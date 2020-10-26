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Games

5 jogos para curtir o HALLOWEEN (e todos no Game Pass!)

Essa é para o usuário de Xbox entrar no clima do Dia das Bruxas

Públicado em 

26 out 2020 às 11:00

Colunista

5 jogos para curtir o HALLOWEEN
5 jogos para curtir o HALLOWEEN Crédito: Reprodução Game Pass
Desligue a luz e aumente o volume! Está na hora de entrar no clima para o dia das bruxas! E por que não começar agora com jogos da assinatura do Game Pass?
Aqui vai uma lista daquelas para você passar medo e jogar no melhor estilo aterrorizante!
Lembrando que até a data da publicação estavam todos lá no Game Pass!
Doom Eternal
Não chega ser um game de terror, mas seria minha primeira opção para entrar no clima de Halloween. Além de ser um jogo excelente, a ação frenética e tiros para todo lado matando tudo quanto é tipo de demônio com certeza te deixará animado.
Detalhe: Doom agora é exclusivo da Microsoft.
Carrion
Na grande maioria dos jogos de terror, você se coloca na personagem que corre e tenta sobreviver aos ataques dos vilões. Aqui a lógica é outra: você é um monstro alienígena amorfo que deve ir atrás daqueles que te aprisionaram. Não poupe ninguém.
Alan Wake
Alan está de férias quando sua esposa desaparece misteriosamente. Se você gosta de jogos como Silent Hill ou seriados como Stranger Things, vai gostar desse aqui!
Dead by daylight
O melhor jogo para se jogar no dia de Halloween com os amigos em multiplayer! Massacre da Serra Elétrica? Pânico? Stranger Things? Tem tudo lá!
Resident Evil 7
O que seria de uma lista de jogos de terror sem um Resident Evil para animar a galera? Com uma nova pegada (bem diferente dos games anteriores) a franquia retorna ainda assustadora.
Menção honrosa: Gear of War Ultimante
Se acordar numa prisão escura e sombria e logo depois estar serrando criaturas armadas de rifles não te convenceu... aí não sei mais o que dizer!
Chame um amigo para jogar no Co-Op e seja feliz. Gears of War é um dos melhores jogos já lançados nessa vida.

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