Chadwick Boseman conquista o SAG Awards, uma das prévias do Oscar

O SAG Awards, um dos principais termômetro para o Oscar, realizou neste domingo (4) sua 27ª edição e premiou Chadwick Boseman (melhor ator) e Viola Davis (melhor Atriz), ambos por "A Voz Suprema do Blues".
Boseman, ator de "Pantera Negra", morreu de câncer em agosto do ano passado, aos 43 anos. O filme de George C. Wolfe também havia sido indicado para o prêmio de melhor elenco.
Realizado pelo Screen Actors Guild, sindicato que representa cerca de 160 mil atores e outros profissionais da indústria cinematográfica nos Estados Unidos, o SAG Awards é uma das mais importantes premiações de cinema e TV de Hollywood e contempla exclusivamente trabalhos de atuação.
Em cinema, além de "A Voz Suprema do Blues", também tinham três nomeações "Minari", "Destacamento Blood" e "Os 7 de Chicago".
A 93ª edição do Oscar está marcada para o dia 25 de abril.
Na parte de TV, o destaque ficou para "The Crown", que conquistou melhor atriz em série de drama para Gillian Anderson e também melhor elenco em série drama.
CONFIRA ABAIXO E LISTA DE VENCEDORES E INDICADOS
- CINEMA
- Melhor elenco
- "Destacamento Blood"
- "A Voz Suprema do Blues"
- "Minari"
- "Uma Noite em Miami"
- "Os 7 de Chicago"
- Melhor atriz
- Amy Adams, "Era uma Vez um Sonho"
- Viola Davis, "A Voz Suprema do Blues"
- Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"
- Frances McDormand, "Nomadland"
- Carey Mulligan, "Bela Vingança"
- Melhor ator
- Riz Ahmed, "O Som do Silêncio"
- Chadwick Boseman, "A Voz Suprema do Blues"
- Anthony Hopkins, "Meu Pai"
- Gary Oldman, "Mank"
- Steven Yeun, "Minari"
- Melhor atriz coadjuvante
- Glenn Close, "Era uma Vez um Sonho"
- Olivia Colman, "Meu Pai"
- Youn Yuh-jung, "Minari"
- Helena Zengel, "Relatos do Mundo"
- Maria Bakalova, "Borat: Fita de Cinema Seguinte"
- Melhor ator coadjuvante
- Sacha Baron Cohen, "Os 7 de Chicago"
- Chadwick Boseman, "Destacamento Blood"
- Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro"
- Jared Leto, "Os Pequenos Vestígios"
- Leslie Odom Jr., "Uma Noite em Miami"
- Melhor equipe de dublês
- "Destacamento Blood"
- "Mulan"
- "Relatos do Mundo"
- "Os 7 de Chicago"
- "Mulher-Maravilha 1984"
- TV
- Melhor elenco em série de drama
- "Better Call Saul"
- "Brigderton"
- "The Crown"
- "Lovecraft Country"
- "Ozark"
- Melhor ator em série de drama
- Jason Bateman, "Ozark"
- Sterling K. Brown, "This Is Us"
- Josh O'Connor, "The Crown"
- Bob Odenkirk, "Better Call Saul"
- Regé-Jean Page, "Bridgerton"
- Melhor atriz em série de drama
- Gillian Anderson, "The Crown"
- Olivia Colman, "The Crown"
- Emma Corrin, "The Crown"
- Julia Garner, "Ozark"
- Laura Linney, "Ozark"
- Melhor elenco em série de comédia
- "Dead to Me"
- "The Flight Attendant"
- "The Great"
- "Schitt's Creek"
- "Ted Lasso"
- Melhor ator em série de comédia
- Nicholas Hoult, "The Great"
- Dan Levy, "Schitt's Creek"
- Eugene Levy, "Schitt's Creek"
- Jason Sudeikis, “Ted Lasso”
- Ramy Youssef, "Ramy"
- Melhor atriz em série de comédia
- Christina Applegate, “Dead to Me”
- Linda Cardellini, “Dead to Me”
- Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”
- Annie Murphy, "Schitt's Creek"
- Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"
- Melhor ator em minissérie ou filme para a TV
- Bill Camp, “O Gambito da Rainha"
- Daveed Diggs, “Hamilton”
- Hugh Grant, “The Undoing”
- Ethan Hawke, “The Good Lord Bird”
- Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”
- Melhor atriz em minissérie ou filme para a TV
- Cate Blanchett, “Mrs. America”
- Michaela Coel, “I May Destroy You”
- Nicole Kidman, “The Undoing”
- Anya Taylor-Joy, “O Gambito da Rainha”
- Kerry Washington, “Little Fires Everywhere”
- Melhor equipe de dublês
- "The Boys"
- "Cobra Kai"
- "Lovecraft Country"
- "The Mandalorian"
- "Westworld"