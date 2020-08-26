'Professor Aloprado', sucesso com Eddie Murphy, deve ter nova adaptação

Foto de divulgação do filme "O Professor Aloprado 2: A Família Klumps" Crédito: Divulgação

O filme "O Professor Aloprado", sucesso nos anos 1960 com Jerry Lewis, e depois nos anos 1990 com Eddie Murphy, pode ganhar uma nova adaptação. A informação é do site britânico Unilad, que, apesar da notícia, ainda não revelou se tem alguém já escalado para o icônico papel de professor Sherman Klump.

Segundo a publicação, a produtora Project X, que também está produzindo o quinto fim da franquia "Pânico", já garantiu o direito pela história de "O Professor Aloprado", mas nenhum estúdio teria sido apontado ainda. Os produtores James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein seriam os responsáveis pela adaptação.

"O Professor Aloprado" conta a história do professor Sherman Klump, um professor de ciências amável, mas socialmente desajeitado, que cria uma poção do amor para se tornar mais legal, confiante e mais magro. Sua nova versão, no entanto, acaba se tornando desonesta e tenta assumir o controle de sua vida.