feira (21).
ESTREIA
- PINÓQUIO
- 125 min / Fantasia, Drama
- Direção: Matteo Garrone / Elenco: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo
- Sinopse: No live action de Pinóquio, somos apresentados à verdade sombria por trás de um clássico que marcou gerações. O solitário marceneiro Gepeto (Roberto Benigni) tem o grande desejo de ser pai, e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco de madeira que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência do jovem brinquedo faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres mágicos, que o levará a conhecer de fato os perigos do mundo.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h20, 18h10, 21h (todos os dias). Sala 7 (dub): 15h, 17h50, 20h40 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub): 14h20, 17h25, 20h30 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 2 (dub): 18h55 (todos os dias). Sala 7 (dub): 14h05, 17h10 (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 15h20, 18h, 20h40 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h20 (todos os dias). Sala 5 (dub): 16h50, 19h30 (todos os dias).
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 16h10 (todos os dias). Sala 2 (dub): 14h30, 17h30, 20h30 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 17h15, 20h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 15h15, 18h10, 21h (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h, 19h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 17h20 (todos os dias).
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 18h40 (todos os dias). Sala 3 (dub): 17h30 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 4 (dub): 17h40, 20h (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 1 (dub): 14h45, 18h (todos os dias). Sala 5 (dub): 17h15 (todos os dias).
- ESTRANHO PASSAGEIRO
- 113 min / Terror
- Direção: Egor Abramenko/ Elenco: Pyotr Fyodorov, Oxana Alexandrowna, Fyodor Bondarchuk
- Sinopse: O único sobrevivente de um incidente no espaço não retornou para casa sozinho – escondida dentro do seu corpo há uma criatura perigosa. Sua única esperança é uma médica determinada a fazer o que for preciso para salvar seu paciente.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 18h20, 20h50 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4 (dub): 16h20, 18h40, 21h (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 19h, 21h15 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 2 (dub): 18h, 20h15 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 20h20 (todos os dias).
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h15 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 5 (dub): 18h30, 20h55 (todos os dias).
- FALE COM AS ABELHAS
- 108 min / Drama
- Direção: Annabel Jankel / Elenco: Anna Paquin, Holliday Grainger, Billy Boyd
- Sinopse: Depois da morte do pai, a médica Jean Markham (Anna Paquin) volta à sua cidade natal para assumir as funções dele. Quando ela conhece Charlie (Gregor Selkirk) e sua mãe Lydia (Holliday Grainger) a sua vida toma um rumo inesperado que coloca a sua carreira e reputação em risco. Uma sensível história de amor e luta contra o preconceito que movimentará uma pequena cidade escocesa na década de 1950.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 1: 16h, 20h40 (todos os dias).
- MINHA IRMÃ
- 99 min / Drama
- Direção: Véronique Reymond, Stéphanie Chuat/ Elenco: Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller
- Sinopse: A brilhante dramaturga Lisa não escreve mais. Ela mora na Suíça com sua família, mas seu coração está em Berlim, batendo no ritmo do coração de seu irmão. Os laços entre os gêmeos ficaram mais fortes desde que Sven foi diagnosticado com um tipo agressivo de leucemia. Ele é um famoso ator de teatro e Lisa se recusa a aceitar seu destino, movendo céus e terras para colocá-lo de volta no palco. Ela dá tudo por sua alma gêmea, negligenciando tudo o mais, até mesmo arriscando seu casamento. Sua relação com o marido começa a se desintegrar, mas Lisa só tem olhos para o irmão, seu espelho, que a conecta com suas aspirações mais profundas e reacende seu desejo de criar, de se sentir viva ...
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 1: 18h30 (todos os dias).
EM CARTAZ
- O MENSAGEIRO DO ÚLTIMO DIA
- 137 min / Terror, Suspense
- Direção: David Prior / Elenco: James Badge Dale, Stephen Root, Joel Courtney
- Sinopse: Em "O Mensageiro do Último Dia" (The Empty Man), quando um grupo de adolescentes de uma pequena cidade começa a desaparecer misteriosamente, os moradores acreditam que é obra de uma lenda urbana local. Enquanto um policial aposentado investiga os desaparecimentos, ele descobre um grupo secreto e suas tentativas de evocarem uma entidade sobrenatural, colocando a vida de todos em perigo.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 15h30 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4: 21h (todos os dias); 17h40 (dub)(todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 8: 18h (todos os dias); 21h10 (dub)(todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 20h45 (todos os dias).
