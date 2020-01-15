'Democracia em Vertigem': polarização política no Brasil chega ao Oscar

Capa do documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa Crédito: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nem viu, mas já criticou o documentário "Democracia em Vertigem", de Petra Costa, que concorre ao Oscar 2020. Nas redes sociais trava-se uma luta de insultos e elogios com, como o presidente gosta de dizer, "viés ideológico". O filme mostra a visão da diretora sobre o impeachment de Dilma Rousseff (PT), mesclada com a história da própria Petra. E aponta questões que deixam o PT em uma posição mais confortável que a de seus críticos.

E é aí que aperta o calo dos bolsonaristas, que antagonizam com o partido de Lula e Dilma mais enfaticamente desde a campanha eleitoral de 2018. Avaliar se foi ou não golpe, se houve ou não crime de responsabilidade que obrigasse a retirada da presidente do poder, é, até certo ponto, uma questão subjetiva. Há também, no entanto, tópicos objetivos como índices econômicos citados no documentário que não são precisos.

A taxa de desemprego não foi a menor da história nos governos do PT



Os mais ricos não perderam participação na renda nacional



Os juros caíram, não subiram, depois do impeachment



Brasil no Oscar na coluna de hoje no @Estadao ??https://t.co/NJlOTJdbR5 — Pedro Fernando Nery (@pfnery) 14 de janeiro de 2020

O Oscar não é Nobel de economia e tampouco tribunal político. A polarização que tomou conta do Brasil, no entanto, faz seu próprio julgamento, ou dois: um para cada lado.

"A esquerda vê a indicação (ao Oscar) como uma legitimação da visão da diretora, e não é bem isso. Não quer dizer que os que o indicaram acreditam que é a retratação fiel da realidade. E os ligados à direita bolsonarista já querem promover um filme exaltando outra parte da história", resume o cientista político Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

"Isso não é causa, é sintoma de algo que vivenciamos desde o impeachment e após a eleição do Bolsonaro. Ele não arrefeceu o discurso após assumir, ao contrário, faz o que eu chamo de presidencialismo de confrontação", emenda Prando.

Esse confronto vai além da Presidência da República e das redes sociais, está no dia a dia das pessoas e não é por acaso. É estratégia política, coisa séria, mas que também é levada na brincadeira.

O PSDB, que apoiou o impeachment, por exemplo, saiu-se com essa no Twitter:

Parabéns à diretora Petra Costa pela indicação de melhor ficção e fantasia por Democracia em Vertigem. — PSDB (@PSDBoficial) 13 de janeiro de 2020

Os tucanos, principalmente desde o "Bolsodoria"  estímulo ao voto em João Doria (PSDB) para governador de São Paulo e Bolsonaro para presidente , adotaram uma linha bolsonarista. A "piada" faz parte do repertório.

O perfil Dilma Bolada, uma sátira que trata a ex-presidente Dilma positivamente, também não perdeu a oportunidade:

Agora resta aos cineastas apoiadores de Bolsonaro disputarem uma vaga no Troféu Imprensa... — Dilma Bolada (@diImabr) 13 de janeiro de 2020

"Isso agora reacende uma parte do debate que, no fundo, nunca foi apagado. É uma lógica que, infelizmente, coloca tudo sob o maniqueísmo. 'Eu sou o bem e meus inimigos são o mal'. É uma simplificação e simplificações conseguem adeptos", resume Prando.

NETFLIX

Não é a primeira vez que uma produção audiovisual acaba arrastada para a polarização política brasileira. A série "O Mecanismo", de José Padilha para a Netflix, causou um efeito similiar  guardadas as devidas proporções. A série foi criticada por não retratar corretamente os fatos relativos à Operação Lava Jato. O roteiro colocou, por exemplo, uma fala do então senador Romero Jucá ("estancar a sangria") na boca do ex-presidente Lula.

Num tom acima, o especial de Natal do Porta dos Fundos, também na Netflix, foi alvo até de censura judicial após protestos de grupos cristãos, muitos ligados ao bolsonarismo. O Supremo Tribunal Federal (STF) depois derrubou a ordem e o especial segue na plataforma de streaming que também hospeda "Democracia em Vertigem".

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