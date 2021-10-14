"Halloween Kills" mostra por que Michael Myers sempre volta para casa

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Jânio Nazareth É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

Michael Myers persegue Laurie Strode desde os anos 1970. Neste período, ele se tornou um dos assassinos em série mais conhecidos da história do cinema. Mas duas perguntas continuas sem resposta até agora: por que ele sempre volta pra casa, na cidadezinha de Haddonfield? E por que ele persegue Laurie Strode, a personagem interpretada pela estrela Jamie Lee Curtis?

O mistério deve ser esclarecido com a estreia nesta quinta-feira (14) de "Halloween Kills, O Terror Continua". "Esta é uma das coisas (a razão dele voltar) que se explora bastante neste filme. Foi realmente a Laurie Strode ou foi outra coisa? Nós achamos que foi a Laurie Strode porque ela é o ponto da atração (do Michael Myers)", incia Jamie.

No filme atual, o pesadelo parecia ter acabado, mas Michael Myers está de volta. Desta vez Laurie Strode se une a outros moradores da cidade, sobreviventes dos ataques do monstro mascarado para caçar Myers e acabar com o sofrimento de uma vez por todas.

"Ela é o ponto de sustentação da obsessão dele e tudo ao redor dela virou alvo. Este filme explora o fato de que isso pode não ser verdade. Pode haver algo mais profundo do que uma obsessão comigo (Laurie) e este é um lugar interessante para explorar", completa.

Michael Myers em 'Halloween Kills', dirigido por David Gordon Green Crédito: Ryan Green/Universal Pictures

É a sexta vez que a estrela Jamie Lee Curtis interpreta o papel. Ela apareceu em "Halloween, A Noite do Terror" (1978); "Halloween 2, O Pesadelo Continua" (1981); "Halloween H20, 20 Anos Depois" (1998); "Halloween Ressureição" (2002), "Halloween" (2018) e agora "Halloween Kills: O Terror Continua". Este é o décimo segundo filme da série.

“O último filme foi um estudo sobre trauma. O que acontece com alguém 40 anos depois? Como este trauma continua? Agora você tem uma cidade inteira que foi traumatizada. Nós vamos conhece-las (as vítimas) no filme novo, conta a atriz.

"Como um grande fã dos filmes do John Carpenter, é uma grande oportunidade poder entrar na casa dos Myers. Recriar o palco de 1978 e expandir a mitologia que o John (Carpenter) e a Debra Hill estabeleceram. Então, nós não apenas revisitamos personagens clássicos. Nós também recriamos, literalmente, a casa do Myers. Vemos lados da casa que nós não vimos antes", conta o diretor, David Gordon Green.

MAIS FILMES POR VIR

Outros 3 filmes já estão em produção. Um deles, com lançamento previsto para o próximo ano, conta o final da história, mas levanta uma pergunta: Halloween vai mesmo acabar?

John Carpenter e Debra Hill criaram a história em 1978 e continuam envolvidos diretamente na produção dos filmes. Carpenter colabora nos roteiros dos três filmes programados para os próximos anos, enquanto Hill colabora em dois.

"Halloween Ends", ainda sem título oficial em português, tem o lançamento previsto para 2022. O longa deve apresentar o desfecho da saga de Michael Myers e Laurie Strode.

Mas os fãs não precisam se apavorar. Tudo indica que, dependendo da resposta nas bilheterias, a saga deve continuar com "The Haddonfield Nightmare" e "Halloween". Ambos os filmes estão em produção, mas ainda não tem título em português ou data de lançamento.