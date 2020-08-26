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Cinema

'Professor Aloprado', sucesso com Eddie Murphy, deve ter nova adaptação

Nova produção ainda não tem estúdio ou elenco definido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 15:28

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 15:28

Foto de divulgação do filme
Foto de divulgação do filme "O Professor Aloprado 2: A Família Klumps" Crédito: Divulgação
O filme "O Professor Aloprado", sucesso nos anos 1960 com Jerry Lewis, e depois nos anos 1990 com Eddie Murphy, pode ganhar uma nova adaptação. A informação é do site britânico Unilad, que, apesar da notícia, ainda não revelou se tem alguém já escalado para o icônico papel de professor Sherman Klump.
Segundo a publicação, a produtora Project X, que também está produzindo o quinto fim da franquia "Pânico", já garantiu o direito pela história de "O Professor Aloprado", mas nenhum estúdio teria sido apontado ainda. Os produtores James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein seriam os responsáveis pela adaptação.

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"O Professor Aloprado" conta a história do professor Sherman Klump, um professor de ciências amável, mas socialmente desajeitado, que cria uma poção do amor para se tornar mais legal, confiante e mais magro. Sua nova versão, no entanto, acaba se tornando desonesta e tenta assumir o controle de sua vida.
A ideia do reboot da história, criada inicialmente por Jerry Lewis e Bill Richmond, acabou recebendo elogios e críticas nas redes sociais. "Não precisamos de uma reinicialização do 'O Professor Aloprado'", comentou o internauta no Twitter. "Mas quem pediu uma nova adaptação?", questionou outro.

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