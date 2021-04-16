Oscar: veja onde assistir os últimos 10 vencedores de Melhor Filme Internacional

EM UM MUNDO MELHOR (2010) - vencedor de 2011

Brilhante drama de Bong Joon-ho, que conseguiu o feito de ser o primeiro longa de língua não inglesa a vencer o Oscar de Melhor Filme. Faturou mais três estatuetas, incluindo Diretor e Filme Internacional. A ganância e a discriminação de classes ameaçam a estabilidade do tecido social sul-coreano quando uma família rica, os Park, começam (sem saber) a empregar em sua casa membros do clã Kim, todos aproveitadores e de moral duvidosa. Disponível no Telecine Play.

Obra-prima de Alfonso Cuarón vencedora de três Oscar, incluindo Melhor Diretor. Em um filme autobiográfico, o realizador relembra seus dramas familiares de infância (com muita poesia) na década de 1970, época em que morava em um elegante subúrbio da Cidade do México. O divórcio dos pais lhe causou feridas impossíveis de serem cicatrizadas. Pode ser conferido na Netflix.

Sensível drama comandado por Sebastián Lelio que deu ao Chile o seu primeiro Oscar. Em foco, a transfobia, violência e desprezo vivido por uma cantora trans (Daniela Vega, em grande atuação) que não consegue se despedir do namorado, pois a família e a ex-mulher do morto não aceitavam a relação do casal. Disponível no Amazon Prime Vídeo.

Hollywood não se importa se os Estados Unidos e o Irã não mantém relações diplomáticas. As películas iranianas são, quase sempre, cultuadas e valorizadas entre os votantes do Oscar. "O Apartamento", denso drama do mestre Asghar Farhadi, venceu a estatueta de Filme Internacional em 2017. Trata-se do trabalho mais sóbrio do cineasta, uma radiografia sobre a luta de classes em uma Teerã caótica. Obrigados a abandonar o apartamento, devido a obras que ameaçam o prédio, dois atores se mudam para uma nova casa. Um incidente relacionado com a inquilina anterior vai perturbar a vida do jovem casal. Pode ser visto no Amazon Prime Vídeo.

Um dos filmes mais indigestos e perturbadores já premiados com o Oscar. O húngaro László Nemes abusa de closes e tomadas em primeiríssimo plano para contar (mais) uma história claustrofóbica sobre o Nazismo. Saul (Géza Röhrig, excelente) é um judeu obrigado a trabalhar para os alemães, sendo um dos responsáveis de limpar as câmaras de gás após dezenas de outros judeus serem mortos. Em meio à tensão do momento, e às dificuldades inerentes desta tarefa, reconhece entre os mortos o corpo de seu próprio filho. Pode ser conferido no Google Play, iTunes e Claro Vídeo.

Cultuado filme do polonês Pawel Pawlikowski que conta com bela fotografia em preto-e-branco, também indicada ao Oscar. Uma noviça (Agata Trzebuchowska), prestes a se ordenar freira, precisa confrontar seu passado em uma viagem de autoconhecimento que envolve crimes nazistas, dilemas familiares e a descoberta da sexualidade. Pawlikowski comanda o projeto com muita elegância e um certo distanciamento, mas a obra consegue agradar a paladares mais refinados. Disponível no Netmovies.

Obra-prima neorrealista comandada com extrema sensibilidade pelo italiano Paolo Sorrentino. Um escritor de meia-idade (Toni Servillo) começa a refletir sobre sua existência, questionando o que é superficial ou importante em seus relacionamentos. Em crise criativa, se pergunta: em que ponto podemos encontrar a simplicidade da "grande beleza" em nossas vidas cotidianas? Filosófica, a obra de Sorrentino pode ser curtida no Looke, Netmovies e MUBI.

Elegia austríaca que versa sobre a morte, a doença e o abandono familiar, a obra é comandada com o peculiar olhar crítico de Michael Haneke. Além do Oscar, "Amor" também venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Inesquecíveis atuações dos protagonistas Jean-Louis Trintignant e Emmanuelle Riva. Um casal apaixonado por música começa a ter problemas quando a esposa sofre um AVC e fica com um lado do corpo paralisado. Os idosos passam por graves obstáculos que colocarão o seu amor em teste. Disponível no Globoplay e Now.

Outro Oscar de Melhor Filme Internacional para a "conta" do cineasta iraniano Asghar Farhadi. Com "A Separação", o realizador debate crises conjugais e sociais em um Irã marcado pelo preconceito e por tabus familiares. Aqui, um casal diverge sobre a possibilidade de deixar o país. O marido deseja oportunidades melhores para a filha. A esposa, por sua vez, quer continuar no Irã para cuidar do pai, que sofre do Mal de Alzheimer. Exaustos, chegam a conclusão de que devem se separar. Pode ser visto no Globoplay.