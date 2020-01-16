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Netflix divulga trailer de 'Sergio', com Wagner Moura

Ana de Armas também está no elenco do longa-metragem, que estreia em 17 de abril

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 21:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 21:16
Wagner Moura e Ana de Armas em 'Sergio' Crédito: Netflix
A Netflix divulgou o trailer de Sergio, filme com Wagner Moura e Ana de Armas. O ator interpreta o papel de Sergio Vieira de Mello, diplomata brasileiro que trabalhou na ONU, nas regiões mais instáveis do mundo.
Greg Barker dirige o filme, que estreia em 17 de abril em cinemas selecionados e também na plataforma de streaming.

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"Carismático e complexo, Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) dedicou a maior parte de sua carreira como diplomata da ONU trabalhando nas regiões mais instáveis do mundo, negociando habilmente com presidentes, revolucionários e criminosos de guerra para proteger a vida de pessoas comuns. Mas, assim como ele se prepara para uma vida simples com a mulher que ama (Ana de Armas), Sergio assume uma última missão - em Bagdá, recém-mergulhada no caos após a invasão americana. A missão era para ser breve, até que a explosão de uma bomba faz com que as paredes da sede da ONU caiam literalmente sobre ele, desencadeando uma emocionante luta entre vida e morte. Inspirado em uma história real, SERGIO é um drama com foco em um homem levado aos seus limites físico e mental enquanto é forçado a confrontar suas próprias escolhas sobre ambição, família e sua capacidade de amar", afirma a sinopse oficial divulgada pela Netflix.

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