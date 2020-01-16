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Cinema

Oscar 2020: 'Parasita' será exibido em mais cinemas do País

O longa já foi visto por mais de 200 mil pessoas nos cinemas. Aumento no número de salas exibindo chega a 80%

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 21:12
Parasita, o filme sul-coreano com seis indicações ao Oscar 2020, vai começar a ser exibido em mais salas de cinema brasileiras: eram 42, agora serão 76. Distribuído no Brasil pela Pandora Filmes e pela Alpha Filmes, o longa já foi visto por mais de 200 mil pessoas nos cinemas, segundo as distribuidoras.
Filme "Parasita", de Joon-ho Bong Crédito: Pandora Filmes/Divulgação
Na trama, quatro membros de uma família estão desempregados e vivem com dificuldades, até que o filho mais velho arruma emprego como professor de uma garota rica e o contato dessas pessoas com a vida de luxo e glamour as leva a fazer o necessário para ascenderem socialmente. Parasita foi indicado a melhor filme, direção, roteiro original, filme internacional, montagem e direção de arte.
O filme dirigido por Bong Joon Ho estará em cartaz, a partir desta quinta-feira, 16, nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Belém, Brasília, Caraguatatuba (SP), Curitiba, Fortaleza,  Goiânia, Granja Viana (SP), Itajubá (MG), João Pessoa, Londrina (PR), Maceió, Maringá (PR), Niterói, Pelotas (RS), Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Tersina e Vitória

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Parasita é o sétimo longa do diretor Bong Joon Ho, depois de Cão que Ladra não Morde (2000), Memórias de um Assassino (2003), O Hospedeiro (2006), Mother - A Busca pela Verdade (2009), Expresso do Amanhã (2013) e Okja (2017).

FICHA TÉCNICA - PARASITA

  • Direção: Bong Joon Ho
  • Roteiro: Bong Joon Ho, Han Jin Won
  • Elenco: Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun, Chang Hyae Jin
  • Produzido por: CJ Entertainment
  • Produção: Barunson E&A
  • País: Coreia do Sul
  • Ano: 2019
  • Duração: 131 min.

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