- Cine Araújo, Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 16h15 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 5 (dub): 14h (todos os dias).
- LEGADO EXPLOSIVO
- 98 min / Ação, Suspense
- Direção: Mark Williams / Elenco: Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos
- Sinopse: Em "Legado Explosivo", um ladrão de banco resolve mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta quando se apaixona por uma mulher que trabalha em uma instalação de armazenamento, um lugar onde ele esconde todo o dinheiro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu nome quando ele passa a ser investigado por um agente corrupto do FBI.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h40, 18h (todos os dias). Sala 5 (dub): 17h30 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 22h (todos os dias). Sala 8 (dub): 18h (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 2: 22h (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 18h20 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 18h50, 20h50 (todos os dias).
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 18h50, 20h50 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 17h45 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 18h15, 20h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 18h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 18h10 (todos os dias).
- Cine Via Sul, Marataízes (dub): 21h (todos os dias).
- Cine Gama Colatina (dub): 19h, 21h (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 5 (dub): 20h30 (todos os dias).
- UM TIO QUASE PERFEITO 2
- 102 min / Comédia
- Direção: Pedro Antonio Paes / Elenco: Marcus Majella, Danton Mello, Jullia Svacinna
- Sinopse: Longe da vida de trambiques e vivendo em harmonia com sua família, Tony (Marcus Majella) reina soberano no coração de seus sobrinhos. Porém, quando sua irmã começa a namorar Beto (Danton Mello), um homem aparentemente exemplar, ele corre o risco de perder a atenção dos pequenos. Determinado a acabar com a "concorrência", Tony vai fazer de tudo para que Beto não entre oficialmente para a família.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 14h30 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 8: 15h30 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 1: 18h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1: 15h30 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 5: 15h30 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 1: 19h30 (todos os dias).
- SAPATINHO VERMELHO E OS SETE ANÕES
- 94 min / Animação, Família
- Direção: Hong Sung-Ho / Elenco: Chloë Grace Moretz, Sam Claflin, Nolan North
- Sinopse: "Sapatinho Vermelho e os Sete Anões" é uma releitura do famoso conto da Branca de Neve, onde o beijo da princesa de sapatos vermelhos (Chloe Grace Moretz) é a única cura para os sete anões que, na verdade, são sete príncipes arrogantes. A disputa pelo beijo da princesa fará com que eles mudem suas visões de mundo e entendam o verdadeiro significado da beleza.
- HORÁRIOS
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 5 (dub): 16h (sábado e domingo).
- MULHER MARAVILHA 1984
- 2h 31min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine).
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, 1 (dub): 16h20, 19h30 (todos os dias). Sala 3: 20h30 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 16h, 19h35 (todos os dias). Sala 2 (dub)(xd): 14h15, 17h50, 21h15 (todos os dias). Sala 8: 14h40 (todos os dias); 20h30 (dub)(todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 1: 20h45 (todos os dias); 14h55 (dub)(todos os dias). Sala 3: 17h50 (dub)(todos os dias); 21h15 (todos os dias). Sala 6: 19h20 (dbox)(todos os dias); 16h (dub)(dbox)(todos os dias). Sala 7: 20h15 (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 16h30, 19h30 (todos os dias). Sala 2 (dub): 20h20 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 20h (todos os dias). Sala 2 (dub): 14h30, 17h30, 20h30 (todos os dias).
- Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 14h30, 17h30, 20h30 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Àlvaro, sala 3 9dub): 16h, 19h (todos os dias). Sala 5 (dub): 20h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 17h45 (todos os dias). Sala 2 (dub): 15h15 (todos os dias). Sala 3 (dub): 15h, 18h, 21h (todos os dias). Sala 5 (dub): 15h30 (exceto sábado e domingo). Sala 6 (dub); 17h30, 20h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 20h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 19h (todos os dias).
- Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 20h (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 3 (dub): 19h10 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 2 (dub): 15h15, 18h30 (todos os dias). Sala 4 (dub): 16h30, 19h45 (todos os dias).
- CONVENÇÃO DAS BRUXAS
- 95 min / Fantasia, Comédia, Família
- Direção: Robert Zemeckis / Elenco: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci
- Sinopse: O remake de "Convenção das Bruxas", clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que as bruxas pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 3 (dub): 17h (todos os dias).
