"Halloween Kills: O Terror Continua" estreia no ES; confira horários

Cena do filme Halloween Kills: O Terror Continua Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Michael Myers está de volta às telonas. Nesta quinta-feira (14), o filme “Halloween Kills: O Terror Continua” estreia nos cinemas do ES. Para o terror de Laurie Strode, personagem de Jamie Lee Curtis, o assassino sobreviveu aos acontecimentos da trama anterior da franquia, Halloween (2018). Com uma vontade gigantesca de pôr fim ao medo que a persegue há anos, a protagonista se junta a outros sobreviventes para caçá-lo em cenas que prometem muito sangue.

Além do filme dirigido por David Gordon Green, ideal para o mês das bruxas, a semana conta com a estreia de “O Último Duelo”. A adaptação do livro homônimo de Eric Jager é estrelada por Adam Driver e Matt Damon. No enredo de época, uma batalha é travada entre o cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jaques Le Gris, acusado de ter violado a esposa do cavaleiro.

Já para a criançada, existem diferentes opções de títulos como: “Patrulha Canina - O Filme”, “O Poderoso Chefinho 2”, “Ainbo: A Guerreira da Amazônia” e até “Robôs”, que entra em cartaz no Cine Jardins, em Vitória. (Confira a programação completa ao final da matéria para ficar por dentro de outros títulos).

Quanto à Covid-19, todos os municípios que apresentam cinemas estão classificados como risco baixo de contágio, conforme o 76º Mapa de Gestão de Risco . Dessa forma, as salas do Estado podem manter suas portas abertas enquanto o documento vigorar, contanto que utilizem a capacidade das salas de forma reduzida e sigam as demais medidas de segurança, como o uso de máscara obrigatório pelos frequentadores.

ESTREIA

HALLOWEEN KILLS: O TERROR CONTINUA

106 min /Terror

Direção: David Gordon Green / Elenco: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak

Sinopse: Em "Halloween Kills: O Terror Continua", depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Minutos depois de deixar o assassino queimando, Laurie vai direto para o hospital com ferimentos graves de vida ou morte. Mas quando Michael consegue escapar da armadilha de Laurie, sua vingança e desejo por um banho de sangue continua. Enquanto Laurie luta contra a dor, ela tem que se preparar mais uma vez para se defender de Michael e consegue fazer toda a cidade de Haddonfield se juntar para lutar contra o monstro. Mulheres se juntam e formam um grupo de vigilantes que vão atrás de Michael e acabá-lo de uma vez por todas, garantindo o retorno de um Halloween tranquilo e paz na cidade.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 16h20, 18h55, 21h30.





16h20, 18h55, 21h30. Cinemark Vitória, sala 1: 22h (leg); 13h50(dub)(quinta a domingo); 14h05 (segunda a quarta); 16h45, 19h25.





22h (leg); 13h50(dub)(quinta a domingo); 14h05 (segunda a quarta); 16h45, 19h25. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h20, 16h20, 18h20, 20h20. Sala 3 (dub): 19h40.





14h20, 16h20, 18h20, 20h20. 19h40. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h20, 16h20, 18h20, 20h20.





14h20, 16h20, 18h20, 20h20. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h, 19h.





17h, 19h. Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 14h30, 16h45, 19h, 21h15. Sala 2 (dub): 19h30, 21h45.





14h30, 16h45, 19h, 21h15. 19h30, 21h45. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h55, 17h30, 19h50, 22h.





14h55, 17h30, 19h50, 22h. Cine A Norte Sul, sala 2: 15h10, 19h20 (dub); 17h15, 21h25 (leg).





15h10, 19h20 (dub); 17h15, 21h25 (leg). Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h, 19h (dub); 21h10 (leg).





17h, 19h (dub); 21h10 (leg). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 21h40 (exceto segunda).





21h40 (exceto segunda). Cine Ritz Perim Cachoeiro, sala 1 (dub): 21h.





21h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 4: 16h40, 18h40 9dub); 20h40 (leg).





