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Animação

'Jurassic World: Acampamento Jurássico', da Netflix, ganha trailer

Animação 'Jurassic World: Acampamento Jurássico', que ganha também um site interativo, estreia no dia 18 de setembro

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 17:52
Série 'Jurassic World: Acampamento Jurássico' estreia na Netflix
Série 'Jurassic World: Acampamento Jurássico' estreia na Netflix Crédito: Divulgação/Netflix
A série de animação Jurassic World: Acampamento Jurássico ganhou um trailer nesta terça-feira, dia 1º. A Netflix anunciou, também, a criação de um site interativo dedicado à produção. A estreia será no dia 18 de setembro, na Netflix.
Por trás da série da DreamWorks produzida pela Universal Pictures e Amblin Entertainment estão nomes como Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer, Aaron Hammersley e Lane Lueras.
Jurassic World: Acampamento Jurássico conta uma história paralela da franquia Jurassic World: Mundo Jurássico. Em 8 episódios de 22 minutos cada um, a série acompanha seis adolescentes que participam de um acampamento de aventuras no outro lado da Ilha Nublar.

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Conforme os acontecimentos vão se desenvolvendo e os dinossauros da ilha saem de controle, cada pessoa do grupo descobre que sua vida depende do que ela e seus companheiros podem fazer. Isolados do mundo exterior, eles, que não se conhecem, devem tornar-se amigos e, posteriormente, uma família, enquanto se unem para se proteger dos dinossauros e revelar segredos que podem afetar o mundo inteiro. 

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