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min / Ação, Drama
- Direção: Ric Roman Waugh / Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman
- Sinopse: Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala5 (dub): 20h (todos os dias).
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 18h30 (todos os dias).
- POSSESSÃO: O ÚLTIMO ESTÁGIO
- 88 min / Terror
- Direção: Pearry Reginald Teo / Elenco: Robert Kazinsky, Peter Jason, Florence Faivre
- Sinopse: "Possessão: O Último Estágio" acompanha Padre Lambert (Peter Jackson), que realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando a criança à morte. Por isso, ele passou oito anos na cadeia. Agora, na tentativa de redimir seu erro, o padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. Para isso, ele convence Clarke de que, sem essa ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo seu filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 19h45 (todos os dias).
- SCOOBY! O FILME
- 1h 34min / Comédia, Animação, Família
- Direção: Tony Cervone / Elenco: Frank Welker, Will Forte, Zac Efron
- Sinopse: SCOOBY! O Filme é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 1 (dub): 17h20 (todos os dias).
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 16h40 (todos os dias).
- TROLLS 2
- 94 min / Animação, Comédia, Musical
- Direção: Walt Dohrn / Elenco: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom
- Sinopse: Em "Trolls 2", a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uní-los contra um mal maior.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 15h20 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 17h15, 19h40 (todos os dias). Sala 4 (dub): 15h (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 1 (dub): 18h20 (todos os dias). Sala 2 (dub): 14h15, 16h35 (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 16h20 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 15h15 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 15h20 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h45 (sábado e domingo).
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 17h (todos os dias).
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h10 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 4 (dub): 14h15 (sábado e domingo).
- AMIZADE MALDITA
- 83 min / Suspense, Terror
- Direção: Brandon Christensen / Elenco: Keegan Connor Tracy, Sean Rogerson, Jett Klyne
- Sinopse: Em "Amizade Maldita", Beth (Keegan Connor Tracy) e Kevin (Sean Rogerson) percebem que seu filho de oito anos tem passado grande tempo com um novo amigo imaginário, chamado Z. O que inicialmente parece normal para a idade, logo se transforma em algo sombrio, levando o casal a desconfiar que Z pode ser alguma coisa que não esteja apenas na cabeça do filho.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h, 21h (todos os dias).
- O CÉU QUE NOS PROTEGE
- 135 min / Aventura, Drama
- Direção: Bernardo Bertolucci / Elenco: John Malkovich, Debra Winger, Jill Bennett
- Sinopse: Logo após o final da 2ª Guerra Mundial Kit (Debra Winger) e Port Moresby (John Malkovich), um casal de americanos que vive em Nova York, viajam para a África. Eles não se consideram turistas mas viajantes, pois o turista quando chega já pensa em voltar, enquanto o viajante pode nem voltar. George Tunner (Campbell Scott), um amigo do casal e turista os acompanha. Kit e Port esperam que novas experiências lhes dê um novo rumo na vida, reconstrua o amor e preencha suas vidas vazias, pois a relação está em crise e se algo não acontecer o casamento tende a acabar.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 15h50 (quinta-feira); 18h10 (domingo)
- MOÇA COM BRINCO DE PÉROLA
- 100 min / Drama, Romance, Biografia
- Direção: Peter Webber / Elenco: Scarlett Johansson, Colin Firth, Tom Wilkinson/ Prêmio da Academia Polonesa de Melhor FIlme Europeu
- Sinopse: Em pleno século XVII vive Griet (Scarlett Johansson), uma jovem camponesa holandesa. Devido a dificuldades financeiras, Griet é obrigada a trabalhar na casa de Johannes Vermeer (Colin Firth), um renomado pintor de sua época. Aos poucos Johannes começa a prestar atenção na jovem de apenas 17 anos, fazendo dela sua musa inspiradora para um de seus mais famosos trabalhos: a tela "Girl with a Pearl Earring".
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 18h20 (quinta-feira); 15h50 (segunda-feira).
- CHAPLIN
- 143 min / Comédia dramática
- Direção: Richard Attenborough / Elenco: Robert Downey Jr., Geraldine Chaplin, Dan Aykroyd
- Sinopse: A vida de um dos maiores gênios do cinemaé retratada desde a sua infância pobre até o recebimento de um Oscar Especial. O filme foca também suas várias ligações amorosas e os problemas de ordem política, que o levaram a ser expulso dos Estados Unidos.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 20h20 (quinta-feira); 15h50 (terça-feira).