16h40, 18h40 9dub); 20h40 (leg). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 15h, 17h10, 19h20, 21h30.

O ÚLTIMO DUELO

153 min /Drama, Histórico

Direção: Ridley Scott / Elenco: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer

Sinopse: "O Último Duelo" é uma história sobre o duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jaques Le Gris, acusado de ter violado a esposa do cavaleiro. A luta, estabelecida pelo próprio rei da França, Carlos VI, marca o grande drama de vingança e crime do século XIV, que tem a esperança de ser resolvido somente após o combate. Baseado no romance homônimo de Eric Jager.

HORÁRIOS





Cinemark Vitória, sala 5 (leg): 17h25, 20h45.





17h25, 20h45. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h50, 19h45.





16h50, 19h45. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 16h15, 21h15.





16h15, 21h15. Cine A Norte Sul, sala 3: 15h45, 21h35 (dub); 18h40 (leg).





15h45, 21h35 (dub); 18h40 (leg). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 14h45, 17h45, 20h45.

FÁTIMA - A HISTÓRIA DE UM MILAGRE

113 min /Drama, Histórico

Direção: Marco Pontecorvo / Elenco: Harvey Keitel, Goran Visnjic, Sônia Braga

Sinopse: Em "Fátima – A História de um Milagre", em meio a Primeira Guerra Mundial, três crianças de Portugal Jacinta, Francisco Marto e Lucia de Jesus dos Santos testemunham seis visões da Virgem Maria entre os meses de maio e outubro de 1917. Após contar para adultos céticos, a igreja católica romana valida a visão das crianças, transformando a cidade de Fátima um dos principais lugares de peregrinação.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 14h, 19h.





14h, 19h. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 14h40.





14h40. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 17h.





17h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 18h45, 21h10.





18h45, 21h10. Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 14h.





14h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 17h15, 19h45.





17h15, 19h45. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 16h, 18h30.

AMARRAÇÃO DO AMOR

91 min /Comédia

Direção: Caroline Fioratti / Elenco: Samya Pascotto, Bruno Suzano, Ary França

Sinopse: Em "Amarração do Amor", acompanhamos Lucas (Bruno Suzano) e Bebel (Samya Pascotto), um casal apaixonado que decide oficializar a união para todos. Mal sabem eles que a religião vai ser um ponto de discórdia entre suas respectivas famílias. Enquanto o pai da noiva, Samuel (Ary França), luta para fortalecer as tradições judaicas dentro de casa; Regina (Cacau Protásio), mãe de Lucas, se esforça para que seu filho leve para sua futura família as tradições da umbanda.

HORÁRIOS





Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h, 16h55.



A DONA DO BARATO

106 min /Policial, Comédia, Drama

Direção: Jean-Paul Salomé / Elenco: Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Liliane Rovère

Sinopse: "A Dona do Barato" conta a história de Patience Portefeux (Isabelle Huppert), uma tradutora policial francês-árabe que é especializada em escutas telefônicas para a unidade antinarcóticos. Um dia, enquanto escuta os traficantes procurados, ela descobre que um deles é filho da fantástica mulher que cuida da sua mãe. Ela decide protegê-lo e é trazida para o meio de uma rede de traficantes. Quando ela coloca as mãos em uma enorme carga de hash, com a ajuda de seu novo parceiro, o ex-cão policial DNA, ela aproveita a oportunidade e se torna Mama Weed, uma poderosa traficante de drogas.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 15h20 (terça e quarta); 18h50.

FILHO - MÃE

102 min /Drama

Direção: Mahnaz Mohammadi / Elenco: Raha Khodayari, Mahan Nasiri, Reza Behboodi

Sinopse: Em "Filho-Mãe", acompanhamos a história de Leila, uma mãe solteira que trabalha duro para sustentar seus dois filhos no Irã em crise. Ela tem a oportunidade de melhorar sua vida financeira, caso aceite o pedido de casamento de Kazem. O problema é que, para se casar, ele exige que ela envie seu filho Amir para longe, pois ele tem uma filha e a tradição desaprova uma jovem compartilhando a casa com seu meio-irmão. Quando Leila é demitida, ela decide aceitar o pedido de casamento. Ela deixa Amir sob os cuidados de um internato, até encontrar uma solução para trazê-lo de volta para casa.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 20h50.

