Cinema

Chadwick Boseman conquista o SAG Awards, uma das prévias do Oscar

Ator morto no ano passado venceu por 'A Voz Suprema do Blues'

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 11:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2021 às 11:27
Filme
Chadwick Boseman no filme "A Voz Suprema do Blues", da Netflix Crédito: David Lee/Netflix
O SAG Awards, um dos principais termômetro para o Oscar, realizou neste domingo (4) sua 27ª edição e premiou Chadwick Boseman (melhor ator) e Viola Davis (melhor Atriz), ambos por "A Voz Suprema do Blues".
Boseman, ator de "Pantera Negra", morreu de câncer em agosto do ano passado, aos 43 anos. O filme de George C. Wolfe também havia sido indicado para o prêmio de melhor elenco.
Realizado pelo Screen Actors Guild, sindicato que representa cerca de 160 mil atores e outros profissionais da indústria cinematográfica nos Estados Unidos, o SAG Awards é uma das mais importantes premiações de cinema e TV de Hollywood e contempla exclusivamente trabalhos de atuação.
Em cinema, além de "A Voz Suprema do Blues", também tinham três nomeações "Minari", "Destacamento Blood" e "Os 7 de Chicago".
A 93ª edição do Oscar está marcada para o dia 25 de abril.
Na parte de TV, o destaque ficou para "The Crown", que conquistou melhor atriz em série de drama para Gillian Anderson e também melhor elenco em série drama.

CONFIRA ABAIXO E LISTA DE VENCEDORES E INDICADOS

  • CINEMA

  • Melhor elenco
  • "Destacamento Blood"
  • ​"A Voz Suprema do Blues"
  • "Minari"
  • "Uma Noite em Miami"
  • "Os 7 de Chicago"

  • Melhor atriz
  • Amy Adams, "Era uma Vez um Sonho"
  • Viola Davis, "A Voz Suprema do Blues"
  • Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"
  • Frances McDormand, "Nomadland"
  • Carey Mulligan, "Bela Vingança"

  • Melhor ator
  • Riz Ahmed, "O Som do Silêncio"
  • Chadwick Boseman, "A Voz Suprema do Blues"
  • Anthony Hopkins, "Meu Pai"
  • Gary Oldman, "Mank"
  • Steven Yeun, "Minari"
  • Melhor atriz coadjuvante
  • Glenn Close, "Era uma Vez um Sonho"
  • Olivia Colman, "Meu Pai"
  • Youn Yuh-jung, "Minari"
  • Helena Zengel, "Relatos do Mundo"
  • Maria Bakalova, "Borat: Fita de Cinema Seguinte"

  • Melhor ator coadjuvante
  • Sacha Baron Cohen, "Os 7 de Chicago"
  • Chadwick Boseman, "Destacamento Blood"
  • Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro"
  • Jared Leto, "Os Pequenos Vestígios"
  • Leslie Odom Jr., "Uma Noite em Miami"

  • Melhor equipe de dublês
  • "Destacamento Blood"
  • "Mulan"
  • "Relatos do Mundo"
  • "Os 7 de Chicago"
  • ​"Mulher-Maravilha 1984"
  • TV

  • Melhor elenco em série de drama
  • "Better Call Saul"
  • "Brigderton"
  • "The Crown"
  • "Lovecraft Country"
  • "Ozark"

  • Melhor ator em série de drama
  • Jason Bateman, "Ozark"
  • Sterling K. Brown, "This Is Us"
  • Josh O'Connor, "The Crown"
  • Bob Odenkirk, "Better Call Saul"
  • Regé-Jean Page, "Bridgerton"

  • Melhor atriz em série de drama
  • Gillian Anderson, "The Crown"
  • Olivia Colman, "The Crown"
  • Emma Corrin, "The Crown"
  • Julia Garner, "Ozark"
  • Laura Linney, "Ozark"
  • Melhor elenco em série de comédia
  • "Dead to Me"
  • "The Flight Attendant"
  • "The Great"
  • "Schitt's Creek"
  • "Ted Lasso"

  • Melhor ator em série de comédia
  • Nicholas Hoult, "The Great"
  • Dan Levy, "Schitt's Creek"
  • Eugene Levy, "Schitt's Creek"
  • Jason Sudeikis, “Ted Lasso”
  • Ramy Youssef, "Ramy"

  • Melhor atriz em série de comédia
  • Christina Applegate, “Dead to Me”
  • Linda Cardellini, “Dead to Me”
  • Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”
  • Annie Murphy, "Schitt's Creek"
  • Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"
  • Melhor ator em minissérie ou filme para a TV
  • Bill Camp, “O Gambito da Rainha"
  • Daveed Diggs, “Hamilton”
  • Hugh Grant, “The Undoing”
  • Ethan Hawke, “The Good Lord Bird”
  • Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

  • Melhor atriz em minissérie ou filme para a TV
  • ​Cate Blanchett, “Mrs. America”
  • Michaela Coel, “I May Destroy You”
  • Nicole Kidman, “The Undoing”
  • Anya Taylor-Joy, “O Gambito da Rainha”
  • Kerry Washington, “Little Fires Everywhere”

  • Melhor equipe de dublês
  • "The Boys"
  • "Cobra Kai"
  • "Lovecraft Country"
  • "The Mandalorian"
  • "Westworld"