- A ÚLTIMA ESTAÇÃO
- 112min / Drama, Biografia, Romance
- Direção: Michael Hoffman / Elenco: Helen Mirren, Christopher Plummer, Paul Giamatti
- Sinopse: Enquanto o famoso romancista Leo Tolstói e sua esposa lutam pelos direitos de seu legado literário, um discípulo de confiança do escritor envia um novo assistente para espionar a disputa entre o casal.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 16h (sexta-feira); 16h (quarta-feira).
- CAPOTE
- 137 min / Drama, Biografia
- Direção: Bennett Miller/ Elenco: Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Clifton Collins Jr.
- Sinopse: O romancista de Nova York Truman Capote lê sobre o assassinato de uma família do Kansas e decide cobrir a história. Acompanhado por Harper Lee, sua amiga de infância, Capote viaja até lá e logo ganha a confiança do agente que lidera a investigação pelo assassinato. Os assassinos são capturados e, ao visitá-los na prisão, Capote percebe que a história pode virar um livro que revolucionaria a literatura moderna.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 18h20 (sexta-feira); 20h45 (terça-feira).
- QUASE FAMOSOS
- 123 min / Comédia dramática
- Direção: Cameron Crowe / Elenco: Patrick Fugit, Billy Crudup, Kate Hudson
- Sinopse: Em "Quase Famosos", um fã ávido por rock n' roll consegue um trabalho na revista americana Rolling Stone, para acompanhar a banda Stillwater em sua primeira excursão pelos Estados Unidos. Porém, quanto mais ele vai se envolvendo com a banda, mais vai perdendo a objetividade de seu trabalho e logo se vê fazendo parte do cenário rock dos anos 70.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 20h30 (sexta-feira); 15h50 (domingo); 18h15 (quarta-feira).
- THE COMMITMENTS LOUCOS PELA FAMA
- 120 min / Comédia dramática, Musical
- Direção: Alan Parker / Elenco: Robert Arkins, Aherne Michael, Angeline Ball/ Ganhador de quatros prêmios BAFTA (melhor filme, realizador, edição e argumento adaptado)
- Sinopse: Jimmy Rabbitte (Robert Arkins) é um jovem de 21 anos que quer tornar-se empresário e levar a soul music para Dublin. Após entrevistar dezenas de candidatos Jimmy forma a "The Commitments", uma banda com músicos inexperientes, três vocalistas improvisadas e um egocêntrico como cantor. Interpretando sucessos dos grandes astros da música, eles se apresentam nos pubs da cidade e logo conseguem alguma fama. Mas os desentendimentos também não demoram a aparecer, principalmente quando o veterano trompetista Joey (Johnny Murphy), que vive contando vantagem e jogando charme pra todo lado, arranja tudo para que Wilson Pickett se apresente com a banda e ele não aparece.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 15h40 (sábado); 18h30 (terça-feira).
- MAIS E MELHORES BLUES
- 130 min / Musical, Drama, Romance
- Direção: Spike Lee / Elenco: Denzel Washington, Wesley Snipes, Giancarlo Esposito
- Sinopse: Bleek Gilliam (Denzel Washington) sonhava desde criança em ser músico, mas sua mãe insistia para que ele não largasse os estudos. Já adulto, ele torna-se um trompetista de sucesso e forma a sua própria banda de jazz. No entanto, sua rivalidade no palco com Shadow Henderson (Wesley Snipes) e seus problemas com mulheres levam Bleek a conhecer o fracasso.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 18h (sábado); 20h30 (segunda-feira).
- THE DOORS
- 138 min / Musical, Biografia, Drama
- Direção: Oliver Stone / Elenco: Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle MacLachlan
- Sinopse: Anos 60. A ascensão de Jim Morrison (Val Kilmer), vocalista da banda de rock The Doors. Em meio ao sucesso e o uso indiscriminado de drogas, Morrison se relaciona com Pamela Courson (Meg Ryan) e com a jornalista Patricia Kennealy (Kathleen Quinlan), uma mulher mais velha que adota o sadomasoquismo.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 20h20 (sábado); 17h50 (segunda-feira).
- DIA VOA CHICO BUARQUE
- 60 min / Documentário
- Direção: Bruno Natal
- Sinopse: O documentário acompanha Chico Buarque na gravação do disco "Chico", onde o registro das gravações traz depoimentos e cenas inéditas.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 20h50 (domingo); 20h40 (quarta-feira).