EM CARTAZ

VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA

112 min /Ficção científica, Ação

Direção: Andy Serkis / Elenco: Tom Hardy, Stephen Graham, Woody Harrelson

Sinopse: Em "Venom - Tempo de Carnificina", depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock (Tom Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub)(3D): 16h, 18h25, 20h50 (quinta a domingo); 16h10, 18h35, 21h (segunda a quarta). Sala 2 (dub)(3D): 14h10, 16h40, 19h10, 21h40. Sala 4 (dub): 14h25, 17h, 19h25, 21h50. Sala 7 (dub): 13h (quinta a domingo); 15h30, 18h, 20h30. Sala 8 (dub): 15h10, 17h35.





16h, 18h25, 20h50 (quinta a domingo); 16h10, 18h35, 21h (segunda a quarta). 14h10, 16h40, 19h10, 21h40. 14h25, 17h, 19h25, 21h50. 13h (quinta a domingo); 15h30, 18h, 20h30. 15h10, 17h35. Cinemark Vitória, sala 2: 22h10 (leg); 14h55, 17h20, 19h45 (dub). Sala 3: 21h (leg); 13h35 (dub)(quinta a domingo); 16h, 18h30 (dub).





22h10 (leg); 14h55, 17h20, 19h45 (dub). 21h (leg); 13h35 (dub)(quinta a domingo); 16h, 18h30 (dub). Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 14h55, 16h50, 18h45, 20h40. Sala 4 (dub): 16h, 18h, 20h.





14h55, 16h50, 18h45, 20h40. 16h, 18h, 20h. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 19h40. Sala 3 (dub): 14h55, 16h50, 18h45, 20h40.





19h40. 14h55, 16h50, 18h45, 20h40. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 15h (sábado e domingo) ; 17h, 21h (2D); 19h (3D).





15h (sábado e domingo) 17h, 21h (2D); 19h (3D). Multiplex Araújo, sala 3 (dub): 15h15, 17h20, 19h25, 21h30. Sala 4 (dub): 14h50, 16h55, 19h, 21h05. Sala 5 (dub): 15h30, 17h35, 19h40, 21h45.





15h15, 17h20, 19h25, 21h30. 14h50, 16h55, 19h, 21h05. 15h30, 17h35, 19h40, 21h45. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 14h, 19h15. Sala 2 (dub)(3D): 15h, 17h15, 19h30, 21h45. Sala 3 (dub): 13h15 (sábado e domingo); 15h30, 18h, 20h20.





14h, 19h15. 15h, 17h15, 19h30, 21h45. 13h15 (sábado e domingo); 15h30, 18h, 20h20. Cine A Norte Sul, sala 1 (dub): 15h, 17h, 19h, 21h. Sala 4 (leg): 19h15.





15h, 17h, 19h, 21h. 19h15. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 17h, 19h10 (3D); 21h20.





17h, 19h10 (3D); 21h20. Cine Ritz Piúma (dub): 17h 92D0; 19h, 21h (3D); 15h (2D)(sábado e domingo).





17h 92D0; 19h, 21h (3D); 15h (2D)(sábado e domingo). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 17h (sábado e domingo)(2D); 19h (2D)(exceto segunda); 21h (3D)(exceto segunda).





17h (sábado e domingo)(2D); 19h (2D)(exceto segunda); 21h (3D)(exceto segunda). Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 17h, 19h, 21h.





17h, 19h, 21h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (dub): 17h, 19h, 21h. Sala 3 (dub): 18h.





17h, 19h, 21h. 18h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub): 14h05, 18h, 20h, 22h (2D); 16h (3D). Sala 5 (dub): 15h, 17h, 19h, 21h.

