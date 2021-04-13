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Cinema

Brad Pitt e Harrison Ford estão entre os apresentadores do Oscar

Cerimônia acontece dia 25 de abril em Los Angeles

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 16:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2021 às 16:56
Globo de Ouro 2020: o ator Brad Pitt
O ator Brad Pitt no Globo de Ouro 2020 Crédito: Alexi Lubomirski/Golden Globes
Artistas como Harrison Ford, Brad Pitt e Reese Witherspoon estão entre os principais apresentadores do Oscar 2021 cuja cerimônia acontece em Los Angeles no dia 25 de abril.
Segundo a Academia, a cerimônia acontecerá como se fosse um filme repleto de glamour. A lista de apresentadores também inclui os principais vencedores do Oscar do ano passado, como Joaquin Phoenix, Renee Zellweger e Laura Dern, assim como o sul-coreano Bong Joon-ho de "Parasita".
O Oscar será o primeiro evento a reunir grandes nomes de Hollywood no tapete vermelho depois do início, em março de 2020, da pandemia do novo coronavírus.
A 93ª edição do Oscar será transmitida a partir da Union Station e do tradicional reduto do Oscar no Dolby Theatre, em Hollywood. Algumas apresentações musicais ao vivo estão programadas.
Haverá conexões com o Reino Unido e a França para contemplar os indicados de fora dos Estados Unidos que evitarão a viagem. Os produtores prometem uma apresentação espetacular, além de filmagens em alta resolução e no formato widescreen.

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A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela entrega do Oscar, anunciou os indicados à 93ª edição do prêmio, que está marcado para o dia 25 de abril, dois meses mais tarde do que o habitual, devido à Covid-19.
Justamente por causa da pandemia, a cerimônia deve seguir a linha da festa do Globo de Ouro, que aconteceu no mês passado, numa versão híbrida com partes presenciais e outras, virtuais.
O filme que dominou as indicações foi "Mank", de David Fincher, com dez menções. Mais uma vez, a Netflix está cheia de oportunidades de bater os estúdios tradicionais de Hollywood em diversas categorias importantes --além do drama em preto e branco, também são dela "Os 7 de Chicago" e "A Voz Suprema do Blues", entre outros.
Depois de "Mank", conquistaram seis nomeações cada um os longas "Nomadland", grande favorito da temporada, "Minari", "O Som do Silêncio", "Meu Pai" e "Judas e o Messias Negro". Na categoria de direção, história foi feita com duas mulheres indicadas no mesmo ano, pela primeira vez.

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