'Professor Aloprado', sucesso com Eddie Murphy, deve ter nova adaptação

O filme "O Professor Aloprado", sucesso nos anos 1960 com Jerry Lewis, e depois nos anos 1990 com Eddie Murphy, pode ganhar uma nova adaptação. A informação é do site britânico Unilad, que, apesar da notícia, ainda não revelou se tem alguém já escalado para o icônico papel de professor Sherman Klump.
Segundo a publicação, a produtora Project X, que também está produzindo o quinto fim da franquia "Pânico", já garantiu o direito pela história de "O Professor Aloprado", mas nenhum estúdio teria sido apontado ainda. Os produtores James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein seriam os responsáveis pela adaptação.
"O Professor Aloprado" conta a história do professor Sherman Klump, um professor de ciências amável, mas socialmente desajeitado, que cria uma poção do amor para se tornar mais legal, confiante e mais magro. Sua nova versão, no entanto, acaba se tornando desonesta e tenta assumir o controle de sua vida.
A ideia do reboot da história, criada inicialmente por Jerry Lewis e Bill Richmond, acabou recebendo elogios e críticas nas redes sociais. "Não precisamos de uma reinicialização do 'O Professor Aloprado'", comentou o internauta no Twitter. "Mas quem pediu uma nova adaptação?", questionou outro.