O HOMEM QUE VENDEU SUA PELE

108 min /Drama

Direção: Kaouther Ben Hania / Elenco: Yahya Mahayni, Dea Liane, Koen De Bouw

Sinopse: "O Homem que Vendeu sua Pele" é a história de Sam Ali (Yahya Mahayni), um jovem e impulsivo sírio que deixou seu país, pelo Líbano, para escapar da guerra. Almejando viajar para a Europa e viver com o amor de sua vida, ele aceita ter suas costas tatuadas por um dos artistas contemporâneos mais cultuados do mundo, transformando seu próprio corpo em uma linda e prestigiosa obra de arte.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 15h (segunda, terça e quarta); 18h50 (exceto segunda).

SOB AS ESCADAS DE PARIS

112 min /Comédia dramática, Drama, Comédia

Direção: Claus Drexel / Elenco: Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère

Sinopse: Em"Sob as Escadas de Paris" Christine (Catherine Frot) mora nas ruas de Paris e sua rotina é dividida entre visitar centros de distribuição gratuita de alimentos e vagar de um canto para outro. Um dia, em uma noite de inverno, ela conhece o pequeno Suli (Mahamadou Yaffa), soluçando na frente do abrigo. Juntos, eles embarcam em uma jornada para encontrar a mãe do garotinho.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 17h20.

007 - SEM TEMPO PARA MORRER

163 min /Ação, Suspense, Espionagem

Direção: Cary Joji Fukunaga / Elenco: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux

Sinopse: Em "007 - Sem Tempo Para Morrer, depois de sair do serviço ativo da MI6, James Bond (Daniel Craig) vive tranquilamente na Jamaica, mas como nem tudo dura pouco, a vida do espião 007 é agitada mais uma vez. Felix Leiter (Jeffrey Wright) é um velho amigo da CIA que procura o inglês para um pequeno favor de ajudá-lo em uma missão secreta. O que era para ser apenas uma missão de resgate de um cientista acaba sendo mais traiçoeira do que o esperado, levando o agente inglês 007 ao misterioso vilão, Safin (Rami Malek), que utiliza de novas armas de tecnologia avançada e extremamente perigosa.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 13h55, 17h25, 20h55. Sala 8 (dub): 20h20.





13h55, 17h25, 20h55. 20h20. Cinemark Vitória, sala 6 (leg): 14h, 17h40, 21h10.





14h, 17h40, 21h10. Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 9dub): 16h15.





16h15. Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 16h40.





16h40. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h40.





16h40. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h.





21h. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 13h50, 20h10.





13h50, 20h10. Cine A Norte Sul, sala 4: 15h45, 21h35 (dub); 18h40 (leg).





15h45, 21h35 (dub); 18h40 (leg). Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub): 20h.





20h. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 18h30 (exceto segunda).





18h30 (exceto segunda). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (leg): 20h45.





20h45. Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 20h.





20h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 18h10, 21h20 (exceto sábado); 20h (sábado); 14h15 (cine pets)(sábado).

AINBO - A GUERREIRA DA AMAZÔNIA

84 min /Animação, Aventura, Família

Direção: Richard Claus / Elenco: Lola Raie, Bernardo De Paula, Thom Hoffman

Sinopse: Ainbo nasceu e foi criada na aldeia de Candámo, na floresta Amazônica. Um dia, ele descobre que sua tribo está sendo ameaçada por outros seres humanos. A garota enfrenta a missão de reverter essa destruição e extinguir a maldade dos Yakuruna, a escuridão que habita o coração de pessoas gananciosas.

HORÁRIOS





Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 13h30 (sábado e domingo).





13h30 (sábado e domingo). Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 13h (sábado e domingo).





13h (sábado e domingo). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h.



CRY MACHO

104 min /Drama, Faroeste

Direção: Cary Joji Fukunaga / Elenco: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux

Sinopse: "Cry Macho - O Caminho Para a Redenção" conta a história de Mike Milo (Clint Eastwood), um ex-astro de rodeio e criador de cavalos fracassado, que, em 1979, aceita uma proposta de trabalho de um ex-chefe para trazer Rafa (Eduardo Minett), o jovem filho desse homem, de volta do México para casa. A dupla improvável enfrenta uma jornada inesperadamente desafiadora, durante a qual o cavaleiro cansado do mundo pode encontrar seu próprio senso de redenção ensinando ao menino o que significa ser um bom homem.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 20h50.

PATRULHA CANINA: O FILME



86 min /Animação, Família, Aventura, Comédia

Direção: Cal Brunker / Elenco: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi

Sinopse: Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 13h40 (quinta a domingo).





13h40 (quinta a domingo). Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 15h.





15h. Multiplex Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 13h15 (sábado e domingo).





13h15 (sábado e domingo). Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 14h40.





14h40. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h40.





14h40. Cine Jardins, sala 2 (dub): 15h50 (quinta a domingo).





15h50 (quinta a domingo). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 16h50 (sábado e domingo).





16h50 (sábado e domingo). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 15h (sábado e domingo).





15h (sábado e domingo). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h.





17h. Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 18h15.





18h15. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub): 16h15 (sábado e domingo).



SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS



122 min / Terror Ação, Fantasia

Direção: Destin Daniel Cretton / Elenco: Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina

Sinopse: Em "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", acompanhamos a história de Shang-Chi (Simu Liu), um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

HORÁRIOS





Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 15h30 (exceto sábado); 17h20 (sábado).

O PODEROSO CHEFINHO 2

107 min / Animação, Comédia, Família

Direção: Tom McGrath / Elenco: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris



Sinopse: "O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família" acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

HORÁRIOS





Cine Jardins, sala 2 (dub): 13h55 (quinta a domingo).





13h55 (quinta a domingo). Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 15h (sábado e domingo).



OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia

Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS





Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub): 16h15.



SNOOPY E CHARLIE BRWON - PEANUTS, O FILME

88 min /Animação, Família, Aventura

Direção: Steve Martino / Elenco: Noah Schnapp, Bill Melendez, Francesca Capaldi

Sinopse: Em "DNA", acompanhamos a história de Neige, uma mulher divorciada e mãe de três crianças que visita regularmente Emir, seu avô argelino, vivendo agora num asilo para idosos. Ela adora e admira aquele que exerce o papel de sustentáculo da família, o homem que a criou e que sobretudo a protegeu da atmosfera tóxica que marcava o relacionamento com os pais. As relações entre os muitos integrantes da família são complicadas e a morte do avô acabará por desencadear uma tempestade familiar e uma profunda crise de identidade em Neige.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (dub): 13h50 (quinta a domingo).

MULHERES DIVINAS

96 min /Drama, Comédia

Direção: Petra Biondina Volpe / Elenco: Marie Leuenberger, Bettina Stucky, Ella Rumpf

Sinopse: Suíça, 1971. A jovem dona de casa Nora (Marie Leuenberger) vive com seu marido e seus dois filhos numa pequena aldeia. Até então sua vida era tranquila e não tinha sido afetada com as grandes revoltas sociais e o movimento de 1968, mas, é aí que Nora começa a fazer campanha pelo direito de voto das mulheres.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 17h10 (exceto segunda).

ROBÔS

91 min /Animação, Aventura, Família

Direção: Chris Wedge, Carlos Saldanha / Elenco: Stephen Tobolowsky, Ewan McGregor, Halle Berry

Sinopse: Rodney Lataria (Reynaldo Gianecchini) é um robô que tem um dom para inventar máquinas, que trabalha com seu pai lavando pratos. Sonhando em conhecer seu ídolo, o Grande Soldador (José Santa Cruz), Rodney decide partir em uma viagem rumo a Robópolis. Porém, ao chegar na cidade, ele percebe que sua busca será mais difícil do que imaginava. Logo Rodney se torna amigo dos Enferrujados, um grupo de robôs de rua que sabe se virar e que acaba por abrigá-lo. Tentando encontrar o Grande Soldador e mantendo seu ideal em fazer um mundo melhor, ele enfrenta situações que podem pôr em risco a própria existência de Robópolis.